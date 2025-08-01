Алкоголь по делу: 7 неожиданных рецептов с вином

Вино – это не только напиток, но и полноценный ингредиент, способный превратить обычное блюдо в гастрономический жест. В изысканной кухне оно работает как кислотность, глубина, аромат и даже... настроение. В этой подборке – необычные рецепты с вином, которые стоит попробовать, если вы хотите, чтобы еда запомнилась так же ярко, как хорошее вино.





1. Паста, сваренная в кьянти

Забудьте о воде. Паста варится прямо в бутылке насыщенного красного вина с добавлением шалота и розмарина. Результат – макароны цвета бордо с землистым ароматом и благородной горчинкой. Подавать с пармезаном и маслом трюфеля.

2. Мороженое из розе и клубники

Освежающее и тонкое мороженое на основе вина розе, взбитой клубники и немного меда. Идеально для летнего ужина, где подача важна не меньше вкуса. Готовится без яиц – на манер сорбета с винной душой.

3. Яйцо пашот в винном соусе

Французская классика, забытая в русскоязычных гастрозапретграмах. Яйцо пашот в насыщенном соусе из пино нуар, шалота, бекона и сливочного масла. Подавать на поджаренном багете. Это блюдо звучит сложно, но в исполнении – чистая магия.





4. Грушевая похлебка с белым вином и дорблю

Да, суп может быть десертом. Груша тушится в белом вине с пряностями (бадьян, кардамон), подается теплой, с голубым сыром и грецкими орехами. Пьянящий баланс сладости, соли и кислинки.

5. Курица в ванильном соусе на белом вине

Французское блюдо, где вино и ваниль играют неожиданный дуэт. Куриные бёдра тушатся в соусе из белого сухого вина, сливок и натуральной ванили. Подавать с запеченным картофелем или киноа. Идеально для интимного ужина.

6. Говядина в красном вине и какао

Да, это не десерт. Соус из каберне совиньон, темного шоколада и специй подчеркивает мясо, придавая ему глубокий, чуть сладковатый вкус. Подача с пюре из сельдерея или картофеля.

7. Фондю на белом вине с горчичным акцентом

Сливочные сыры (грюйер, эмменталь), плавленные в белом сухом вине с добавлением дижонской горчицы и муската. Идеально для вечеринки или как альтернатива ужину на двоих. Вино в этом блюде – не дополнение, а сцена, на которой играет сыр.





Винный совет Не жалейте хорошее вино для готовки. Если вы не стали бы его пить, не стоит и добавлять в блюдо. Вино испаряется, но оставляет послевкусие – и именно оно запоминается.

Необычные рецепты с вином как способ выйти за рамки привычного и подарить себе гастрономическое приключение. Готовьте, пробуйте и не бойтесь флиртовать с ингредиентами: вино в блюде – это всегда немного искусство, немного дерзость и много вкуса.