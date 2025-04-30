Вместо чипсов и сладостей: 4 полезных перекуса под фильм или сериал

Домашний сериал-марафон – не повод налегать на чипсы и шоколадки. Если хочется чего-то вкусного под фильм, попробуй самостоятельно приготовить полезные снеки. Это быстро, просто и намного интереснее, чем кажется.

Вот четыре варианта, которые подойдут и для соло-просмотра, и для вечеринки с друзьями.

Запеченный нут с паприкой и чесноком



Хрустящий, соленый и чуть острый – идеальная замена снекам из автомата.



Ингредиенты:

1 банка вареного нута (или 200 г домашнего)

1,5 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. копченой паприки

½ ч. л. сухого чеснока

Соль по вкусу

Как готовить:

Нут обсушить бумажным полотенцем. Смешать с маслом, специями и выложить на противень. Запекать 30–35 минут при 190 °C, пока не станет хрустящим. Дать немного остыть – и можно подавать.

Йогуртовый дип с огурцом и мятой



Легкий и освежающий, этот соус отлично сочетается с овощными палочками.



Ингредиенты:

200 г натурального йогурта без добавок

½ свежего огурца

3–4 листика свежей мяты

Соль, перец по вкусу

Несколько капель лимонного сока

Как готовить:

Огурец натереть на мелкой терке и слегка отжать. Мяту мелко порубить. Все смешать с йогуртом и приправами. Охладить и подать с морковью, сельдереем, перцем или крекерами.

Домашние фруктовые чипсы





Без сахара и консервантов, но при этом сладкие и вкусные.

Ингредиенты:

2 яблока

1 груша

1 ч. л. корицы (по желанию)

Как готовить:

Фрукты нарезать тонкими ломтиками (лучше с помощью мандолины), разложить на пергаменте и сушить в духовке при 100 °C около 2 часов. Перевернуть на середине процесса.

Ореховые батончики без запекания



Что-то между десертом и энергетическим перекусом.



Ингредиенты:

100 г фиников без косточек

70 г любых орехов

1 ч. л. какао

Щепотка соли

Как готовить:

Все ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Сформировать из нее батончики или шарики, убрать в холодильник на 1 час. Можно хранить до недели.

Все эти рецепты легко подстроить под себя: заменить специи, орехи, базу. Но суть остается – хрустеть можно вкусно и без лишнего сахара и масла. И никаких угрызений совести, только удовольствие.