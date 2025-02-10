Победительница шоу "Кондитер" Ольга Вашурина: "В современном мире мы любим есть красиво"

Сегодня кулинарные шоу набирают миллионы просмотров, фуд-блогеры и шеф-повара – как новые рок-звезды – гастролируют по стране и доказывают, что гастрономия – неотъемлемая часть культурной жизни. И шоу-бизнеса. Одно из самых рейтинговых – телешоу "Кондитер" на телеканале "Пятница!".

Ольга Вашурина стала победительницей первого сезона в 2017 году, потом стала соведущей шоу. С тех пор вышло уже восемь сезонов, в которых они с Ренатом Агзамовым ездили по городам России в поисках талантливых кондитеров и повторяли необычные рецепты в разных странах. В 2024 году вышел новый сезон и новые рецепты.

Клео.ру поговорил с Ольгой Вашуриной о том, как она неожиданно поменяла роль финансиста на кондитера, ее непрекращающемся творческом азарте, а также попросили рецепт лучшего торта для романтического свидания в День влюбленных.

– Ольга, прежде чем стать знаменитым фуд-блогером и телеведущей, вы пробовали себя в разных профессиях, никак не связанных с кулинарией. Вы рассказывали, что печь торты начали в декрете, а в какой момент поняли, что увлечение может стать работой?

– Пожалуй, когда мне стало скучно печь просто тортики с глазурью, но захотелось их как-то причудливо украшать – сначала мастикой, потом зеркальной глазурью. Я находила фотографии красивых тортов, и мне срочно надо было это повторить. Не могу сказать, что у меня есть в этом плане особая фантазия, я видела готовый рецепт, и мне хотелось его по-своему преобразовать. Тренировала насмотренность, развивая в том числе эстетический вкус – хотелось сделать красиво. Поэтому у меня дома до сих пор есть палетка для красителей. И множество всевозможных колец, треугольников, прямоугольников. А вообще, я просто люблю создавать красоту своими руками. Мне нравилось работать финансистом, я везде чувствую себя на своем месте, но когда заказов стало много, я поняла, что вышла за рамки увлечения.

– Как вы думаете, можно ли сегодня стать популярным без своего шоу на YouTube или участия в телепроекте?

– Смотря про какой успех говорить. Если про успех как медийной личности, конечно, я бы его вряд ли получила без телепроекта и своего шоу. Широкая известность требует такой публичности. Но можно добиться успеха как профессионал в своем деле. У меня и до шоу "Кондитер" было много заказчиков, я обучалась, совершенствовалась, поэтому в кондитерском мире я сделала себя сама.





– Вы сами изобретаете рецепты?

– Все кондитеры в какой-то момент начинают чудить, но не могу сказать, что как изобретатель вышла на высокий уровень. У меня лучше получается преобразовывать уже имеющиеся рецепты.

– Какое задание на шоу "Кондитер" было самым сложным?

– Все было очень сложно. Но самое сложное – поездка в Стамбул, где у меня было задание купить их местную сладость, я даже названия не расслышала и не представляла, что это может быть. Я купила рахат-лукум за скромные деньги, но Ренат сказал, что это не то, что нужно, и я должна вернуть товар и деньги, пришлось мне с турецкими продавцами договариваться, даже станцевала для них.

– Какие моменты во время съемок запомнились?

– Всегда запоминаются моменты, когда ты приезжаешь на съемки, начинается съемочный день, и тебе тут же сообщают, куда ты летишь. Так внезапно мы летали в Минск, в Пятигорск, а о том, что мы летим в Стамбул, я узнала прямо в аэропорту. Для меня путешествия – особенный кайф.

– В чем секрет популярности фуд-блогеров?

– Они всегда будут популярны, мы не перестанем интересоваться едой. В современном мире мы любим есть красиво – получаем сначала эстетическое и только потом гастрономическое удовольствие.

– Вы следите за кулинарными блогами на YouTube или в других соцсетях?

