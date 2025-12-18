Салаты на Новый год 2026: оригинальные тематические и классические рецепты

Вкусные блюда являются неотъемлемым атрибутом главного зимнего праздника. На торжественном столе неизменно присутствуют новогодние салаты, которые в 2026 году можно будет сделать в классическом исполнении или в соответствии с тематикой праздника и его символом – Красной Огненной Лошадью. В этой статье Клео.ру предложит вашему вниманию оригинальные рецепты, которые украсят ваш стол и порадуют челнов семьи и гостей.

Тематические салаты в год Лошади

Блюдо, оформленное в виде символа предстоящего года, станет настоящим украшением стола и, согласно утверждениям астрологов, привлечет в ваш дом удачу и успех. Салаты на новый год 2026 можно оформить в виде Лошади, используя для этого простые и доступные продукты. Также будет уместной и другая атрибутика, к примеру, форма подковы или стога сена. Далее рассмотрим примеры таких рецептов.

Новогодний салат "Лошадь"

Такое блюдо станет настоящим произведением искусства, но для создания его формы придется приложить определенные усилия. Основное условие – прочная основа, на которой будут располагаться остальные продукты. Для этого отлично подойдет отварной картофель. При оформлении стоит не забывать, что Огненная Лошадь любит яркие цвета, поэтому в качестве верхнего слоя предлагается использовать морковь.





Ингредиенты:

куриное филе, картошка, шампиньоны – по 200 г;

лук, морковь – по 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

чеснок -2 зубчика;

майонез – 100 г;

растительное масло – 2 ст. ложки;

соль.

Для украшения:

перепелиное яйцо – 1 шт.;

маслина – 1 шт.;

красный сладкий перец – 0,5 шт.;

зелень.

Приготовление

Перед тем, как приступить к готовке, можно нарисовать изображение головы лошади на бумаге, а затем перевести его на пергамент. На этот контур будут выкладываться продукты. Измельчить кубиками шампиньоны и лук, обжарить на растительном масле. Картофель отварить, крупно натереть, выложить нижний слой на пергаменте, посолить, смазать майонезом. Далее выложить луково-грибной слой, после – измельченное отварное филе, смазать майонезом. Следующий слой – отварные яйца, натертые на крупной терке. Слой также смазывается майонезом. Свежую морковь потереть на мелкой терке, смешать с давленым чесноком, солью, майонезом. Распределить массу верхним слоем. Далее приступаем к украшению салата в виде лошади. Для этого делать уши, вырезанные из красного перца, и гриву из этого же продукта, порезанного тонкими полосками. Глаз сделать из половинки перепелиного яйца, из которого вынуть желток. Сверху положить маслину. В нижней части лошади можно распределить рубленую зелень, изображая лужайку.

Салат "Стог сена"

Такое оформление блюда достаточно просто в исполнении, но при этом отлично вписывается в тематику праздника. Уникальное сочетание продуктов делает вкус ярким и гармоничным. В состав салата входит сочное мясо, хрустящий обжаренный картофель, свежие овощи и сладкое яблоко, придающее ему особой выразительности.





Ингредиенты:

свинина – 400 г;

картофель – 750 г;

огурцы – 200 г;

яблоко – 250 г;

яйца – 4 шт.;

твердый сыр– 150 г;

салатный лук – 100 г;

растительное масло – 100 мл;

майонез – 180 г;

соль, перец.

Приготовление

Картошку очистить, потереть на терке для моркови по-корейски, залить холодной водой и промыть для удаления крахмала, обсушить на бумажном полотенце. После обжарить заготовку в сотейнике на растительном масле. Отварную свинину измельчить брусочками, обжарить на сковородке до румяности. Измельчить яйца и лук кубиками, огурцы брусочками. Сыр крупно натереть. Соединить мясо, яйца, лук, огурцы, сыр, посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать. Выложить продукты на блюдо горкой, придавая им сходство со стогом сена. Сверху распределить обжаренную картошку. Салат можно украсить звездочками, вырезанными из сыра.

