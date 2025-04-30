Вместо чипсов и сладостей: 4 полезных перекуса под фильм или сериал

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Домашние снеки могут быть вкусными и при этом не вредить фигуре.

Домашний сериал-марафон – не повод налегать на чипсы и шоколадки. Если хочется чего-то вкусного под фильм, попробуй самостоятельно приготовить полезные снеки. Это быстро, просто и намного интереснее, чем кажется.

Вот четыре варианта, которые подойдут и для соло-просмотра, и для вечеринки с друзьями.

Запеченный нут с паприкой и чесноком

Фото: freepik.com
Хрустящий, соленый и чуть острый – идеальная замена снекам из автомата.

Ингредиенты:

  • 1 банка вареного нута (или 200 г домашнего)

  • 1,5 ст. л. оливкового масла

  • 1 ч. л. копченой паприки

  • ½ ч. л. сухого чеснока

  • Соль по вкусу

Как готовить:
Нут обсушить бумажным полотенцем. Смешать с маслом, специями и выложить на противень. Запекать 30–35 минут при 190 °C, пока не станет хрустящим. Дать немного остыть – и можно подавать.

Йогуртовый дип с огурцом и мятой

Фото: freepik.com
Легкий и освежающий, этот соус отлично сочетается с овощными палочками.

Ингредиенты:

  • 200 г натурального йогурта без добавок

  • ½ свежего огурца

  • 3–4 листика свежей мяты

  • Соль, перец по вкусу

  • Несколько капель лимонного сока

Как готовить:
Огурец натереть на мелкой терке и слегка отжать. Мяту мелко порубить. Все смешать с йогуртом и приправами. Охладить и подать с морковью, сельдереем, перцем или крекерами.

Домашние фруктовые чипсы

Фото: freepik.com

Без сахара и консервантов, но при этом сладкие и вкусные.

Ингредиенты:

  • 2 яблока

  • 1 груша

  • 1 ч. л. корицы (по желанию)

Как готовить:
Фрукты нарезать тонкими ломтиками (лучше с помощью мандолины), разложить на пергаменте и сушить в духовке при 100 °C около 2 часов. Перевернуть на середине процесса.

Ореховые батончики без запекания

Фото: freepik.com
Что-то между десертом и энергетическим перекусом.

Ингредиенты:

  • 100 г фиников без косточек

  • 70 г любых орехов

  • 1 ч. л. какао

  • Щепотка соли

Как готовить:
Все ингредиенты пробить в блендере до однородной массы. Сформировать из нее батончики или шарики, убрать в холодильник на 1 час. Можно хранить до недели.

Все эти рецепты легко подстроить под себя: заменить специи, орехи, базу. Но суть остается – хрустеть можно вкусно и без лишнего сахара и масла. И никаких угрызений совести, только удовольствие.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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