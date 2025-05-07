3 необычных рецепта ко Дню Победы по мотивам фронтовой кухни

Клео.ру представляет праздничные рецепты к Дню Победы.
В преддверии Дня Победы хочется вспомнить о том, как во время войны из скромных продуктов рождались питательные и вкусные блюда. Фронтовая кухня научила нас ценить простоту и выжимать максимум аромата из каждого ингредиента. Предлагаем три авторских рецепта, вдохновленных этим наследием, которые станут яркой альтернативой традиционному праздничному столу.
Паштет из гороха и копченой курицы
|Ингредиенты
|На 4 порции
|Сухой колотый горох
|200 г
|Филе копченой курицы
|150 г
|Репчатый лук
|1 шт.
|Чеснок
|2-3 зубчика
|Оливковое масло
|2 ст. л.
|Петрушка, укроп (рубленые)
|по 1 ст. л.
|Соль, черный перец
|По вкусу
Приготовление:
- Замочите горох на 2 часа, затем сварите до мягкости (около 40 минут). Обжарьте на половине масла мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета.
- В чашу блендера отправьте готовый горох, лук с чесноком, кусочки курицы, зелень, оставшееся масло. Превратите все в однородный паштет, приправив солью и перцем.
- Подавайте с ломтиками черного хлеба или тостами.
Вдохновлено фронтовыми пайками, где горох и копчености встречались в одном котелке.
Картофельное рагу по-военному с томатным акцентом
|Ингредиенты
|На 4 порции
|Молодой картофель
|600 г
|Морковь
|1 шт.
|Болгарский перец
|1 шт.
|Консервированные томаты в собственном соку
|200 мл.
|Лук шалот
|2 шт.
|Лавровый лист
|1 шт.
|Сухой тимьян
|1 ч. л.
|Растительное масло
|3 ст. л.
|Соль, перец
|По вкусу
Приготовление:
- Картофель и морковь нарежьте крупными кубиками, перец – полосками.
- В казане или глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте шалот до прозрачности.
- Добавьте морковь и картофель, обжаривайте 5 мин., затем влейте томаты, добавьте лавровый лист и тимьян.
- Тушите под крышкой 20–25 минут до готовности картофеля, приправьте солью и перцем.
- Перед подачей выньте лавровый лист, украсьте свежей зеленью.
Такое простое рагу по вкусу напоминает горячие блюда полевой кухни, согревая и насыщая душу.
3. Гречневые котлеты с тушенкой и карамелизированным луком
|Ингредиенты
|На 4 порции
|Гречневая крупа
|150 г
|Консервированная говяжья тушенка
|200 г
|Репчатый лук
|2 шт.
|Яйцо
|1 шт.
|Панировочные сухари
|3 ст. л.
|Растительное масло
|Для жарки
|Соль, перец
|По вкусу
Приготовление:
- Отварите гречку до готовности, остудите.
- Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на масле до карамели (15 минут), отложите немного для гарнира.
- Смешайте в миске гречку, содержимое банки тушенки (разомните вилкой), яйцо, панировочные сухари, 2/3 карамельного лука. Посолите и поперчите.
- Сформируйте котлеты, обжарьте с обеих сторон по 4–5 минут до румяной корочки.
- Подавайте, украсив оставшимся карамельным луком и свежей петрушкой.
Гречка и тушенка – база фронтовой кухни, но котлеты превращают простоту в изысканный вкус.