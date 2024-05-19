Вкусные салаты на День Рождения: Рецепты и Идеи

Ни одно праздничное мероприятие не обходится без готовки оригинальных блюд. Так, украшением стола на День Рождения станут вкусные салаты, которые можно создать по очень простым рецептам. За основу можно взять куриное филе или отварную говядину, морепродукты, всевозможные овощи. Такие блюда не только отличаются пикантным вкусом, но также имеют красочный и эстетичный вид.

Топ-5 вкусных салатов на День Рождения

Красиво оформленные праздничные блюда получится создать, используя минимальный набор компонентов и затратив незначительные усилия. В этом помогут рецепты салатов на День Рождения, подборку которых сделал для вас Клео.ру. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы можете включить в их состав мясо или морепродукты, использовать в качестве заправки майонез, сметану, растительное или оливковое масло. Предлагаем взять на вооружение следующие топ-5 рецептов праздничных салатов.





Салат «Генеральский» с курицей

Яркий и красочный салат напоминает по внешнему виду всем известную «Шубу», о чем свидетельствует его фото. Однако вместо селедки в его состав включат отварное куриное филе. Продукты укладывают слоями, смазывая каждый майонезом.

Ингредиенты:

морковь, картошка – по 3 шт.;

яйца – 4 шт.;

свекла – 2 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

красный лук – 0,5 шт.;

сыр твердых сортов – 100 г;

майонез, соль.

Приготовление:

Отварить филе, свеклу, картошку, морковь, яйца.

Филе, лук и яйца порезать кубиками, оставшиеся овощи и сыр потереть на терке.

Выложить продукты послойно, промазывая майонезом и подсаливая: филе картошку, красный лук, морковь, сыр, яйца и свеклу.

Отправить салат в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался.





Слоеный салат с курицей и черносливом

Включение в состав блюда сухофруктов придаст ему пикантные сладковатые нотки. Чернослив гармонично сочетается с куриным мясом, а сыр, потертый на мелкой терке, придает салату нежности. Клео.ру предлагает взять на вооружение этот рецепт, которым представлены вкусные салаты на День Рождения.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г;

яйца – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

чернослив, сыр – по 100 г;

майонез, соль.

Приготовление:

Филе, яйца и морковь отварить.

Яйца и сыр потереть на мелкой терке, а морковь – на крупной.

Филе и чернослив порезать кубиками.

Выложить послойно филе, яйца, морковь, чернослив, подсаливая и промазывая майонезом.

Отправить салат в холодильник на 1 час.





Салат «Красное море»

Минимум компонентов и потрясающий сбалансированный вкус – все это характеризует данный рецепт, которым представлены простые и вкусные салаты. Крабовые палочки, сыр и овощи создают сочное и яркое сочетание.

Ингредиенты:

предварительно размороженные крабовые палочки – 200 г;

болгарский перец, помидор – по 1 шт.;

сыр – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

майонез.

Приготовление:

Порезать палочки и овощи, сыр потереть, чеснок раздавить.

Смешать чесночную смесь с майонезом. Перемешать все продукты между собой.





Салат с яичными блинчиками и колбасой

Оригинальное блюдо получится создать из необычного набора продуктов. В данный салат предлагается добавить яичные блинчики, порезанные продолговатыми полосками. Остальные составляющие просты – копченая колбаса и свежий огурец. Попробуйте этот рецепт, и вы насладитесь пикантным вкусовым сочетанием.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

перец, соль;

копченая колбаса – 200 г;

свежие огурцы – 2 шт.;

майонез.

Приготовление:

Взбить яйцо с добавлением соли и перца. Приготовить блины, выливая смесь половником на сковородку. После порезать их продолговатыми полосками.

Колбасу и огурцы измельчить брусочками.

Смешать все продукты, заправить майонезом.





Слоеный салат с красной рыбой, черри и авокадо

Удивительно вкусное блюдо обладает еще одним преимуществом – оригинальной подачей. В качестве ингредиентов берется слабосоленая красная рыба, болгарский перец, яйца, помидоры черри, авокадо. Измельченные продукты выкладывают слоями в стеклянные емкости и промазывают крем-сыром. Такое оформление смотрится невероятно эффектно, а вкус салата – отменный.

Ингредиенты:

красная слабосоленая рыба – 150 г;

яйца – 5 шт.;

томаты черри – 150 г;

болгарский перец, авокадо – по 1 шт.;

репчатый лук – 0,5 шт.;

лимонный сок;

крем-сыр.

Приготовление:

Отварные яйца, рыбу, лук, перец и мякоть авокадо порезать кубиками. Последний продукт сбрызнуть лимонным соком, это поможет избежать потемнения.

В стеклянные порционные емкости выложить слоями в такой последовательности: авокадо, рыба, лук, перец, яйца. Каждый слой промазывать крем-сыром.





Подведем итог

Надеемся, что вам придется по душе один или несколько вариантов вкусных салатов на День Рождения, и вы дополните ими праздничный стол. Затратив минимум усилий, вы сможете удивить гостей красивыми блюдами с оригинальной подачей, которые порадуют своим пикантным и сбалансированным вкусом.