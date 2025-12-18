Салаты на Новый год 2026: оригинальные тематические и классические рецепты

Подборка лучших рецептов салатов для новогоднего стола 2026 года. Что приготовить в год Красной Огненной Лошади: свежие идеи, классика в новой подаче и советы по оформлению.
Вкусные блюда являются неотъемлемым атрибутом главного зимнего праздника. На торжественном столе неизменно присутствуют новогодние салаты, которые в 2026 году можно будет сделать в классическом исполнении или в соответствии с тематикой праздника и его символом – Красной Огненной Лошадью. В этой статье Клео.ру предложит вашему вниманию оригинальные рецепты, которые украсят ваш стол и порадуют челнов семьи и гостей.
Тематические салаты в год Лошади
Блюдо, оформленное в виде символа предстоящего года, станет настоящим украшением стола и, согласно утверждениям астрологов, привлечет в ваш дом удачу и успех. Салаты на новый год 2026 можно оформить в виде Лошади, используя для этого простые и доступные продукты. Также будет уместной и другая атрибутика, к примеру, форма подковы или стога сена. Далее рассмотрим примеры таких рецептов.
Новогодний салат "Лошадь"
Такое блюдо станет настоящим произведением искусства, но для создания его формы придется приложить определенные усилия. Основное условие – прочная основа, на которой будут располагаться остальные продукты. Для этого отлично подойдет отварной картофель. При оформлении стоит не забывать, что Огненная Лошадь любит яркие цвета, поэтому в качестве верхнего слоя предлагается использовать морковь.
Ингредиенты:
- куриное филе, картошка, шампиньоны – по 200 г;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок -2 зубчика;
- майонез – 100 г;
- растительное масло – 2 ст. ложки;
- соль.
Для украшения:
- перепелиное яйцо – 1 шт.;
- маслина – 1 шт.;
- красный сладкий перец – 0,5 шт.;
- зелень.
Приготовление
- Перед тем, как приступить к готовке, можно нарисовать изображение головы лошади на бумаге, а затем перевести его на пергамент. На этот контур будут выкладываться продукты.
- Измельчить кубиками шампиньоны и лук, обжарить на растительном масле.
- Картофель отварить, крупно натереть, выложить нижний слой на пергаменте, посолить, смазать майонезом.
- Далее выложить луково-грибной слой, после – измельченное отварное филе, смазать майонезом.
- Следующий слой – отварные яйца, натертые на крупной терке. Слой также смазывается майонезом.
- Свежую морковь потереть на мелкой терке, смешать с давленым чесноком, солью, майонезом. Распределить массу верхним слоем.
- Далее приступаем к украшению салата в виде лошади. Для этого делать уши, вырезанные из красного перца, и гриву из этого же продукта, порезанного тонкими полосками.
- Глаз сделать из половинки перепелиного яйца, из которого вынуть желток. Сверху положить маслину.
- В нижней части лошади можно распределить рубленую зелень, изображая лужайку.
Салат "Стог сена"
Такое оформление блюда достаточно просто в исполнении, но при этом отлично вписывается в тематику праздника. Уникальное сочетание продуктов делает вкус ярким и гармоничным. В состав салата входит сочное мясо, хрустящий обжаренный картофель, свежие овощи и сладкое яблоко, придающее ему особой выразительности.
Ингредиенты:
- свинина – 400 г;
- картофель – 750 г;
- огурцы – 200 г;
- яблоко – 250 г;
- яйца – 4 шт.;
- твердый сыр– 150 г;
- салатный лук – 100 г;
- растительное масло – 100 мл;
- майонез – 180 г;
- соль, перец.
Приготовление
- Картошку очистить, потереть на терке для моркови по-корейски, залить холодной водой и промыть для удаления крахмала, обсушить на бумажном полотенце. После обжарить заготовку в сотейнике на растительном масле.
- Отварную свинину измельчить брусочками, обжарить на сковородке до румяности.
- Измельчить яйца и лук кубиками, огурцы брусочками.
- Сыр крупно натереть.
- Соединить мясо, яйца, лук, огурцы, сыр, посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать. Выложить продукты на блюдо горкой, придавая им сходство со стогом сена.
