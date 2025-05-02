Необычная альтернатива майскому шашлыку: 5 свежих идей для пикника

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    Май – время, когда зов природы становится особенно громким, а аппетит на открытом воздухе – непреодолимым. Традиционный шашлык всегда желанный гость, но иногда хочется удивить гостей новыми вкусами. Предлагаем несколько необычных альтернатив майскому шашлыку, которые оживят ваш весенний пикник и подарят истинное гастрономическое удовольствие.

    1. Морской кебаб из тунца и креветок

    Ингредиенты:

    • Филе тунца – 500 г
    • Крупные креветки – 300 г
    • Оливковое масло, чеснок, сок лимона, зелень

    Приготовление:

    Нарежьте тунца кубиками и маринуйте 20 минут в смеси оливкового масла, измельченного чеснока и лимонного сока. Креветки очистите и сбрызните тем же маринадом. Насадите на шпажки по два-три кубика тунца чередуя с креветками. Жарьте на углях по 2–3 минуты с каждой стороны – это идеальная альтернатива традиционному мясу.

    Фото: Freepik.com / @xb100

    2. Веганский шашлык из тофу и овощей с мисо–глазурью

    Ингредиенты:

      • Тофу – 400 г
      • Болгарский перец, цукини, лук
      • Мисо-паста – 2 ст. л., мед – 1 ст. л., соевый соус – 1 ст. л.

      Приготовление:

      Нарежьте тофу и овощи крупными кубиками. Смешайте мисо, мед и соевый соус, обмакните в глазурь каждый кусочек. Насадите перемешав овощи и тофу. Обжаривайте 5–7 минут, периодически переворачивая. Ярко, сочно и практически неотличимо от традиционного шашлыка по атмосферности.

      Фото: Freepik.com / @azerbaijan_stockers

      3. Сырный деликатес: хрустящий халлуми на гриле

      Ингредиенты:

        • Халлуми – 300 г
        • Оливковое масло, паприка, черный перец

        Приготовление:

        Нарежьте халлуми полосками и смажьте оливковым маслом, присыпьте паприкой и перцем. Жарьте на раскаленных углях по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого рисунка. Подавайте с дольками лимона или соусом песто.

        Фото: Freepik.com / @8photo

        4. Ягодно-фруктовый шашлычок с мятой

        Ингредиенты:

        • Ананас, клубника, нектарин
        • Граппа или светлый ром – 50 мл
        • Мята, мед – 1 ст. л.

          Приготовление:

          Нарежьте фрукты крупными кубиками, соберите на шпажки. Смешайте ром с медом и измельченной мятой, слегка полейте фрукты. Прогрейте на гриле 2 минуты, просто чтобы фрукты дали сок и ароматы слились.

          Фото: Freepik.com / @jcomp

          5. Мини-пиццы на углях

          Ингредиенты:

          • Готовое слоеное тесто – 1 упаковка
          • Томатный соус, моцарелла, базилик, прошутто

          Приготовление:

          Вырежьте кружки из теста диаметром ~10 см, смажьте соусом, положите сыр и прошутто. Положите на решетку, закройте крышкой мангала или поставьте сверху перевернутый противень. Через 5–7 минут ваша "огненная" пицца готова.

          Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

          Редакция «Клео»

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