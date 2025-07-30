Вместо чипсов и шоколада: снеки, которые не повредят здоровью и фигуре

Если хочется "чего-то перекусить", это еще не повод закидываться сахарными батончиками или солеными снеками. Перекус может быть легким, полезным и при этом вкусным – главное, знать, что выбирать. Ниже – подборка здоровых альтернатив, которые подойдут для перекуса на работе, дома, в дороге или в кино.

Что можно просто купить





1. Орехи

Миндаль, фундук, кешью, грецкие – это источник здоровых жиров, магния и растительного белка. Но важна порция: 20–30 г в день – оптимально. Лучше без соли, без глазури и без медовой карамели.

2. Сухофрукты

Финики, курага, изюм – да, это все сахар, но натуральный. Главное – не мешать с орехами в один прием (получится слишком калорийно) и выбирать без добавленного сахара и серы (на упаковке ищите отметку "без E220").

3. Сушеная морская капуста

Тонкие, хрустящие листы, похожие на чипсы, – отличный вариант с минимумом калорий и максимумом йода. Обращайте внимание на состав: лучше без глутамата и усилителей вкуса.

4. Ржаные хлебцы или крекеры без сахара

Если хочется чего-то "похрустеть" – выбирайте цельнозерновые хлебцы с простым составом. Подойдут как самостоятельный перекус или как основа для мини-бутерброда с авокадо или хумусом.

5. Лиофилизированные ягоды и фрукты

Это не привычные "сухофрукты". Они высушены холодом, а значит – сохранили максимум витаминов. Хрустящие, легкие, но не слишком сладкие – то, что нужно, когда тянет на что-то фруктовое.

6. Протеиновые батончики (но не любые)

Если в составе нет сахара, сиропа глюкозы и длинного списка непонятных добавок – можно. Смотрите на состав: белка не меньше 15 г, сахара – не больше 5 г. Идеально, если на первом месте не сироп, а именно белок.

Что можно приготовить дома





Овощные чипсы

Запекаются из свеклы, моркови, кабачков или тыквы. Никакого масла и соли – просто нарезать тонкими слайсами, отправить в духовку и немного присыпать специями. Хранятся в контейнере несколько дней.

Хумус и палочки из овощей

Нарезанный сельдерей, морковь, огурец плюс 2–3 ложки хумуса – отличный сбалансированный перекус. Белок, клетчатка, полезные жиры – все на месте.

Йогурт с добавками

Натуральный греческий йогурт (без сахара) + немного семян чиа или орешков, можно добавить ягоды. Главное – следить за количеством: не больше 150–200 г в порции.

Печеные яблоки с корицей

Простой и теплый перекус, который особенно хорош вечером. Можно запечь сразу несколько яблок и хранить в контейнере. Никакого сахара не нужно – фруктозы в яблоках более чем достаточно.