- Сверху распределить обжаренную картошку.
- Салат можно украсить звездочками, вырезанными из сыра.
Новинки и оригинальные рецепты
В этот праздник многие хозяйки наверняка захотят удивить гостей и предложить им попробовать что-то оригинальное. Новые салаты на 2026 год дают отличную возможность для кулинарных экспериментов, при их создании вы сможете проявить фантазию при подборе продуктов и оформлении блюда. Предлагаем вашему вниманию примеры таких рецептов.
Салат "Тиффани" с виноградом и грецкими орехами
Это блюдо вызывает интерес уже своим оригинальным названием, а сочетание продуктом делает его гармоничным и сбалансированным. "Тиффани" является прекрасным примером простых и вкусных салатов на Новый год.
Ингредиенты:
- копченая курица – 300 г;
- виноград без косточек – 150 г;
- твердый сыр – 200 г;
- грецкие орехи – 100 г;
- майонез – 150 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль.
Приготовление
- Курицу измельчить кубиками, сыр крупно натереть.
- Виноград разрезать на две половинки.
- Орехи обжарить на сухой сковородке.
- Чеснок пропустить через пресс.
- Соединить компоненты, заправить майонезом.
Салат из свеклы с фетой и апельсином
Астрологи уверяют, что стопроцентный способ угодить символу года, Красной Огненной Лошади, это поставить на стол яркие блюда, которые легки по составу и при этом содержат яркие краски. Таким примером выступает салат, включающий свеклу, апельсин, и сыр фету. Грецкие орехи делают его достаточно сытным, а витаминный состав порадует гостей, следящих за фигурой.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- сыр фета, руккола – по 100 г;
- апельсин – 1 шт.;
- грецкие орехи – 50 г.
Для заправки:
- апельсиновый сок – 1 ст. ложка;
- оливковое масло – 2 ст. ложки;
- мед – 1 ч. ложка;
- перец, соль.
Приготовление
- Свеклу отварить, порезать тонкими ломтиками.
- Апельсин очистить, разделить на дольки.
- Грецкие орехи обжарить без масла на сухой сковороде, разломать на мелкие кусочки.
- Сыр фета раскрошить.
- На блюде распределить руколу, сверху поочередно выложить ломтики свеклы и дольки апельсинов, посыпать орехами и сыром.
- Соединить компоненты для заправки и полить ею салат.
Классические новогодние салаты
Неустаревающая классика всегда уместна на любом торжественном столе. Однако при этом традиционные рецепты праздничных салатов можно обыграть каким-либо необычным акцентом, который придаст ему особую изюминку. Далее предлагаем рассмотреть именно такие варианты.
"Оливье"
Оригинальность этого классического салата обусловлена тем, что колбасу в нем предлагается заменить отварной курицей, а также включить в его состав яблоко. Свежий фрукт, несомненно, придется по вкусу символу года.
Ингредиенты:
- картошка – 4 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- отварная курица – 300 г;
- соленые огурцы – 3 шт.;
- зеленый горошек – 200 г;
- яблоко – 1 шт.;
- майонез – 150 г;
- перец, соль.
Приготовление
- Морковь, картошку, яйца отварить, порезать кубиками.
- Аналогично измельчить вареную курицу, огурцы и яблоко.
- Смешать все компоненты, заправить майонезом.
"Мимоза"
Салат с консервированной рыбой остается неизменно актуальным. В данном рецепте предлагается использовать тунец, а также включить в состав необычный для этого блюда продукт – творожный сыр.
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 1 банка;
- творожный сыр – 100 г;
- морковь – 2 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- майонез – 2 ст. ложки;
- соль, зелень.
Приготовление
- Отварную морковь и яичные белки мелко потереть.
- Выкладывать слоями: тунец, морковь, белки.
- Сыр перемешать с майонезом, выложить верхним слоем, посыпать тертыми желтками.
Итог
Салаты на Новый год 2026 – это обязательный атрибут праздничного стола. Благодаря разнообразию рецептов вы сможете выбрать действительно оригинальные варианты блюд, которые удивят и порадуют гостей.