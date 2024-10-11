Щедрый "Миндаль": в Москве начали готовить персидскую кухню

Поворот на восток, о котором так много говорят последние годы, относится вовсе не только к сфере большой политики. Та же тенденция прослеживается, например, в туризме и не менее отчетливо – в гастрономии. Оно и понятно. Много людей теперь путешествуют главным образом по странам Ближнего Востока, Юго-Восточной и Центральной Азии, открывают для себя новые вкусы, продукты и блюда. Возвращаясь домой, они постепенно формируют новую целевую аудиторию, которая в родных стенах ищет что-то, напоминающее ту – другую – еду. Неудивительно, что столичные рестораторы очень внимательно изучают перспективную нишу. В результате на свет появляются совершенно неожиданные проекты.

К числу таковых можно отнести кафе "Миндаль", расположенное на площади Киевского вокзала. На самом деле это заведение с историей. Много лет здесь находилось очень уважаемое семейное кафе азербайджанской кухни. Однако в какой-то момент владельца не стало, заведение полностью переформатировали и во второй половине сентября запустили заново, но с тем же названием – из уважения к традиции.





Речь идет о новом проекте известного столичного ресторатора Александра Раппопорта, который посвящен персидскому гастрономическому наследию. Оно и сегодня вполне отчетливо прослеживается в кухне Южного Азербайджана и Северо-Западного Ирана с ее яркими, насыщенными, густыми, тягучими, сладковато-пряными и кисло-сладкими вкусами. Кажется, в Москве до сей поры еще никто так плотно не работал со столь богатой фактурой.

За кулинарное воплощение новой концепции в жизнь отвечает шеф-повар Фуад Алиев, успевший потрудиться в "Бараshka" и нескольких ресторанах азербайджанской кухни Азара и Эмина Агаларовых.





В меню примерно 60 позиций – от хорошо знакомых до вполне оригинальных и даже неожиданных. К таковым вполне можно отнести, например, сочнейший салат из трех видов вишни с кинзой, базиликом и тонкими перышками сладкого красного лука, жаркое-кюкю с зеленью, вялеными томатами и брынзой, наваристый пряный суп с говядиной, рисом, черносливом и грецким орехом, щедро приправленный ядреным соком алычи и лявенги из каспийского кутума, начиненное пастой из орехов и ягодной пастилы.





Впрочем, не менее экзотически выглядит и иранский хореш – тушеное мясо с разнообразным ягодно-фруктовым наполнением. Цыпленка здесь готовят с вишней и гранатом, а баранину – с персиком. На выходе получается очень необычный вкус.





Разумеется, есть и более привычные позиции вроде кез-баклажана с сыром, мангал салата, кюрзы, дюшбара или даже оливье, которое, правда, сделано с мясом белуги. Отдельного упоминания заслуживает замечательная подборка пловов – от бакинского с бараниной и сухофруктами до иранского с миндалем, фисташками, изюмом и апельсиновой цедрой.





Порции в "Миндале" по-раппопортовски большие, так что иные позиции можно смело заказывать на двоих.

Под занавес непременно стоит взять чайник азербайджанского чая да кусочек деликатной пахлавы – ее заботливо и с большим мастерством готовит супруга Алиева.

Средний счет – 2 500 рублей.