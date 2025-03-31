Классический и трендовый: рецепты пасхального кулича на любой вкус

Пасхальный кулич – не просто сладкая выпечка, а символ Воскресения Христова. Традиция его приготовления уходит корнями в глубокую древность и связана с христианскими обрядами. Согласно преданию, после Воскресения Иисус Христос являлся апостолам во время их трапез, и они оставляли для Него свободное место с хлебом в центре стола. Со временем этот обряд трансформировался в обычай выпекать куличи на Пасху, символизирующие присутствие Спасителя за праздничным столом.

Классический пасхальный кулич





Ингредиенты:

500 г пшеничной муки высшего сорта 200 мл молока

150 г сахара

100 г сливочного масла

3 яйца

10 г сухих дрожжей

100 г изюма

1 ч. л. ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление:

Подогрейте молоко до теплого состояния (около 35–40C), растворите в нем дрожжи и добавьте 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Оставьте опару в теплом месте на 15–20 минут, пока она не начнет пениться.

В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Просейте муку и добавьте в нее соль. Смешайте опару с яичной массой, затем постепенно вводите муку, замешивая тесто. В процессе добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло. Вымешивайте тесто до однородности и эластичности. Это может занять около 10–15 минут.

Добавьте промытый и обсушенный изюм, равномерно распределив его по тесту. Сформируйте из теста шар, положите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5–2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме вдвое.

Обомните подошедшее тесто и разложите его по смазанным маслом формам, заполняя их на 1/3 высоты. Оставьте для расстойки на 30–40 минут, пока тесто не поднимется до краев формы. Выпекайте в предварительно разогретой до 180C духовке 30–40 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Остудите куличи на решетке и украсьте глазурью или посыпкой по вкусу.

Трендовый кулич с фисташковой начинкой и тестом катаифи





В последнее время набирает популярность так называемый "дубайский" кулич, вдохновленный восточными сладостями. Он сочетает в себе воздушное тесто, хрустящее катаифи и нежную фисташковую начинку.

Ингредиенты для начинки:

200 г теста катаифи (продается в магазинах с восточными продуктами)

90 г фисташковой пасты

70 г сливочного масла

1,5 ст. л. тахини

Приготовление:

Приготовьте куличи, как в классическом варианте рецепта.

Для начинки смешайте фисташковую пасту с тахини. Тесто катаифи разделите на пряди, смешайте с растопленным сливочным маслом и выпекайте до золотистого цвета. В остывших куличах срежьте верхушку, сделайте углубления в куличе, не доходя до дна, и наполните их слоями фисташковой смеси и хрустящего катаифи.

Сверху украсьте куличи глазурью, фисташками или другими декоративными элементами по вкусу.

Этот современный вариант кулича сочетает традиции и новые вкусовые решения, добавляя изысканности вашему пасхальному столу.