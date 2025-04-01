Розовое, игристое или оранжевое? Какое вино идеально подходит для весны

С первыми теплыми днями хочется легкости во всем – от одежды до напитков. Даже самые убежденные любители тяжелых красных вин вдруг начинают присматриваться к чему-то более воздушному. Что пить этой весной, чтобы настроение совпадало с погодой?

Легкие белые вина – свежесть в бокале

Весна – идеальный сезон для хрустящих белых вин с яркой кислотностью. Совиньон Блан из Новой Зеландии, Верментино из Италии или немецкий Рислинг добавят свежести и отлично подойдут к блюдам с зеленью, овощами и морепродуктами.

Розовое: весенний маст-хэв



Если и есть вино, созданное для весны, то это розе. Оно освежает, красиво выглядит в бокале и прекрасно сочетается с легкими блюдами. Выбирай сухие розовые вина из Прованса или Испании – они более сложные и элегантные, чем сладкие версии.



Оранжевое вино – тренд сезона

Натуральные вина уже давно закрепились в списке весенних фаворитов, а среди них особенно выделяется оранжевое. Его делают из белых сортов винограда, но с длительной мацерацией, что придает напитку выразительный вкус и танинность. Отлично сочетается с сырами, карпаччо и восточными блюдами.

Игристое всегда в тему



Весной хочется праздника, а значит, без игристого никуда. Prosecco, Cava и Pet-Nat – лучшие варианты, если хочется чего-то легкого и ароматного. К тому же такие вина не требуют повода – достаточно солнечного вечера и хорошей компании.



Вина с низким содержанием алкоголя

Этот тренд с каждым годом набирает обороты. Легкие вина с пониженным содержанием алкоголя – отличный вариант для тех, кто хочет наслаждаться вкусом, но при этом оставаться бодрым. Попробуй Vinho Verde из Португалии или немецкий Кернер.

Весна – время экспериментов и новых вкусов. Выбирай вино, которое подойдет под твое настроение, и наслаждайся каждым глотком!