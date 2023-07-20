Вкусный и полезный: рецепт щавельного супа с яйцом

Щавельный суп с яйцом — это вкусное и питательное блюдо, которое отлично подходит для легкого обеда или ужина. Щавель очень полезен, так как содержит много витаминов и минералов, а также придает супу особый аромат. В этой статье мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом щавельного супа с яйцом, который вы сможете приготовить, даже не имея особых кулинарных навыков.

Ингредиенты

Для приготовления щавельного супа с яйцом вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г свежего щавеля;

1 литр овощного или куриного бульона;

2 яйца;

1 луковица;

2-3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт

Подготовьте щавель, вымойте его и измельчите.

Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета.

Добавьте щавель в кастрюлю и тушите его вместе с луком и чесноком в течение 5-7 минут.

Добавьте овощной или куриной бульон в кастрюлю, доведите до кипения и варите на среднем огне около 10-15 минут.

Взбейте яйца в миске и постепенно добавьте их в суп, непрерывно помешивая. Продолжайте готовить суп еще 2-3 минуты, пока яйца сварятся.

Приправьте суп солью и перцем по вкусу. Щавельный суп с яйцом готов к подаче.

Сервировка и подача

Перед подачей щавельного супа с яйцом можно украсить зеленью, такой как петрушка или укроп. Также можно отварить яйца, разрезать пополам и положить в тарелку. Подавайте суп горячим в глубоких тарелках или чашках.

Заключение

Щавельный суп с яйцом — это не только вкусное и полезное блюдо, но и источник витаминов и микроэлементов. Освежающий вкус щавеля и богатое питательными веществами яйцо делают этот суп идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому питанию. Независимо от того, готовите вы его для себя или для своих близких, щавельный суп с яйцом станет отличным дополнением вашего меню. Приятного аппетита!

Фото Клео.ру