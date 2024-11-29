Тартар и лосось: три идеи для идеального ужина

Делимся изысканными рецептами с лососем за 30 минут.
Добро пожаловать в мир изысканной и при этом простой кулинарии! Лосось и тартар – идеальное сочетание для тех, кто ценит вкусную и полезную еду, но не хочет тратить много времени на приготовление. Предлагаем три быстрых и вкусных рецепта, которые украсят ваш ужин.
Лосось на гриле с овощным тартаром
Ингредиенты:
- 2 стейка лосося
- 1 болгарский перец
- 2 помидора
- 1 небольшой красный лук
- 1 огурец
- Сок половины лимона
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Стейки лосося смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Обжарьте на гриле или сковороде-гриль по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Для тартара мелко нарежьте болгарский перец, помидоры, лук и огурец. Смешайте овощи, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
- Подавайте лосося вместе с овощным тартаром, украсив зеленью по вкусу.
Тартар из лосося с авокадо
Ингредиенты:
- 200 г свежего филе лосося без кожи и костей
- 1 спелый авокадо
- 1 ч. л. каперсов
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- Сок половины лайма
- Свежий укроп для украшения
Приготовление:
- Нарежьте лосося и авокадо небольшими кубиками одинакового размера.
- В миске смешайте соевый соус, горчицу и сок лайма. Добавьте каперсы.
- Соедините лосося и авокадо с заправкой, аккуратно перемешайте.
- Выложите тартар на тарелки с помощью кулинарного кольца или формочки. Украсьте свежим укропом и подавайте сразу.
Паста с лососевым тартаром и крем-сыром
Ингредиенты:
- 200 г пасты (спагетти или фетучини)
- 150 г слабосоленого лосося
- 100 г крем-сыра
- 1 зубчик чеснока
- Сок половины лимона
- Свежий шпинат или рукола
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите пасту до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
- Пока паста варится, нарежьте лосося мелкими кусочками.
- В сковороде растопите крем-сыр на медленном огне, добавьте измельченный чеснок и сок лимона.
- Добавьте в соус нарезанного лосося и прогрейте 1–2 минуты.
- Смешайте готовую пасту с соусом, добавьте свежий шпинат или руколу. Посолите и поперчите по вкусу.
- Подавайте горячим, украсив зеленью.