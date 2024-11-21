Можно даже детям: рецепт безалкогольного глинтвейна, который не отличить от оригинала

Кто из нас не любит зимние вечера с горячим напитком в руках? Глинтвейн давно стал фаворитом – он одновременно греет, радует вкус и делает атмосферу немного сказочной. Но что делать, если алкоголь – не вариант? Например, вы ждете гостей с детьми или сами за рулем. Ответ прост: готовим безалкогольный глинтвейн, который по вкусу и аромату ничем не уступает классике.

Чем глинтвейн покорил всех?

Этот напиток – про зимнее настроение. Сладковатый, с насыщенным ароматом специй и легкими фруктовыми нотками, он отлично подходит для холодного времени года. Обычно его готовят на основе красного вина, добавляя специи, мед и цитрусы. Но и без алкоголя можно сделать вкус идеальным, если использовать правильные ингредиенты.

Рецепт безалкогольного глинтвейна



Вот простой рецепт, который легко повторить дома. Никаких сложных техник и экзотических продуктов – все найдете в ближайшем магазине.



Что понадобится:

Красный виноградный сок (лучше 100% натуральный) – 500 мл

Яблочный сок – 250 мл

Апельсин – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Корица (палочки) – 2 шт.

Гвоздика – 4-5 бутонов

Бадьян (звездочка) – 1 шт.

Свежий имбирь – несколько тонких ломтиков

Мед или сироп агавы – по вкусу

Клюква или зерна граната для украшения – по желанию

Как готовить:

Смешайте виноградный и яблочный соки в кастрюле. Это будет основа – вкус насыщенный, почти как у вина. Апельсин и лимон нарежьте кружочками. Половину добавьте в сок, остальные оставьте для украшения. Положите в кастрюлю корицу, гвоздику, бадьян и имбирь. Специи можно слегка подавить, чтобы они быстрее раскрыли аромат. Нагревайте смесь на медленном огне. Главное – не доводить до кипения, иначе пропадет насыщенность вкуса. Когда увидите первые пузырьки, выключите огонь и оставьте томиться минут на 15 под крышкой. Добавьте мед или сироп. И дайте постоять под крышкой еще несколько минут. Процедите напиток, разлейте по кружкам и украсьте ломтиками цитрусов и ягодами.

Такой напиток вкусный, полезный и универсальный. Яблочный и виноградный соки содержат антиоксиданты, а пряности вроде корицы и имбиря помогают укрепить иммунитет и улучшить кровообращение. И да, такой глинтвейн можно пить всей семьей – никаких ограничений.

Маленькие хитрости



Чтобы создать правильное настроение, позаботьтесь о деталях. Разлейте напиток в красивые кружки, зажгите свечи или гирлянду, поставьте рядом тарелку с мандаринами и наслаждайтесь.



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