Новинки и оригинальные рецепты

В этот праздник многие хозяйки наверняка захотят удивить гостей и предложить им попробовать что-то оригинальное. Новые салаты на 2026 год дают отличную возможность для кулинарных экспериментов, при их создании вы сможете проявить фантазию при подборе продуктов и оформлении блюда. Предлагаем вашему вниманию примеры таких рецептов.

Салат "Тиффани" с виноградом и грецкими орехами

Это блюдо вызывает интерес уже своим оригинальным названием, а сочетание продуктом делает его гармоничным и сбалансированным. "Тиффани" является прекрасным примером простых и вкусных салатов на Новый год.





Ингредиенты:

копченая курица – 300 г;

виноград без косточек – 150 г;

твердый сыр – 200 г;

грецкие орехи – 100 г;

майонез – 150 г;

чеснок – 2 зубчика;

соль.

Приготовление

Курицу измельчить кубиками, сыр крупно натереть. Виноград разрезать на две половинки. Орехи обжарить на сухой сковородке. Чеснок пропустить через пресс. Соединить компоненты, заправить майонезом.

Салат из свеклы с фетой и апельсином

Астрологи уверяют, что стопроцентный способ угодить символу года, Красной Огненной Лошади, это поставить на стол яркие блюда, которые легки по составу и при этом содержат яркие краски. Таким примером выступает салат, включающий свеклу, апельсин, и сыр фету. Грецкие орехи делают его достаточно сытным, а витаминный состав порадует гостей, следящих за фигурой.





Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

сыр фета, руккола – по 100 г;

апельсин – 1 шт.;

грецкие орехи – 50 г.

Для заправки:

апельсиновый сок – 1 ст. ложка;

оливковое масло – 2 ст. ложки;

мед – 1 ч. ложка;

перец, соль.

Приготовление

Свеклу отварить, порезать тонкими ломтиками. Апельсин очистить, разделить на дольки. Грецкие орехи обжарить без масла на сухой сковороде, разломать на мелкие кусочки. Сыр фета раскрошить. На блюде распределить руколу, сверху поочередно выложить ломтики свеклы и дольки апельсинов, посыпать орехами и сыром. Соединить компоненты для заправки и полить ею салат.

Классические новогодние салаты

Неустаревающая классика всегда уместна на любом торжественном столе. Однако при этом традиционные рецепты праздничных салатов можно обыграть каким-либо необычным акцентом, который придаст ему особую изюминку. Далее предлагаем рассмотреть именно такие варианты.

"Оливье"

Оригинальность этого классического салата обусловлена тем, что колбасу в нем предлагается заменить отварной курицей, а также включить в его состав яблоко. Свежий фрукт, несомненно, придется по вкусу символу года.





Ингредиенты:

картошка – 4 шт.;

яйца – 5 шт.;

морковь – 2 шт.;

отварная курица – 300 г;

соленые огурцы – 3 шт.;

зеленый горошек – 200 г;

яблоко – 1 шт.;

майонез – 150 г;

перец, соль.

Приготовление

Морковь, картошку, яйца отварить, порезать кубиками. Аналогично измельчить вареную курицу, огурцы и яблоко. Смешать все компоненты, заправить майонезом.

"Мимоза"

Салат с консервированной рыбой остается неизменно актуальным. В данном рецепте предлагается использовать тунец, а также включить в состав необычный для этого блюда продукт – творожный сыр.





Ингредиенты:

консервированный тунец – 1 банка; творожный сыр – 100 г; морковь – 2 шт.; яйца – 4 шт.; майонез – 2 ст. ложки; соль, зелень.

Приготовление

Отварную морковь и яичные белки мелко потереть. Выкладывать слоями: тунец, морковь, белки. Сыр перемешать с майонезом, выложить верхним слоем, посыпать тертыми желтками.

Итог

Салаты на Новый год 2026 – это обязательный атрибут праздничного стола. Благодаря разнообразию рецептов вы сможете выбрать действительно оригинальные варианты блюд, которые удивят и порадуют гостей.