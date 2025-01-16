Секреты стритфуда: готовим дома самые популярные блюда уличной еды

 144

Готовить стритфуд дома — это весело и вкусно. Можно контролировать состав, избегая лишнего масла и соли, и экспериментировать с начинками.

Уличная еда давно перестала быть просто перекусом на бегу. Сегодня это гастрономическое искусство, где простота сочетается с яркими вкусами и культурным наследием. А главное – стритфуд легко повторить дома, добавив чуть больше заботы о пользе и качестве продуктов. Давайте разберемся, как адаптировать три культовых блюда для своей кухни.

Шаурма

Фото: freepik.com
Шаурма пришла в Россию в 1990-х годах вместе с мигрантами из стран Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии. Ее быстро полюбили за доступность, сытность и вкус. На российских улицах блюдо трансформировалось: вместо традиционного лаваша с мясом и овощами появились варианты с добавлением майонеза, кетчупа и разнообразных соусов, чтобы соответствовать местным вкусам. 

Ингредиенты:

  • Лаваш или пшеничная лепешка – 1 штука

  • Куриное филе (или индейка) – 150 г

  • Натуральный йогурт – 100 г

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Лимонный сок – 1 ч. л.

  • Свежие овощи: капуста, помидоры, огурцы – по вкусу

  • Специи: паприка, зира, куркума

Как готовить:

  1. Замаринуйте мясо в смеси лимонного сока, йогурта и специй на 20–30 минут.

  2. Обжарьте на сковороде до румяной корочки.

  3. На лаваш выложите тонко нарезанные овощи, кусочки мяса и соус из йогурта с чесноком.

  4. Заверните в плотный рулет и слегка подогрейте на сухой сковороде.

Тако

Фото: unsplash.com

Тако – символ Мексики, где его традиционно ели рабочие в качестве быстрого и питательного перекуса. Вариаций масса: от говядины до рыбы, от острого до сладкого.

Ингредиенты:

  • Тортильи из кукурузной или пшеничной муки – 2 штуки

  • Фарш из говядины или курицы – 150 г

  • Авокадо – 1 штука

  • Помидоры – 2 штуки

  • Красный лук – 1 маленькая луковица

  • Кинза – небольшой пучок

  • Лайм – половинка

  • Острый соус – по вкусу

Как готовить:

  1. Обжарьте фарш со специями (паприка, тмин, чеснок).

  2. Нарежьте помидоры и лук кубиками, смешайте с кинзой и соком лайма – это будет сальса.

  3. Разомните авокадо вилкой.

  4. Выложите фарш, сальсу и авокадо на тортилью, добавьте острый соус и сверните пополам.

Окономияки

Фото: unsplash.com

Название "окономияки" переводится как "жарим, что хотим". Блюдо родом из японского города Осаки и стало популярным после Второй мировой войны, когда мука и капуста были доступными продуктами. В России этот стритфуд не так известен, но попробовать его точно стоит. 

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 200 г

  • Мука – 100 г

  • Вода или бульон – 100 мл

  • Яйцо – 1 штука

  • Зеленый лук – 2 пера

  • Соус окономияки (или смесь соевого соуса и майонеза)

  • Кусочки бекона или креветки (по желанию)

Как готовить:

  1. Нарежьте капусту тонкой соломкой, смешайте с мукой, водой и яйцом до состояния теста.

  2. Вылейте тесто на разогретую сковороду, сверху выложите бекон или морепродукты.

  3. Жарьте под крышкой на среднем огне, затем переверните и готовьте до румяности.

  4. Подавайте с соусом и посыпьте зеленым луком.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился рецептами полезных обедов, которые удобно брать на работу. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.