Что пить во время работы: напитки, которые помогут сохранить концентрацию без сахара и кофеина

Подборка напитков, которые помогают сохранить концентрацию в течение дня без сахара и кофеина.
Рабочий день редко проходит на одной волне. К обеду падает внимание, к вечеру хочется сладкого или еще одной чашки кофе. Проблема в том, что сахар дает резкий подъем и такой же спад, а кофеин при регулярном употреблении усиливает тревожность и мешает сну.
Есть более мягкие способы поддерживать концентрацию. Ниже – напитки, которые помогают мозгу дольше оставаться в тонусе без сахара и стимуляторов.
1. Газированная вода без сахара
Самый недооцененный вариант – обычная вода с газом.
Команда исследователей из University of Tsukuba наблюдала за 14 молодыми участниками, которые три часа играли в настольный футбол. В один день им давали негазированную воду, в другой – ту же воду, но с углекислым газом.
Разница оказалась заметной. При употреблении газированной воды участники дольше сохраняли внимание, быстрее реагировали и реже допускали промахи в заданиях, отмечает RidLife. Дополнительно ученые фиксировали реакцию зрачков: их выраженное сужение считается признаком утомления. В дни с газированной водой такие признаки возникали реже.
При этом физиологические показатели – частота сердечных сокращений, уровень глюкозы и гормона стресса – оставались стабильными. То есть речь не о стимуляции через кофеин или сахар.
Объяснение связано с сенсорным воздействием. Пузырьки активируют рецепторы в полости рта и запускают нервные сигналы к зонам мозга, которые отвечают за контроль внимания и принятие решений. Получается мягкая стимуляция без перегрузки.
2. Травяной чай с розмарином или мятой
Некоторые травы мягко стимулируют без возбуждения нервной системы.
Розмарин ассоциируется с улучшением памяти и концентрации. Мята освежает и снимает ощущение "затуманенной" головы.
Лучше заваривать не слишком крепко и пить в первой половине дня.
3. Какао без сахара
Натуральное какао содержит теобромин – вещество, которое действует мягче кофеина, но поддерживает бодрость.
Чашка какао на воде или растительном молоке помогает удерживать фокус, не вызывая резкого скачка давления. Главное – без сиропов и сахара.
4. Вода с лимоном и щепоткой соли
Обезвоживание часто маскируется под усталость. Даже легкий дефицит жидкости снижает концентрацию.
Стакан воды с лимоном и минимальным количеством соли помогает восстановить баланс электролитов и поддержать ясность головы. Особенно актуально в офисах с сухим воздухом.
5. Ройбуш
Чай без кофеина с мягким вкусом. Подходит для второй половины дня, когда кофе уже нежелателен.
Не дает резкого эффекта, но поддерживает ощущение тонуса и не мешает вечернему засыпанию.