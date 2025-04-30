Вместо чипсов и сладостей: 4 полезных перекуса под фильм или сериал

Домашние снеки могут быть вкусными и при этом не вредить фигуре.
Домашний сериал-марафон – не повод налегать на чипсы и шоколадки. Если хочется чего-то вкусного под фильм, попробуй самостоятельно приготовить полезные снеки. Это быстро, просто и намного интереснее, чем кажется.
Вот четыре варианта, которые подойдут и для соло-просмотра, и для вечеринки с друзьями.
Запеченный нут с паприкой и чесноком
Хрустящий, соленый и чуть острый – идеальная замена снекам из автомата.
Ингредиенты:
1 банка вареного нута (или 200 г домашнего)
1,5 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. копченой паприки
½ ч. л. сухого чеснока
Соль по вкусу
Как готовить:
Нут обсушить бумажным полотенцем. Смешать с маслом, специями и выложить на противень. Запекать 30–35 минут при 190 °C, пока не станет хрустящим. Дать немного остыть – и можно подавать.
Йогуртовый дип с огурцом и мятой
Легкий и освежающий, этот соус отлично сочетается с овощными палочками.
Ингредиенты:
200 г натурального йогурта без добавок
½ свежего огурца
3–4 листика свежей мяты
Соль, перец по вкусу
Несколько капель лимонного сока
Как готовить:
Огурец натереть на мелкой терке и слегка отжать. Мяту мелко порубить. Все смешать с йогуртом и приправами. Охладить и подать с морковью, сельдереем, перцем или крекерами.
Домашние фруктовые чипсы
Без сахара и консервантов, но при этом сладкие и вкусные.
Ингредиенты:
2 яблока
1 груша
1 ч. л. корицы (по желанию)
Как готовить:
Фрукты нарезать тонкими ломтиками (лучше с помощью мандолины), разложить на пергаменте и сушить в духовке при 100 °C около 2 часов. Перевернуть на середине процесса.
Ореховые батончики без запекания
Что-то между десертом и энергетическим перекусом.
Ингредиенты:
100 г фиников без косточек
70 г любых орехов
1 ч. л. какао
Щепотка соли
Как готовить:
Все ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Сформировать из нее батончики или шарики, убрать в холодильник на 1 час. Можно хранить до недели.
Все эти рецепты легко подстроить под себя: заменить специи, орехи, базу. Но суть остается – хрустеть можно вкусно и без лишнего сахара и масла. И никаких угрызений совести, только удовольствие.