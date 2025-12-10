Утка на Новый год 2026: оригинальные рецепты в духовке

В преддверии главного праздника зимы каждая хозяйка тщательно продумывает праздничное меню и изучает различные рецепты приготовления. Конечно же, торжественный стол невозможно представить без мясных блюд. Запеченная птица – это отличное решение, способное стать основным акцентом благодаря красивой подаче. Одним из таких вариантов может стать утка на Новый год 2026, которая, согласно утверждениям астрологов, понравится символу праздника – Красной Огненной Лошади. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько таких оригинальных рецептов.

Утка с апельсинами в духовке

Если вы задумываетесь о том, как вкусно приготовить утку на Новый год, рассмотрите вариант с апельсиновым маринадом. Благодаря ему птица получится особенно нежной, пропитается восхитительным ароматом, а ее корочка выйдет румяной и зажаристой.





Ингредиенты:

утка – 1 шт. (весом 2 кг);

палочка корицы – 1 шт.;

апельсины – 2 шт.

Для маринада:

апельсин – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

порошок имбиря – 1 ч. ложка;

растительное масло – 1 ст. ложка;

мед – 2 ст. ложки;

соль.

Приготовление

Хорошенько промойте тушку птицы снаружи и внутри, обсушите, используя бумажные полотенца. Выдавите сок из одного апельсина и лимона, смешайте с остальными компонентами для маринада, кроме меда. Натрите смесью утку снаружи и внутри, оставьте мариноваться как минимум на 1 час, а лучше на ночь. Разрежьте на четвертинки два апельсина, нафаршируйте ими тушку. Также вложите внутрь нее палочку корицы. Кожу на брюшке хорошо закрепите, используя зубочистки, или зашейте ниткой. Выложите утку на противень, смазанный маслом, сверху накройте фольгой. Запекайте птицу в духовке 1,5-2 часа при 180 градусах. Снимите фольгу, отлейте небольшое количество сока, выделившегося при запекании, соедините его с медом и смажьте тушку. Запекайте утку еще 30 минут по появления румяной корочки. При подаче по желанию вокруг птицы можно выложить дольки или кружки свежих апельсинов и яблок.

Утка с квашеной капустой и яблоками в духовке

Это блюдо, в котором компоненты соединяются удивительным образом, результатом чего становится потрясающе гармоничный вкус с кисловато-сладкими нотками. Этот рецепт утки в духовке на Новый год позволит приготовить и мясо, и одновременно гарнир к нему. Чтобы ножки и крылышки не обгорели в процессе запекания, можно обернуть их фольгой.





Ингредиенты:

утка – 2-2,5 кг;

квашеная капуста – 600 г;

яблоки – 2 шт.;

белое вино – 70 мл;

лук – 1 шт.

Для маринада:

растительное масло – 3 ст. ложки;

черный молотый перец, сахар – по 0,5 ч. ложки;

чеснок – 2 зубчика;

соль.

Приготовление

Подготовьте тушку, промыв ее и обсушив бумажными полотенцами. Если птица была замороженная, предварительно разморозьте ее при комнатной температуре. Чеснок пропустите через пресс, соедините с остальными компонентами для маринада, натрите им тушку снаружи и внутри, оставьте на несколько часов или на всю ночь. Для начинки обжарьте порезанный кубиками лук до золотистого цвета, добавьте к нему аналогично измельченные яблоки и квашеную капусту. Влейте белое вино, тушите около 10 минут. Нафаршируйте начинкой тушку, брюшко зашейте ниткой или скрепите зубочистками. Поместите утку на противень, смазанный маслом, ножки и крылышки оберните фольгой, также прикройте цельным куском фольги всю тушку. Запекайте 1,5-2 часа при 180 градусах, затем снимите фольгу и готовьте утку в духовке еще 15 минут до образования золотистой корочки. Птицу можно подавать на стол, оставив начинку внутри или выложив ее вокруг утки.

Утка с соевым соусом, медом и горчицей в духовке

Если вы хотите получить блюдо с насыщенным вкусом, то по достоинству оцените этот рецепт. Благодаря уникальному сочетанию компонентов для маринада, мясо птицы хорошо пропитается, а комбинация соленого и сладкого сделает его особенно сбалансированным. Соли в данном рецепте не потребуется, поскольку она в достаточном количестве содержится в соевом соусе.





Ингредиенты:

утка – 2 кг;

жидкий мед, растительное масло – по 1 ст. ложке;

соевый соус – 2 ст. ложки;

горчица – 1 ч. ложка;

чеснок – 2 зубчика.

Приготовление

Промойте и обсушите тушку. Соевый соус смешайте с растительным маслом, присоедините горчицу и мед, перемешайте до полного растворения. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Смажьте маринадом тушку снаружи и внутри, оставьте мариноваться на несколько часов или до суток. Положите птицу грудкой вниз в жаропрочную форму для запекания, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов. Запекайте утку 1,5-2 часа. Если корочка будет получаться слишком зажаристой, прикройте тушку фольгой. Подавать утку можно, заранее порезав ее порционными кусочками, они будут очень красиво смотреться в разрезе.

Итог

Утка на Новый год 2026 – это вкусное блюдо, которое можно обыграть эффектной подачей и сделать основным украшением праздничного стола. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и составляющими для маринада, ведь эта птица гармонично сочетается со многими компонентами.