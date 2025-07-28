Не только оливковое и подсолнечное: полный гид по маслам, которые стоит добавить в рацион

Масла давно стали частью повседневного рациона, особенно у тех, кто старается питаться осознанно. Но разобраться в их свойствах – задача не из простых. Какое масло стоит покупать для жарки, какое – только для салатов? Нужно ли вообще есть жир, если в нем одни калории? И правда ли, что подсолнечное – это "вредно"?

Зачем организму растительные масла

Растительные масла – не просто "жирные" калории. Это источник незаменимых жирных кислот (омега-3, -6 и -9), жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), а также антиоксидантов. Женскому организму здоровые жиры особенно важны: они участвуют в гормональном синтезе, поддерживают здоровье кожи, волос, слизистых и помогают усваивать питательные вещества из других продуктов. Исключение масел из рациона может нарушать менструальный цикл, ухудшать состояние кожи и снижать общий тонус.

Подсолнечное – мифы и реальность





Да, подсолнечное рафинированное – это масло, на котором жарят все. Оно недорогое, доступное и действительно выдерживает высокие температуры (точка дымления – около 230°C). Но важный нюанс: при термической обработке оно теряет почти все витамины и омега-кислоты.

Для ежедневной жарки рафинированное подсолнечное масло подходит, но в умеренном количестве. А вот нерафинированное (с характерным ароматом семечек) – только для холодных блюд. Нагревать его не стоит: оно быстро окисляется и становится токсичным.

Для более сбалансированного рациона лучше чередовать подсолнечное с другими маслами, например, с авокадо, кокосовым или очищенным оливковым.

Как правильно выбирать масло

Правило номер один – упаковка. Хорошее масло – только в темном стекле. Оно защищает продукт от света, который разрушает витамины и провоцирует окисление. Пластик – под вопросом. Даже пищевой может взаимодействовать с маслом, особенно если хранить его долго.

Срок хранения – не больше 6 месяцев после вскрытия. Аромат – мягкий, без горечи. Если масло пахнет прогоркло или "резко" – оно уже испортилось, даже если дата на бутылке в порядке.

Масла для жарки





Авокадо – высокотемпературный чемпион. Точка дымления – около 270°C. Почти не имеет вкуса, поэтому подходит и для овощей, и для мяса.

Рафинированное оливковое масло – можно жарить, но только на среднем огне. Extra virgin – оставьте для салатов.

Кокосовое масло – тоже подходит для жарки, особенно на сковороде, но вкус у него специфический, немного сладковатый.

А вот льняное, масло из семян тыквы, миндальное, кунжутное, грецкого ореха – не для сковородки. Их лучше использовать в сыром виде: в салаты, каши, смузи и даже просто на тост.

Какие масла стоит включить в рацион

Масло тыквенных семечек – темное, ароматное, с ярким ореховым вкусом. Добавляйте в холодные закуски и салаты. Отлично сочетается с запеченной тыквой, козьим сыром и киноа.

Миндальное – нежное, чуть сладкое, богато витамином Е. Хорошо для заправки фруктовых салатов и десертов без сахара.

Кунжутное – насыщенное, с восточным характером. Идеально для блюд в азиатском стиле, но немного – иначе перебьет все.

Масло авокадо – нейтральное, насыщено мононенасыщенными жирами. Универсально, подойдет почти к любому блюду.

Кокосовое – топ для выпечки, а еще добавляйте его в каши или энергетические батончики.

Что стоит запомнить



