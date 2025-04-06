Новый Свет — новые вкусы: почему все говорят о винах из Чили, Аргентины и ЮАР?

Если ты тоже когда-то стояла у полки с винами и устало тянулась к очередному "проверенному" совиньону из Франции – добро пожаловать в клуб. Сейчас всё больше людей (и не только зумеров на дегустациях) переходят на вина из стран, которые раньше ассоциировались максимум с серфингом и треккингом. Но Чили, Аргентина и ЮАР уверенно ворвались в винную карту мира и сделали это громко, вкусно и без пафоса.

Что такое Новый Свет и почему он в моде

Новый Свет – это винодельческие страны за пределами Европы. Там нет строгих винных традиций, зато много свободы, солнца и экспериментов. И всё это – в бутылке. Эти вина легче воспринимать, в них больше фруктов и меньше "заморочек", а цены – куда приятнее, чем у многих старых европейских домов.

Мальбек из Аргентины

Если нужно что-то выразительное, но не тяжёлое – мальбек отличный выбор. Его любят за мягкий вкус с тёмными ягодами и лёгкой пряностью. Идеален к мясу на гриле, пасте с грибами или просто как вечерний бокал под сериал.

Совиньон и карменер из Чили



Чили делает отличные белые и красные вина – живые, сочные, понятные. Совиньон блан оттуда – про лайм, травы и хрустящие ноты. Карменер – это чилийская фишка, он похож на каберне, но мягче и без лишней строгости.



Шенен блан из ЮАР

Южная Африка – не самая очевидная винная страна, но зря. Местный шенен блан – это белое вино с ароматом груши, яблок и лёгкой минеральности. Освежает, бодрит, и отлично сочетается с морепродуктами или сырной тарелкой.

Как выбирать и что пробовать



Если ты только начинаешь интересоваться винами, Новый Свет – отличное место для старта. Бери то, что тебе визуально нравится – этикетки часто говорят о характере вина. Смотри на сорт винограда и регион, а не на сложные названия. И не бойся экспериментировать: даже базовая бутылка может приятно удивить.

