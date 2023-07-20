Классический рецепт греческого салата: освежающий вкус Средиземноморья

Греческий салат — это одно из самых известных и популярных блюд в мировой кулинарии. Он известен своим освежающим вкусом и богатством питательных веществ. Если вы хотите погрузиться в атмосферу Средиземноморья и насладиться вкусом лета, то классический греческий салат — идеальный выбор. Давайте познакомимся с подробным рецептом приготовления этого замечательного блюда.

Ингредиенты

Для приготовления данного салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

2-3 помидора;

1 огурец;

1 красный лук;

1 зеленый перец;

200 грамм сыра фета;

оливки;

свежая петрушка и орегано для украшения;

2-3 столовые ложки оливкового масла;

сок половины лимона;

соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Помидоры нарежьте на кубики или дольками.

Огурец нарежьте на тонкие половинки.

Красный лук нарубите тонкими полукольцами.

Зеленый перец очистите от семян и нашинкуйте тонкими полосками.

Шаг 2

В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Хорошо взбейте до получения гладкого соуса.

Шаг 3

В большой миске смешайте нарезанные помидоры, огурцы, лук и перец.

Добавьте кубики сыра и оливки.

Полейте салат приготовленным соусом и легонько всё перемешайте.

Шаг 4

Переложите салат на блюдо или в порционные тарелки.

Посыпьте свежей петрушкой и орегано.

Подавайте салат сразу же, чтобы сохранить свежесть овощей.

Сервировка и подача

Данный салат прекрасно сочетается с горячими блюдами-гриль, маринованными овощами или может быть подан в качестве отдельного легкого обеда или ужина. Подайте его с хлебом или лавашем, чтобы насладиться его вкусом в полной мере.

Подведем итог

Классический греческий салат — это блюдо, которое перенесет вас на берега Средиземного моря с его ярким солнцем и свежим воздухом. Благодаря своей простоте и богатству вкусов, этот салат стал популярным во всем мире. Вы можете наслаждаться им в качестве легкого летнего обеда, приготовить для семейного пикника или удивить гостей своим кулинарным мастерством. Приятного аппетита!

Фото Клео.ру