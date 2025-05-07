3 необычных рецепта ко Дню Победы по мотивам фронтовой кухни

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Клео.ру представляет праздничные рецепты к Дню Победы.

В преддверии Дня Победы хочется вспомнить о том, как во время войны из скромных продуктов рождались питательные и вкусные блюда. Фронтовая кухня научила нас ценить простоту и выжимать максимум аромата из каждого ингредиента. Предлагаем три авторских рецепта, вдохновленных этим наследием, которые станут яркой альтернативой традиционному праздничному столу.

Паштет из гороха и копченой курицы

Фото: Freepik.com / @atlascompany

ИнгредиентыНа 4 порции
Сухой колотый горох200 г
Филе копченой курицы150 г
Репчатый лук1 шт.
Чеснок2-3 зубчика
Оливковое масло2 ст. л.
Петрушка, укроп (рубленые)по 1 ст. л.
Соль, черный перецПо вкусу

Приготовление:

  1. Замочите горох на 2 часа, затем сварите до мягкости (около 40 минут). Обжарьте на половине масла мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета.
  2. В чашу блендера отправьте готовый горох, лук с чесноком, кусочки курицы, зелень, оставшееся масло. Превратите все в однородный паштет, приправив солью и перцем.
  3. Подавайте с ломтиками черного хлеба или тостами.

Вдохновлено фронтовыми пайками, где горох и копчености встречались в одном котелке.

Картофельное рагу по-военному с томатным акцентом

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

ИнгредиентыНа 4 порции
Молодой картофель600 г
Морковь1 шт.
Болгарский перец1 шт.
Консервированные томаты в собственном соку200 мл.
Лук шалот2 шт.
Лавровый лист1 шт.
Сухой тимьян1 ч. л.
Растительное масло3 ст. л.
Соль, перецПо вкусу

Приготовление:

  1. Картофель и морковь нарежьте крупными кубиками, перец – полосками.
  2. В казане или глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте шалот до прозрачности.
  3. Добавьте морковь и картофель, обжаривайте 5 мин., затем влейте томаты, добавьте лавровый лист и тимьян.
  4. Тушите под крышкой 20–25 минут до готовности картофеля, приправьте солью и перцем.
  5. Перед подачей выньте лавровый лист, украсьте свежей зеленью.

Такое простое рагу по вкусу напоминает горячие блюда полевой кухни, согревая и насыщая душу.

3. Гречневые котлеты с тушенкой и карамелизированным луком

Фото: Freepik.com / @timolina

ИнгредиентыНа 4 порции
Гречневая крупа150 г
Консервированная говяжья тушенка200 г
Репчатый лук2 шт.
Яйцо1 шт.
Панировочные сухари3 ст. л.
Растительное маслоДля жарки
Соль, перецПо вкусу

Приготовление:

  1. Отварите гречку до готовности, остудите.
  2. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на масле до карамели (15 минут), отложите немного для гарнира.
  3. Смешайте в миске гречку, содержимое банки тушенки (разомните вилкой), яйцо, панировочные сухари, 2/3 карамельного лука. Посолите и поперчите.
  4. Сформируйте котлеты, обжарьте с обеих сторон по 4–5 минут до румяной корочки.
  5. Подавайте, украсив оставшимся карамельным луком и свежей петрушкой.

Гречка и тушенка – база фронтовой кухни, но котлеты превращают простоту в изысканный вкус.

Редакция «Клео»

Редактор

 

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