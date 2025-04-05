Протеиновый торт за 25 минут: легкий и питательный десерт для спорта

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Клео.ру предлагает идеальное решение для тех, кто стремится сочетать здоровое питание с быстрым и простым приготовлением вкусного десерта.

Протеиновый торт – это не просто сладость, а полноценное блюдо, способное удовлетворить потребности организма в белке и энергии. Рецепт, представленный ниже, разработан с учетом принципов сбалансированного питания и идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни.

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

Ингредиенты

Ниже приведена таблица с основными компонентами протеинового торта и их оптимальными количествами

ИнгредиентКоличествоПримечание
Протеиновый порошок100 гВариант: сывороточный или растительный
Овсяная мука80 гМожно заменить на миндальную муку
Яичный белок 3 шт.Для воздушной текстуры
Банан (спелый) 1 шт.Натуральная сладость
Натуральный йогурт без сахара 150 гДля увлажнения и мягкости
Разрыхлитель теста 1 ч. л.Для подъема теста
Миндальное молоко 100 млАльтернатива обычному молоку
Мед или кленовый сироп 1-2 ст. л.Натуральный подсластитель

Фото: Freepik.com

Приготовление

Подготовка ингредиентовВ миске смешайте протеиновый порошок, овсяную муку и разрыхлитель теста. В другой емкости взбейте яичные белки до легкой пены. Разомните банан до состояния пюре и добавьте его к натуральному йогурту вместе с миндальным молоком и медом.
Смешивание компонентовПостепенно введите сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения однородного теста. После этого аккуратно добавьте взбитые белки, чтобы торт получился воздушным.
ВыпечкаПереложите тесто в форму, предварительно смазанную маслом или застеленную бумагой для выпекания. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 20-25 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти сухой.
Охлаждение и подачаДайте торту немного остыть перед подачей. Для украшения можно использовать свежие ягоды, орехи или легкий йогуртовый соус.

Пищевая ценность и рекомендации

Протеиновый торт – это не только вкусный десерт, но и эффективное средство для восстановления после тренировок. Высокое содержание белка способствует мышечному восстановлению, а натуральные ингредиенты обеспечивают организм витаминами и минералами. Такой торт можно употреблять как в качестве перекуса, так и в качестве десерта после обеда.

Фото: Freepik.com / @ azerbaijan_stockers

  • Совет: регулярное включение протеинового торта в рацион помогает снизить тягу к сладкому, поддерживать стабильный уровень сахара в крови и улучшать общее самочувствие.
  • Адаптация рецепта: при необходимости вы можете варьировать состав протеинового, добавляя в тесто различные ягоды, семена или орехи для усиления вкуса и дополнительной питательной ценности.
Редакция «Клео»

Редактор

 

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