Нежнее, чем сырники: рецепт воздушных рикоттников на завтрак

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Рикотники можно приготовить даже без сахара — вкус останется нежным и сливочным.

Рикоттники – это что-то среднее между сырниками и оладьями, но готовятся они не из творога, а из мягкого итальянского сыра рикотта. В отличие от привычных сырников, рикоттники получаются особенно нежными, чуть влажными внутри и буквально тают во рту.

Рикотта – не просто вкусная, но и полезная основа. Она содержит меньше жира, чем большинство других сыров, хорошо усваивается и богата белком. При этом вкус у рикотты мягкий, сливочный, с легкой сладостью, поэтому она идеально подходит для завтраков или полезных десертов.

Рикоттники – тренд последних лет в кафе с упором на сбалансированное питание и эстетичную подачу. Это та еда, которую хочется фотографировать, но еще больше – есть.

Чем рикоттники отличаются от сырников

Фото: unsplash.com
Главное отличие – структура. Благодаря рикотте тесто получается воздушным и однородным, а при обжарке рикоттники не распадаются и не становятся "резиновыми". Они не требуют много муки, поэтому легче воспринимаются организмом. Это отличный вариант даже для тех, кто старается избегать тяжелой еды утром.

Рикоттники и польза

  • Высокое содержание белка и кальция

  • Меньше сахара и жира

  • Подходят для легкого завтрака или перекуса

  • Не вызывают чувства тяжести

Как подавать

Их можно есть с ягодами, медом, греческим йогуртом, орехами или даже ложкой фисташковой пасты. Но и просто так – они все равно вкусные.

Рецепт рикоттников (на 2 порции)

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Рикотта – 250 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Мука – 2–3 ст. ложки + немного для обсыпки

  • Сахар – 1 ст. ложка (или по вкусу)

  • Щепотка соли

  • Ваниль (по желанию)

  • Масло для жарки – немного (можно кокосовое или растительное)

Как готовить:

  1. Смешать рикотту, яйцо, сахар, соль и ваниль.

  2. Постепенно добавить муку – тесто должно остаться мягким, но не липким.

  3. Сформировать небольшие лепешки, слегка обвалять их в муке.

  4. Обжарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  5. Подавать теплыми – с ягодами, йогуртом или медом.

Рикоттники – это простое, но стильное блюдо, которое легко готовить дома. Они отлично подойдут для тех, кто хочет начать утро вкусно, но без лишней нагрузки.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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