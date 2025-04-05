Протеиновый торт за 25 минут: легкий и питательный десерт для спорта

Клео.ру предлагает идеальное решение для тех, кто стремится сочетать здоровое питание с быстрым и простым приготовлением вкусного десерта.
Протеиновый торт – это не просто сладость, а полноценное блюдо, способное удовлетворить потребности организма в белке и энергии. Рецепт, представленный ниже, разработан с учетом принципов сбалансированного питания и идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни.
Ингредиенты
Ниже приведена таблица с основными компонентами протеинового торта и их оптимальными количествами
|Ингредиент
|Количество
|Примечание
|Протеиновый порошок
|100 г
|Вариант: сывороточный или растительный
|Овсяная мука
|80 г
|Можно заменить на миндальную муку
|Яичный белок
|3 шт.
|Для воздушной текстуры
|Банан (спелый)
|1 шт.
|Натуральная сладость
|Натуральный йогурт без сахара
|150 г
|Для увлажнения и мягкости
|Разрыхлитель теста
|1 ч. л.
|Для подъема теста
|Миндальное молоко
|100 мл
|Альтернатива обычному молоку
|Мед или кленовый сироп
|1-2 ст. л.
|Натуральный подсластитель
Приготовление
|Подготовка ингредиентов
|В миске смешайте протеиновый порошок, овсяную муку и разрыхлитель теста. В другой емкости взбейте яичные белки до легкой пены. Разомните банан до состояния пюре и добавьте его к натуральному йогурту вместе с миндальным молоком и медом.
|Смешивание компонентов
|Постепенно введите сухую смесь в жидкую, перемешивая до получения однородного теста. После этого аккуратно добавьте взбитые белки, чтобы торт получился воздушным.
|Выпечка
|Переложите тесто в форму, предварительно смазанную маслом или застеленную бумагой для выпекания. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 20-25 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выйти сухой.
|Охлаждение и подача
|Дайте торту немного остыть перед подачей. Для украшения можно использовать свежие ягоды, орехи или легкий йогуртовый соус.
Пищевая ценность и рекомендации
Протеиновый торт – это не только вкусный десерт, но и эффективное средство для восстановления после тренировок. Высокое содержание белка способствует мышечному восстановлению, а натуральные ингредиенты обеспечивают организм витаминами и минералами. Такой торт можно употреблять как в качестве перекуса, так и в качестве десерта после обеда.
- Совет: регулярное включение протеинового торта в рацион помогает снизить тягу к сладкому, поддерживать стабильный уровень сахара в крови и улучшать общее самочувствие.
- Адаптация рецепта: при необходимости вы можете варьировать состав протеинового, добавляя в тесто различные ягоды, семена или орехи для усиления вкуса и дополнительной питательной ценности.