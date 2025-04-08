Растительное молоко своими руками: стоит ли делать дома (+ рецепт)

Когда читаешь рецепт в интернете, все звучит легко и красиво: ты замачиваешь орехи, взбиваешь их в блендере, процеживаешь – и вот, у тебя в руках баночка свежайшего миндального или овсяного молока. Без добавок, без сахара, без стабилизаторов. Но за этим – замачивания, процеживания, мытье марли и стойкое чувство, что, возможно, коробка растительного молока из магазина не такая уж и плохая идея. Разбираемся: где правда, а где маркетинг.

Плюсы: свежо, понятно, недорого

Самый очевидный плюс – ты знаешь, что внутри. Никаких добавленных ароматизаторов, загустителей и прочей химии. Второй плюс – цена. Даже купив дорогой миндаль выйдет дешевле, чем литр хорошего магазинного молока. А если брать овсянку или кокосовую стружку – вообще почти бесплатно. Плюс вкус: домашнее молоко получается менее сладким, более мягким и сливочным.

Минусы: хлопотно и не всегда удобно





Минусы тоже есть. Начнем с банального – хранится недолго. Овсяное и миндальное – максимум 3 дня в холодильнике. А еще – процесс: нужно промыть, замочить, подготовить, процедить.

Как сделать без хлопот

Здесь главное – системность. Купи себе хорошую марлю или многоразовый мешок для орехового молока. Найди блендер, который не будет перегреваться перемалывая орехи. И подумай, сколько тебе реально нужно молока – не надо готовить сразу литр, если планируешь добавлять его время от времени в кофе.

Рецепт: овсяное молоко за 5 минут



В стакан овсяных хлопьев (не моментального приготовления!) добавь 3 стакана воды. Взбей в блендере минуту, процеди через марлю. Готово. Хочешь чуть послаще – добавь финик или каплю меда. Хочешь более нежный вкус – кинь щепотку соли и пару капель ванили. Все просто.



А миндальное?



Тут чуть дольше. Миндаль нужно замочить на ночь. Потом – все то же самое: на стакан орехов – три стакана воды, взбить, процедить. Остатки жмыха не выбрасывай – из них получится классная основа для печенья или гранолы.



Что точно пригодится

Из бытовой техники – обычный блендер. Не нужен суперпрофессиональный, но важно, чтобы он справлялся с орехами. Из аксессуаров – мешок для процеживания, баночка с крышкой и немного свободного места в холодильнике.