Быстро и вкусно: рецепт сливочного супа, который согревает

Сливочные супы кажутся чем-то, что подают исключительно в уютных ресторанах с мягким светом в идеальных тарелках. Но на самом деле приготовить такой дома – проще простого. Главное – правильные ингредиенты и немного терпения.

Что понадобится:

Куриное филе – 300 г

Картофель – 2 средних клубня

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Сливки (20%) – 200 мл

Вода или куриный бульон – 1 л

Сливочное масло – 20 г

Соль, перец – по вкусу

Мускатный орех – щепотка (по желанию)

Зелень для подачи

КБЖУ на 100 г:

Калории – 76 ккал

Белки – 6 г

Жиры – 4 г

Углеводы – 5 г





Как готовить:

Курицу нарежьте небольшими кусочками, залейте водой и доведите до кипения. Первую воду лучше слить – так бульон будет прозрачным. Затем налейте новую воду и варите филе около 20 минут.

Картофель, морковь и лук очистите, нарежьте небольшими кусочками. Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте еще пару минут.

Когда курица сварится, вытащите ее из кастрюли, а в бульон закиньте картофель. Через 10 минут добавьте обжаренные овощи.

Чеснок измельчите и добавьте в суп. Он придаст аромата, но не будет слишком ярким. Варите еще 5 минут, затем влейте сливки, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех.

Суп нужно пробить блендером до кремовой текстуры. Если хотите, чтобы он был более жидким, добавьте немного теплой воды или бульона.

При подаче украсьте зеленью и, если хочется ресторанного эффекта, капните пару капель оливкового масла. Такой сливочный суп хорошо сочетается с сухариками или свежим багетом.

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