Тартар и лосось: три идеи для идеального ужина

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Делимся изысканными рецептами с лососем за 30 минут.

Добро пожаловать в мир изысканной и при этом простой кулинарии! Лосось и тартар – идеальное сочетание для тех, кто ценит вкусную и полезную еду, но не хочет тратить много времени на приготовление. Предлагаем три быстрых и вкусных рецепта, которые украсят ваш ужин.

Лосось на гриле с овощным тартаром

Фото: Freepik.com / @lifeforstock

Ингредиенты:

  • 2 стейка лосося
  • 1 болгарский перец
  • 2 помидора
  • 1 небольшой красный лук
  • 1 огурец
  • Сок половины лимона
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Стейки лосося смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Обжарьте на гриле или сковороде-гриль по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  2. Для тартара мелко нарежьте болгарский перец, помидоры, лук и огурец. Смешайте овощи, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
  3. Подавайте лосося вместе с овощным тартаром, украсив зеленью по вкусу.

Тартар из лосося с авокадо

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

Ингредиенты:

  • 200 г свежего филе лосося без кожи и костей
  • 1 спелый авокадо
  • 1 ч. л. каперсов
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • Сок половины лайма
  • Свежий укроп для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте лосося и авокадо небольшими кубиками одинакового размера.
  2. В миске смешайте соевый соус, горчицу и сок лайма. Добавьте каперсы.
  3. Соедините лосося и авокадо с заправкой, аккуратно перемешайте.
  4. Выложите тартар на тарелки с помощью кулинарного кольца или формочки. Украсьте свежим укропом и подавайте сразу.

Паста с лососевым тартаром и крем-сыром

Фото: Freepik.com / @azerbaijan_stockers

Ингредиенты:

  • 200 г пасты (спагетти или фетучини)
  • 150 г слабосоленого лосося
  • 100 г крем-сыра
  • 1 зубчик чеснока
  • Сок половины лимона
  • Свежий шпинат или рукола
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите пасту до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
  2. Пока паста варится, нарежьте лосося мелкими кусочками.
  3. В сковороде растопите крем-сыр на медленном огне, добавьте измельченный чеснок и сок лимона.
  4. Добавьте в соус нарезанного лосося и прогрейте 1–2 минуты.
  5. Смешайте готовую пасту с соусом, добавьте свежий шпинат или руколу. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Подавайте горячим, украсив зеленью.


Евгений Елисеев

Редактор

 

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