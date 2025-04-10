7 продуктов, которые ты напрасно исключаешь из рациона

В попытке питаться правильно мы часто перегибаем. Убираем из рациона все, что звучит подозрительно: крахмал, жиры, холестерин. И в итоге едим воздух с зеленью. А зря. Многие "запрещенки" на самом деле полезны – и для энергии, и для кожи, и для гормонального фона. Разбираемся, что стоит вернуть в тарелку уже сегодня.

Картошка – не враг

Да, в ней крахмал. Но не больше, чем в любимой всеми диетологами гречке. Зато в картошке есть витамин C, калий, клетчатка и она отлично насыщает. Главное – не жарить ее в литре масла и не превращать в пюре с майонезом. Печеная или отварная картошка с оливковым маслом – нормальная, сбалансированная еда.

Яйца – белок и витамин D

Холестерин в яйцах не тот, что откладывается на сосудах. Организм сам регулирует его уровень, и в умеренном количестве яйца только в плюс: это и полноценный белок, и витамин D, и холин для мозга. Даже диетологи уже перестали пугать ими.

Масла – жиры, без которых не работает гормональная система





Оливковое, кунжутное, льняное, даже сливочное – в них есть полезные жирные кислоты, без которых нарушается цикл, кожа становится суше, а волосы – тоньше. Убирать жиры – не выход. Лучше научиться их правильно дозировать.

Макароны – не только про вредные углеводы

Если выбирать пасту из твердых сортов пшеницы, не заливать ее литром соуса и не посыпать сверху полкило сыра – это отличный источник энергии. Макароны не делают тебя "раздутой", особенно если есть их в обед и без фанатизма.

Фрукты – даже сладкие – окей

Много кто боится фруктозы. Но бананы, виноград, манго и прочие – это не "сахарные бомбы", а источник витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Просто ешь их в первой половине дня и не мешай с шоколадом.

Хлеб – если цельнозерновой, это клетчатка и витамины группы B



Да, белый батон – не лучший выбор. Но цельнозерновой или с добавлением семян и орехов – это и сытно, и полезно. Главное – не с джемом вприкуску, а с чем-то белковым, чтобы не было скачков сахара.



Сыр – не только жир, но и кальций

Сыр давно попал в категорию "вредностей", но в умеренном количестве – это источник кальция, белка и жирорастворимых витаминов. Просто выбирай качественный, без крахмала и усилителей вкуса. И не нужно есть его на ночь с вином и багетом – тогда все будет ок.

Не все калории одинаково вредны. Тело – не калькулятор. Ему важен не только объем еды, но и ее качество, состав и польза. Не стоит исключать продукты просто потому, что "так сказали в TikTok". Лучше слушать себя – и возвращать в рацион то, что на самом деле работает на тебя.