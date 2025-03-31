Классический и трендовый: рецепты пасхального кулича на любой вкус

Кулич — во все времена был не просто выпечкой, а символом достатка и благополучия. Разбираемся в традициях и делимся проверенным рецептом пасхального кулича.
Пасхальный кулич – не просто сладкая выпечка, а символ Воскресения Христова. Традиция его приготовления уходит корнями в глубокую древность и связана с христианскими обрядами. Согласно преданию, после Воскресения Иисус Христос являлся апостолам во время их трапез, и они оставляли для Него свободное место с хлебом в центре стола. Со временем этот обряд трансформировался в обычай выпекать куличи на Пасху, символизирующие присутствие Спасителя за праздничным столом.
Классический пасхальный кулич
Ингредиенты:
500 г пшеничной муки высшего сорта 200 мл молока
150 г сахара
100 г сливочного масла
3 яйца
10 г сухих дрожжей
100 г изюма
1 ч. л. ванильного сахара
щепотка соли
Приготовление:
Подогрейте молоко до теплого состояния (около 35–40C), растворите в нем дрожжи и добавьте 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте опару в теплом месте на 15–20 минут, пока она не начнет пениться.
В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Просейте муку и добавьте в нее соль. Смешайте опару с яичной массой, затем постепенно вводите муку, замешивая тесто. В процессе добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло. Вымешивайте тесто до однородности и эластичности. Это может занять около 10–15 минут.
Добавьте промытый и обсушенный изюм, равномерно распределив его по тесту. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.
Обомните подошедшее тесто и разложите его по смазанным маслом формам, заполняя их на 1/3 высоты. Оставьте для расстойки на 30–40 минут, пока тесто не поднимется до краев формы. Выпекайте в предварительно разогретой до 180C духовке 30–40 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
Остудите куличи на решетке и украсьте глазурью или посыпкой по вкусу.
Трендовый кулич с фисташковой начинкой и тестом катаифи
В последнее время набирает популярность так называемый "дубайский" кулич, вдохновленный восточными сладостями. Он сочетает в себе воздушное тесто, хрустящее катаифи и нежную фисташковую начинку.
Ингредиенты для начинки:
200 г теста катаифи (продается в магазинах с восточными продуктами)
90 г фисташковой пасты
70 г сливочного масла
1,5 ст. л. тахини
Приготовление:
Приготовьте куличи, как в классическом варианте рецепта.
Для начинки смешайте фисташковую пасту с тахини. Тесто катаифи разделите на пряди, смешайте с растопленным сливочным маслом и выпекайте до золотистого цвета. В остывших куличах срежьте верхушку, сделайте углубления в куличе, не доходя до дна, и наполните их слоями фисташковой смеси и хрустящего катаифи.
Сверху украсьте куличи глазурью, фисташками или другими декоративными элементами по вкусу.
Этот современный вариант кулича сочетает традиции и новые вкусовые решения, добавляя изысканности вашему пасхальному столу.