– Кулинария не входит в сферу моих интересов, теперь для меня это работа, поэтому в соцсетях я кулинарией не увлекаюсь и предпочитаю смотреть шоу на другие темы или фильмы.

– У вас есть план превратить свое мастерство в бизнес? Открыть кондитерскую или свой бренд?

– Нет, я очень тревожный человек, и для меня любой бизнес – это путь к инфаркту. Видимо, я еще инфантильна и до масштабных проектов пока не созрела.

– Что самое трудное в кондитерском деле? И самое важное, ради чего хочется продолжать свой путь?

– Самое трудное – ответственность. Я полностью делаю продукт и отвечаю за все: от качественного сырья до процесса доставки потребителю. Сырье, производство, хранение, передача на доставку – все это огромная зона ответственности за здоровье людей, которые будут есть твой торт.

А самое важное – видеть радостные эмоции людей и получать отклики, особенно когда реальность превосходит запрос (а такое случается часто!).





– У вас был рецепт, который долго не удавался, но, наконец, путем проб и ошибок все получилось?

– С первого раза вообще мало что удается. Но именно такого рецепта, который не удавался, не было.

– Какой ваш любимый рецепт?

– Мой любимый рецепт – торт “Молочная девочка”, он очень быстро готовится, очень вкусный, и не случайно стал лидером среди просмотров на моем канале.

– Какие были самые необычные просьбы от заказчиков?

– Каждая просьба по-своему необычная, люди могут заказать все, что угодно. Черные и красные торты – это классика. Я заметила, что людям часто хочется как-то оригинально торт разукрасить, даже внутри запрашивали яркие оттенки. Но я уже два года не пеку торты на заказ, только в качестве ведущей своего шоу.

– Какую высоту вы себе задали в профессии? Когда сможете сказать, что теперь точно можете почти все?

– Как кондитер высоты, к которой я стремилась, я уже достигла. Теперь хочется ее удержать и удивлять. В профессии телеведущей, конечно, есть, куда расти, и с этим связана моя мечта, но пока я не хочу ее рассказывать. Я очень самокритична, и мне всегда хочется сделать лучше и лучше, поэтому я никогда не скажу, что могу почти все.

– Было ли в вашей жизни свидание, к которому вы особенно готовились? Вы будете отмечать 14 февраля?

– Я считаю, что к свиданиям должны готовиться мужчины, а от женщины требуются только хорошее настроение и умение создать теплую атмосферу. Нет, 14 февраля не отмечаю, сейчас второй половинки у меня нет и романтических вечеров не планируется.





– Поделитесь, пожалуйста, рецептом вкусного торта для женщин, которые хотят удивить своего партнера.

– Для романтичного свидания подходит торт "Клубника со сливками"

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

150 г сахара

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

ванильный сахар (по желанию)

Ингредиенты для крема:

400 мл жирных сливок (33%)

100 г сахарной пудры

200 г сливочного сыра "Маскарпоне"

200 г свежей клубники

Для украшения:

свежие ягоды клубники

сердечки из белого или молочного шоколада (можно купить готовые или сделать самостоятельно)

съедобные блестки или розовая посыпка

Приготовление:

Бисквит:

1. Разогрейте духовку до 180°C. Форму для выпечки застелите пергаментом.

2. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (около 5–7 минут).

3. Добавьте ванильный сахар, если используете.

4. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой.

5. Вылейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

6. Дайте бисквиту остыть, затем разделите его на 2 коржа.

Крем:

1. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков.

2. Смешайте сливочный сыр со взбитыми сливками.

3. Клубнику нарежьте небольшими кусочками.

Сборка торта:

1. На нижний корж выложите половину крема и равномерно распределите.

2. Сверху разложите кусочки клубники.

3. Накройте вторым коржом и распределите оставшийся крем на торт, включая бока.

4. Украсьте торт свежей клубникой, шоколадными сердечками и посыпьте блестками.



