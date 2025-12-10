Утка на Новый год 2026: оригинальные рецепты в духовке

Как приготовить утку на Новый год 2026: лучшие рецепты, варианты начинок, маринады и идеи эффектной подачи.
В преддверии главного праздника зимы каждая хозяйка тщательно продумывает праздничное меню и изучает различные рецепты приготовления. Конечно же, торжественный стол невозможно представить без мясных блюд. Запеченная птица – это отличное решение, способное стать основным акцентом благодаря красивой подаче. Одним из таких вариантов может стать утка на Новый год 2026, которая, согласно утверждениям астрологов, понравится символу праздника – Красной Огненной Лошади. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию несколько таких оригинальных рецептов.
Утка с апельсинами в духовке
Если вы задумываетесь о том, как вкусно приготовить утку на Новый год, рассмотрите вариант с апельсиновым маринадом. Благодаря ему птица получится особенно нежной, пропитается восхитительным ароматом, а ее корочка выйдет румяной и зажаристой.
Ингредиенты:
- утка – 1 шт. (весом 2 кг);
- палочка корицы – 1 шт.;
- апельсины – 2 шт.
Для маринада:
- апельсин – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- порошок имбиря – 1 ч. ложка;
- растительное масло – 1 ст. ложка;
- мед – 2 ст. ложки;
- соль.
Приготовление
- Хорошенько промойте тушку птицы снаружи и внутри, обсушите, используя бумажные полотенца.
- Выдавите сок из одного апельсина и лимона, смешайте с остальными компонентами для маринада, кроме меда. Натрите смесью утку снаружи и внутри, оставьте мариноваться как минимум на 1 час, а лучше на ночь.
- Разрежьте на четвертинки два апельсина, нафаршируйте ими тушку. Также вложите внутрь нее палочку корицы. Кожу на брюшке хорошо закрепите, используя зубочистки, или зашейте ниткой.
- Выложите утку на противень, смазанный маслом, сверху накройте фольгой. Запекайте птицу в духовке 1,5-2 часа при 180 градусах.
- Снимите фольгу, отлейте небольшое количество сока, выделившегося при запекании, соедините его с медом и смажьте тушку. Запекайте утку еще 30 минут по появления румяной корочки.
- При подаче по желанию вокруг птицы можно выложить дольки или кружки свежих апельсинов и яблок.
Утка с квашеной капустой и яблоками в духовке
Это блюдо, в котором компоненты соединяются удивительным образом, результатом чего становится потрясающе гармоничный вкус с кисловато-сладкими нотками. Этот рецепт утки в духовке на Новый год позволит приготовить и мясо, и одновременно гарнир к нему. Чтобы ножки и крылышки не обгорели в процессе запекания, можно обернуть их фольгой.
Ингредиенты:
- утка – 2-2,5 кг;
- квашеная капуста – 600 г;
- яблоки – 2 шт.;
- белое вино – 70 мл;
- лук – 1 шт.
Для маринада:
- растительное масло – 3 ст. ложки;
- черный молотый перец, сахар – по 0,5 ч. ложки;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль.
Приготовление
- Подготовьте тушку, промыв ее и обсушив бумажными полотенцами. Если птица была замороженная, предварительно разморозьте ее при комнатной температуре.
- Чеснок пропустите через пресс, соедините с остальными компонентами для маринада, натрите им тушку снаружи и внутри, оставьте на несколько часов или на всю ночь.
- Для начинки обжарьте порезанный кубиками лук до золотистого цвета, добавьте к нему аналогично измельченные яблоки и квашеную капусту. Влейте белое вино, тушите около 10 минут.
- Нафаршируйте начинкой тушку, брюшко зашейте ниткой или скрепите зубочистками.
- Поместите утку на противень, смазанный маслом, ножки и крылышки оберните фольгой, также прикройте цельным куском фольги всю тушку. Запекайте 1,5-2 часа при 180 градусах, затем снимите фольгу и готовьте утку в духовке еще 15 минут до образования золотистой корочки.
- Птицу можно подавать на стол, оставив начинку внутри или выложив ее вокруг утки.
Утка с соевым соусом, медом и горчицей в духовке
Если вы хотите получить блюдо с насыщенным вкусом, то по достоинству оцените этот рецепт. Благодаря уникальному сочетанию компонентов для маринада, мясо птицы хорошо пропитается, а комбинация соленого и сладкого сделает его особенно сбалансированным. Соли в данном рецепте не потребуется, поскольку она в достаточном количестве содержится в соевом соусе.
Ингредиенты:
- утка – 2 кг;
- жидкий мед, растительное масло – по 1 ст. ложке;
- соевый соус – 2 ст. ложки;
- горчица – 1 ч. ложка;
- чеснок – 2 зубчика.
Приготовление
- Промойте и обсушите тушку.
- Соевый соус смешайте с растительным маслом, присоедините горчицу и мед, перемешайте до полного растворения. Добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Смажьте маринадом тушку снаружи и внутри, оставьте мариноваться на несколько часов или до суток.
- Положите птицу грудкой вниз в жаропрочную форму для запекания, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов.
- Запекайте утку 1,5-2 часа. Если корочка будет получаться слишком зажаристой, прикройте тушку фольгой.
- Подавать утку можно, заранее порезав ее порционными кусочками, они будут очень красиво смотреться в разрезе.
Итог
Утка на Новый год 2026 – это вкусное блюдо, которое можно обыграть эффектной подачей и сделать основным украшением праздничного стола. Не бойтесь экспериментировать с ингредиентами и составляющими для маринада, ведь эта птица гармонично сочетается со многими компонентами.