Можно даже детям: рецепт безалкогольного глинтвейна, который не отличить от оригинала

Этот рецепт спасет вас, если хочется чего-то особенного, но без алкоголя. И пусть безалкогольный глинтвейн станет вашим мастхэвом для зимних посиделок!
Кто из нас не любит зимние вечера с горячим напитком в руках? Глинтвейн давно стал фаворитом – он одновременно греет, радует вкус и делает атмосферу немного сказочной. Но что делать, если алкоголь – не вариант? Например, вы ждете гостей с детьми или сами за рулем. Ответ прост: готовим безалкогольный глинтвейн, который по вкусу и аромату ничем не уступает классике.
Чем глинтвейн покорил всех?
Этот напиток – про зимнее настроение. Сладковатый, с насыщенным ароматом специй и легкими фруктовыми нотками, он отлично подходит для холодного времени года. Обычно его готовят на основе красного вина, добавляя специи, мед и цитрусы. Но и без алкоголя можно сделать вкус идеальным, если использовать правильные ингредиенты.
Рецепт безалкогольного глинтвейна
Вот простой рецепт, который легко повторить дома. Никаких сложных техник и экзотических продуктов – все найдете в ближайшем магазине.
Что понадобится:
Красный виноградный сок (лучше 100% натуральный) – 500 мл
Яблочный сок – 250 мл
Апельсин – 1 шт.
Лимон – 1 шт.
Корица (палочки) – 2 шт.
Гвоздика – 4-5 бутонов
Бадьян (звездочка) – 1 шт.
Свежий имбирь – несколько тонких ломтиков
Мед или сироп агавы – по вкусу
Клюква или зерна граната для украшения – по желанию
Как готовить:
Смешайте виноградный и яблочный соки в кастрюле. Это будет основа – вкус насыщенный, почти как у вина.
Апельсин и лимон нарежьте кружочками. Половину добавьте в сок, остальные оставьте для украшения.
Положите в кастрюлю корицу, гвоздику, бадьян и имбирь. Специи можно слегка подавить, чтобы они быстрее раскрыли аромат.
Нагревайте смесь на медленном огне. Главное – не доводить до кипения, иначе пропадет насыщенность вкуса. Когда увидите первые пузырьки, выключите огонь и оставьте томиться минут на 15 под крышкой.
Добавьте мед или сироп. И дайте постоять под крышкой еще несколько минут.
Процедите напиток, разлейте по кружкам и украсьте ломтиками цитрусов и ягодами.
Такой напиток вкусный, полезный и универсальный. Яблочный и виноградный соки содержат антиоксиданты, а пряности вроде корицы и имбиря помогают укрепить иммунитет и улучшить кровообращение. И да, такой глинтвейн можно пить всей семьей – никаких ограничений.
Маленькие хитрости
Чтобы создать правильное настроение, позаботьтесь о деталях. Разлейте напиток в красивые кружки, зажгите свечи или гирлянду, поставьте рядом тарелку с мандаринами и наслаждайтесь.
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