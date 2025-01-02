От глинтвейна до грога: согревающие напитки с вином для уютных вечеров

 108

Горячие винные напитки — это не только способ согреться, но и целая зимняя традиция. Они создают атмосферу праздника, расслабляют и настраивают на уютные вечера.

Когда за окном холодно и серо, самое время искать способы согреться не только физически, но и душевно. Теплые напитки с вином – это тот самый зимний ритуал, который превращает обычный вечер в уютный праздник. Немного специй, щепотка творчества и бокал с ароматным напитком у вас в руках.

Классический глинтвейн: проверенный рецепт

Фото: unsplash.com
Начнем с легенды – глинтвейна. Этот напиток существует столько же, сколько зима и желание хоть как-то пережить ее. Для основы лучше взять сухое или полусладкое красное вино.

Что понадобится:

  • бутылка красного вина;
  • апельсин (1 шт.);
  • лимон (по желанию);
  • палочка корицы;
  • 5-6 бутонов гвоздики;
  • 2-3 звездочки бадьяна;
  • 3-4 ст. л. сахара или меда;
  • 100 мл воды.

Как приготовить:

  1. Смешайте специи с водой, доведите до кипения и оставьте на медленном огне томиться 5 минут.
  2. Добавьте к специям вино и нарезанный дольками апельсин. Лимон тоже можно пустить в ход, если хотите немного кислинки.
  3. Не кипятите, иначе аромат испарится, а вино потеряет вкус. Просто нагрейте до 70–80 °C.
  4. Подавайте с кружочками апельсина в бокале.

Глинтвейн с ягодами: яркий зимний акцент

Если зима для вас слишком монохромна, добавьте в нее немного цвета и витаминов. Вино отлично дружит с замороженными ягодами.

Что понадобится:

  • бутылка красного вина;
  • 200 г замороженной смеси ягод (клюква, малина, черная смородина);
  • 3 ст. л. сахара;
  • палочка корицы;
  • ванильный стручок (по желанию).

Как приготовить:

  1. Всыпьте ягоды в кастрюлю, добавьте сахар, специи и 100 мл воды. Нагрейте до растворения сахара.
  2. Влейте вино, хорошо перемешайте и доведите до 70 °C.
  3. Подавайте с ложкой ягод в бокале.

Белый глинтвейн: современная классика

Фото: скриншот YouTube /@CookingTime

Белое вино тоже заслуживает шанса блеснуть. Оно получается мягче и с легкой кислинкой.

Что понадобится:

  • бутылка сухого белого вина;
  • груша (1 шт.);
  • палочка корицы;
  • мед (3 ст. л.);
  • имбирь (свежий, 2 см);
  • кардамон (2–3 коробочки);
  • 50 мл яблочного сока.

Как приготовить:

  1. Нарежьте грушу тонкими ломтиками, имбирь натрите.
  2. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, нагрейте до появления приятного аромата.
  3. Дайте напитку настояться 5 минут перед подачей.

Ванильно-шоколадный пунш

Для любителей сладкого и уютного этот рецепт – просто зимний must-have.

Что понадобится:

  • бутылка красного вина;
  • плитка темного шоколада (100 г);
  • ванильный сахар (1 ч. л.);
  • молоко (200 мл);
  • корица (по вкусу).

Как приготовить:

  1. Растопите шоколад в молоке на медленном огне, добавьте ванильный сахар и корицу.
  2. Влейте вино, хорошо перемешайте и нагрейте до 70 °C.
  3. Подавайте с мини-зефирками или шоколадной стружкой.

Рождественский грог с вином

Фото: freepik.com
Когда хочется праздника в каждом глотке, добавьте немного рома в свой напиток.

Что понадобится:

  • бутылка красного вина;
  • 100 мл темного рома;
  • 2 апельсина;
  • мед (3 ст. л.);
  • корица, гвоздика, мускатный орех (по вкусу).

Как приготовить:

  1. Нарежьте апельсин дольками, смешайте с медом и специями.
  2. Добавьте вино и нагрейте.
  3. В конце влейте ром, перемешайте и подавайте.

Советы по подаче

  • Используйте прозрачные кружки или бокалы, чтобы показать всю красоту напитка.
  • Украсьте бокал палочкой корицы, звездочкой бадьяна или долькой апельсина.
  • Если хочется чего-то необычного, попробуйте добавить сахарный ободок – он всегда смотрится эффектно.

Вино зимой – это не просто напиток, а философия уюта. Оно согревает, расслабляет и превращает самый обычный вечер в особенный. Так что выбирайте рецепт, который больше всего откликается вашему настроению, и пусть зима станет немного теплее.

Ранее мы делились рецептом безалкогольного глинтвейна.

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.