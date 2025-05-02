Необычная альтернатива майскому шашлыку: 5 свежих идей для пикника

Май – время, когда зов природы становится особенно громким, а аппетит на открытом воздухе – непреодолимым. Традиционный шашлык всегда желанный гость, но иногда хочется удивить гостей новыми вкусами. Предлагаем несколько необычных альтернатив майскому шашлыку, которые оживят ваш весенний пикник и подарят истинное гастрономическое удовольствие.
1. Морской кебаб из тунца и креветок
Ингредиенты:
- Филе тунца – 500 г
- Крупные креветки – 300 г
- Оливковое масло, чеснок, сок лимона, зелень
Приготовление:
Нарежьте тунца кубиками и маринуйте 20 минут в смеси оливкового масла, измельченного чеснока и лимонного сока. Креветки очистите и сбрызните тем же маринадом. Насадите на шпажки по два-три кубика тунца чередуя с креветками. Жарьте на углях по 2–3 минуты с каждой стороны – это идеальная альтернатива традиционному мясу.
2. Веганский шашлык из тофу и овощей с мисо–глазурью
Ингредиенты:
- Тофу – 400 г
- Болгарский перец, цукини, лук
- Мисо-паста – 2 ст. л., мед – 1 ст. л., соевый соус – 1 ст. л.
Приготовление:
Нарежьте тофу и овощи крупными кубиками. Смешайте мисо, мед и соевый соус, обмакните в глазурь каждый кусочек. Насадите перемешав овощи и тофу. Обжаривайте 5–7 минут, периодически переворачивая. Ярко, сочно и практически неотличимо от традиционного шашлыка по атмосферности.
3. Сырный деликатес: хрустящий халлуми на гриле
Ингредиенты:
- Халлуми – 300 г
- Оливковое масло, паприка, черный перец
Приготовление:
Нарежьте халлуми полосками и смажьте оливковым маслом, присыпьте паприкой и перцем. Жарьте на раскаленных углях по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого рисунка. Подавайте с дольками лимона или соусом песто.
4. Ягодно-фруктовый шашлычок с мятой
Ингредиенты:
- Ананас, клубника, нектарин
- Граппа или светлый ром – 50 мл
- Мята, мед – 1 ст. л.
Приготовление:
Нарежьте фрукты крупными кубиками, соберите на шпажки. Смешайте ром с медом и измельченной мятой, слегка полейте фрукты. Прогрейте на гриле 2 минуты, просто чтобы фрукты дали сок и ароматы слились.
5. Мини-пиццы на углях
Ингредиенты:
- Готовое слоеное тесто – 1 упаковка
- Томатный соус, моцарелла, базилик, прошутто
Приготовление:
Вырежьте кружки из теста диаметром ~10 см, смажьте соусом, положите сыр и прошутто. Положите на решетку, закройте крышкой мангала или поставьте сверху перевернутый противень. Через 5–7 минут ваша "огненная" пицца готова.