Кабачковый сезон без паники: 5 необычных рецептов, которые точно пригодятся

Сезон кабачков начинается внезапно и заканчивается тогда, когда ты уже не можешь на них смотреть. Мемы про "кабачки" появляются каждый июль, а рецепты вроде "кабачки с чесноком и майонезом" уже не спасают. Но на самом деле этот овощ недооценен. Он правда классный – если готовить его интересно.

Кабачки – это полезно

Минимум калорий, максимум пользы. В 100 г кабачка всего около 20 калорий, при этом он содержит клетчатку, витамины группы B, калий и немного витамина C.

Поддерживает пищеварение. Кабачки легко усваиваются, не перегружают ЖКТ и отлично сочетаются с другими продуктами.

Идеальны для тех, кто следит за фигурой. Особенно в жару, когда ничего не хочется, но питаться все же нужно.

1. Кабачковые тако с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

Молодые кабачки – 2 шт.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Натуральный йогурт – 100 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Лаваш или тортильи

Зелень, соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Кабачки нарезать длинными пластинами и обжарить на сухой сковороде до золотистых полос. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и зелень. Собираем тако: на лепешку – соус, кабачки, еще немного зелени. Сворачиваем и едим. Это очень легко и свежо.

2. Крем-суп из кабачков





Да, он понравится даже тем, кто говорит: "Я не люблю кабачки". Потому что здесь вкус сбалансирован, нет водянистости, а текстура – как у дорогого блюда из ресторана.

Ингредиенты:

Кабачки – 2–3 шт.

Картофель – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Куриный бульон – 500 мл

Сливки 10% – 100 мл

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло

Сухарики – для подачи

Как готовить:

Лук и морковь обжарить в масле. Добавить картофель, кабачки, залить бульоном и варить до мягкости. Пробить блендером до пюре. Добавить сливки, посолить и поперчить. Подавать с сухариками. Этот суп – нежный, теплый, питательный, но не "овощной" в плохом смысле.

3. Кабачковые блины с фетой и мятой

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Фета – 50 г

Свежая мята – по вкусу

Соль, перец

Масло для жарки

Как готовить:

Кабачок натереть и отжать. Добавить яйцо, муку, специи. Обжарить как оладьи. Подавать с крошкой феты и мятой. Очень свежий вкус и красиво выглядит.

4. Кабачковые "лодочки" с киноа и сыром





Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Киноа (отварное) – 100 г

Помидоры черри – горсть

Твердый сыр – 50 г

Зелень, чеснок, масло

Как готовить:

Кабачки разрезать вдоль, вынуть серединку. Начинку смешать из киноа, мелко нарезанных помидоров, зелени и тертого сыра. Заполнить лодочки, запечь 20 минут при 180°С. Это красиво и подходит для ужина без мяса.

5. Салат из кабачков в азиатском стиле

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Соевый соус – 1 ст. л.

Кунжутное масло – 1 ч. л.

Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.

Кунжут

Чеснок – по желанию

Как готовить:

Кабачок нарезать тонкими лентами (можно овощечисткой). Перемешать с соусом, уксусом, кунжутным маслом. Посыпать кунжутом. Подавать охлажденным. Освежает, подходит как гарнир или закуска.

Главное: кабачки – это удобно



Они быстро готовятся, легко вписываются в рацион, стоят недорого и могут быть очень разными. Попробуй хотя бы один новый рецепт в этом сезоне – возможно, ты поменяешь мнение об этом овощe.

