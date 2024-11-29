Тартар и лосось: три идеи для идеального ужина

Добро пожаловать в мир изысканной и при этом простой кулинарии! Лосось и тартар – идеальное сочетание для тех, кто ценит вкусную и полезную еду, но не хочет тратить много времени на приготовление. Предлагаем три быстрых и вкусных рецепта, которые украсят ваш ужин.

Лосось на гриле с овощным тартаром





Ингредиенты:

2 стейка лосося

1 болгарский перец

2 помидора

1 небольшой красный лук

1 огурец

Сок половины лимона

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Стейки лосося смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Обжарьте на гриле или сковороде-гриль по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Для тартара мелко нарежьте болгарский перец, помидоры, лук и огурец. Смешайте овощи, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Подавайте лосося вместе с овощным тартаром, украсив зеленью по вкусу.

Тартар из лосося с авокадо





Ингредиенты:

200 г свежего филе лосося без кожи и костей

1 спелый авокадо

1 ч. л. каперсов

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. дижонской горчицы

Сок половины лайма

Свежий укроп для украшения

Приготовление:

Нарежьте лосося и авокадо небольшими кубиками одинакового размера. В миске смешайте соевый соус, горчицу и сок лайма. Добавьте каперсы. Соедините лосося и авокадо с заправкой, аккуратно перемешайте. Выложите тартар на тарелки с помощью кулинарного кольца или формочки. Украсьте свежим укропом и подавайте сразу.

Паста с лососевым тартаром и крем-сыром





Ингредиенты:

200 г пасты (спагетти или фетучини)

150 г слабосоленого лосося

100 г крем-сыра

1 зубчик чеснока

Сок половины лимона

Свежий шпинат или рукола

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите пасту до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Пока паста варится, нарежьте лосося мелкими кусочками. В сковороде растопите крем-сыр на медленном огне, добавьте измельченный чеснок и сок лимона. Добавьте в соус нарезанного лосося и прогрейте 1–2 минуты. Смешайте готовую пасту с соусом, добавьте свежий шпинат или руколу. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте горячим, украсив зеленью.



