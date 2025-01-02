От глинтвейна до грога: согревающие напитки с вином для уютных вечеров

Когда за окном холодно и серо, самое время искать способы согреться не только физически, но и душевно. Теплые напитки с вином – это тот самый зимний ритуал, который превращает обычный вечер в уютный праздник. Немного специй, щепотка творчества и бокал с ароматным напитком у вас в руках.

Классический глинтвейн: проверенный рецепт



Начнем с легенды – глинтвейна. Этот напиток существует столько же, сколько зима и желание хоть как-то пережить ее. Для основы лучше взять сухое или полусладкое красное вино.



Что понадобится:

бутылка красного вина;

апельсин (1 шт.);

лимон (по желанию);

палочка корицы;

5-6 бутонов гвоздики;

2-3 звездочки бадьяна;

3-4 ст. л. сахара или меда;

100 мл воды.

Как приготовить:

Смешайте специи с водой, доведите до кипения и оставьте на медленном огне томиться 5 минут. Добавьте к специям вино и нарезанный дольками апельсин. Лимон тоже можно пустить в ход, если хотите немного кислинки. Не кипятите, иначе аромат испарится, а вино потеряет вкус. Просто нагрейте до 70–80 °C. Подавайте с кружочками апельсина в бокале.

Глинтвейн с ягодами: яркий зимний акцент

Если зима для вас слишком монохромна, добавьте в нее немного цвета и витаминов. Вино отлично дружит с замороженными ягодами.

Что понадобится:

бутылка красного вина;

200 г замороженной смеси ягод (клюква, малина, черная смородина);

3 ст. л. сахара;

палочка корицы;

ванильный стручок (по желанию).

Как приготовить:

Всыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте сахар, специи и 100 мл воды. Нагрейте до растворения сахара. Влейте вино, хорошо перемешайте и доведите до 70 °C. Подавайте с ложкой ягод в бокале.

Белый глинтвейн: современная классика

Белое вино тоже заслуживает шанса блеснуть. Оно получается мягче и с легкой кислинкой.

Что понадобится:

бутылка сухого белого вина;

груша (1 шт.);

палочка корицы;

мед (3 ст. л.);

имбирь (свежий, 2 см);

кардамон (2–3 коробочки);

50 мл яблочного сока.

Как приготовить:

Нарежьте грушу тонкими ломтиками, имбирь натрите. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, нагрейте до появления приятного аромата. Дайте напитку настояться 5 минут перед подачей.

Ванильно-шоколадный пунш



Для любителей сладкого и уютного этот рецепт – просто зимний must-have.

Что понадобится:

бутылка красного вина;

плитка темного шоколада (100 г);

ванильный сахар (1 ч. л.);

молоко (200 мл);

корица (по вкусу).

Как приготовить:

Растопите шоколад в молоке на медленном огне, добавьте ванильный сахар и корицу. Влейте вино, хорошо перемешайте и нагрейте до 70 °C. Подавайте с мини-зефирками или шоколадной стружкой.

Рождественский грог с вином



Когда хочется праздника в каждом глотке, добавьте немного рома в свой напиток.



Что понадобится:

бутылка красного вина;

100 мл темного рома;

2 апельсина;

мед (3 ст. л.);

корица, гвоздика, мускатный орех (по вкусу).

Как приготовить:

Нарежьте апельсин дольками, смешайте с медом и специями. Добавьте вино и нагрейте. В конце влейте ром, перемешайте и подавайте.

Советы по подаче

Используйте прозрачные кружки или бокалы, чтобы показать всю красоту напитка.

Украсьте бокал палочкой корицы, звездочкой бадьяна или долькой апельсина.

Если хочется чего-то необычного, попробуйте добавить сахарный ободок – он всегда смотрится эффектно.

Вино зимой – это не просто напиток, а философия уюта. Оно согревает, расслабляет и превращает самый обычный вечер в особенный. Так что выбирайте рецепт, который больше всего откликается вашему настроению, и пусть зима станет немного теплее.

Ранее мы делились рецептом безалкогольного глинтвейна.