3 необычных рецепта ко Дню Победы по мотивам фронтовой кухни

В преддверии Дня Победы хочется вспомнить о том, как во время войны из скромных продуктов рождались питательные и вкусные блюда. Фронтовая кухня научила нас ценить простоту и выжимать максимум аромата из каждого ингредиента. Предлагаем три авторских рецепта, вдохновленных этим наследием, которые станут яркой альтернативой традиционному праздничному столу.

Паштет из гороха и копченой курицы



