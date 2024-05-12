Вкусный маринад для шашлыка из курицы: лучшие рецепты и секреты приготовления мяса

Мясо, приготовленное на углях, – неотъемлемый атрибут пикника на природе. Его можно сделать не только их свинины, но и из частей птицы, которая дойдет до готовности в рекордные сроки. Сделать мясные кусочки мягкими, хорошо пропитавшимися, поможет вкусный маринад для шашлыка из курицы. Его создают из разных компонентов, каждый из которых придает свой особый пикантный привкус. Клер.ру предлагает ознакомиться с оригинальными рецептами, которые пользуются наибольшей популярностью.

Основные ингредиенты маринада

Удачно подобранные компоненты напитают мясо неповторимыми пикантными вкусами, сделают его мягким и сочным. Маринады готовят из разных наборов ингредиентов, в качестве примеров можно привести следующие сочетания. Пропорции продуктов рассчитаны на 2 кг мяса:

Соево-имбирный маринад состоит из 6 зубчиков чеснока, измельченного корня имбиря 5 см, соевого соуса в количестве 150 мл.

Йогуртовый маринад включает 300-400 мл натурального йогурта, 2 чайные ложки соли, молотый черный перец по вкусу.

Лимонный маринад готовится из 800 г лука, порезанного кольцами, смеси перцев и соли, сока 4 лимонов.

Маринад с киви включает мякоть 4-5 плодов, перебитую в блендере и смешанную с кольцами 500 г лука.





Лучшие рецепты маринада для курицы

Невероятно вкусная курица получится, если использовать для ее маринования определенные наборы компонентов. Клео.ру предлагает вам взять на вооружение такие рецепты, которые пользуются особой популярностью, но разнообразны по составу. Каждый из них придаст мясу свой особый привкус:

Кефирный маринад размягчит мясные кусочки и сделает их нежными. Продукты в этом рецепте рассчитаны на 2 кг мяса. Возьмите 500 г лука и порежьте его кольцами. Также раздавите 3 зубчика чеснока. Добавьте к этим овощам 500 мл кефира, 3 столовые ложки растительного масла, соль и специи. Перемешайте смесь с мясом, маринуйте его несколько часов.





Маринад на минералке. На 2 кг мяса возьмите 2 шт. лука, порежьте его кольцами и слегка помните руками. Перемешайте лук, мясо и черный молотый перец по вкусу. Добавьте 600 мл газированной минералки. Оставьте курицу мариноваться на 2-3 часа, после слейте жидкость и добавьте 3 столовые ложки растительного масла и 1 столовую ложку соли. Выдерживайте еще полчаса, после приступайте к жарке.





Медово-горчичный маринад придаст курице невероятно пикантный привкус, в котором прослеживаются одновременно острые и сладковатые нотки. Рецепт предлагается для 2 кг мяса. Смешайте 2 столовые ложки горчицы, 4 столовые ложки меда, 4 столовые ложки растительного масла, паприку, соль и кориандр. Также порежьте кольцами 2 луковицы, и все это перемешайте с мясом, маринуйте несколько часов.





Секреты приготовления вкусного шашлыка

Чтобы мясо получилось особенно сочным и вкусным, прибегают к определенным секретам, применяемым в кулинарии. Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

Приготовление шашлыка начинается с выбора мяса. Отличным решением будет бедрышки или голени. По желанию можно использовать и грудку, но нужно учесть, что это мясо более сухое. Мясо не должно иметь неприятный запах и липнуть к рукам. Если придавить мякоть, то ямка после нажатия должна быстро расправиться.

Грудку нарезают кусочками толщиной около 5 см. Бедра и голени разрешается оставить целыми, особенно если вы планируете готовить мясо на решетке. При желании нарезать ножки на части кости придется удалить.

Для маринования молодого и старого мяса понадобится разное количество времени. В первом случае будет достаточно получаса, а во втором – минимум два часа. Курицу разрешается мариновать и дольше, всю ночь или даже сутки. Однако в этом случае мясо требуется поместить в холодильник.





Если вы готовите крупные части птицы, их лучше поместить на решетку. Порезанное кусочками мясо нанизывают на шампуры, располагая не слишком плотно друг к другу. Это необходимо, чтобы прожарка происходила равномерно.

Разведите огонь в мангале и дождитесь, пока угли прогорят и покроются белым пеплом. В этот момент можно выкладывать угли. На протяжении первых 5 минут его нужно переворачивать как можно чаще. После этого можно процесс замедлить и делать это через каждые 2-3 минуты.

Мясо, нарезанное кусочками, будет готово через 10-15 минут. В случае, если части крупные, то времени понадобится больше на 5-7 минут.

Готовность шашлыка легко проверить, сделав надрез ножом. Если выступит призрачный сок, его можно снимать с огня. Если жидкость красноватая, то мясо еще не готово, и его нужно подержать на углях еще. При этом важно не передерживать курицу, поскольку ее легко пересушить.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать вкусный маринад для шашлыка из курицы разными способами. Надеемся, что вам придутся по душе предложенные нами рецепты, и вы подберете подходящий вам вариант. Учитывайте секреты приготовления мяса, и оно получится максимально сочным и вкусным.