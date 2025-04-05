Протеиновый торт за 25 минут: легкий и питательный десерт для спорта

Протеиновый торт – это не просто сладость, а полноценное блюдо, способное удовлетворить потребности организма в белке и энергии. Рецепт, представленный ниже, разработан с учетом принципов сбалансированного питания и идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни.





Ингредиенты

Ниже приведена таблица с основными компонентами протеинового торта и их оптимальными количествами

Ингредиент Количество Примечание Протеиновый порошок 100 г Вариант: сывороточный или растительный

Овсяная мука 80 г Можно заменить на миндальную муку

Яичный белок 3 шт. Для воздушной текстуры

Банан (спелый) 1 шт. Натуральная сладость

Натуральный йогурт без сахара 150 г Для увлажнения и мягкости

Разрыхлитель теста 1 ч. л. Для подъема теста

Миндальное молоко 100 мл Альтернатива обычному молоку

Мед или кленовый сироп 1-2 ст. л. Натуральный подсластитель







Приготовление

Подготовка ингредиентов В миске смешайте протеиновый порошок, овсяную муку и разрыхлитель теста. В другой емкости взбейте яичные белки до легкой пены. Разомните банан до состояния пюре и добавьте его к натуральному йогурту вместе с миндальным молоком и медом. Смешивание компонентов Постепенно введите сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения однородного теста. После этого аккуратно добавьте взбитые белки, чтобы торт получился воздушным. Выпечка Переложите тесто в форму, предварительно смазанную маслом или застеленную бумагой для выпекания. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 20-25 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти сухой. Охлаждение и подача Дайте торту немного остыть перед подачей. Для украшения можно использовать свежие ягоды, орехи или легкий йогуртовый соус.

Пищевая ценность и рекомендации

Протеиновый торт – это не только вкусный десерт, но и эффективное средство для восстановления после тренировок. Высокое содержание белка способствует мышечному восстановлению, а натуральные ингредиенты обеспечивают организм витаминами и минералами. Такой торт можно употреблять как в качестве перекуса, так и в качестве десерта после обеда.



