Кабачковый сезон без паники: 5 необычных рецептов, которые точно пригодятся

 114

Каждое лето в избытке — дешёвые и полезные кабачки. Рассказываем, что с ними делать, если надоели оладьи.

Сезон кабачков начинается внезапно и заканчивается тогда, когда ты уже не можешь на них смотреть. Мемы про "кабачки" появляются каждый июль, а рецепты вроде "кабачки с чесноком и майонезом" уже не спасают. Но на самом деле этот овощ недооценен. Он правда классный – если готовить его интересно.

Кабачки – это полезно

Минимум калорий, максимум пользы. В 100 г кабачка всего около 20 калорий, при этом он содержит клетчатку, витамины группы B, калий и немного витамина C.

Поддерживает пищеварение. Кабачки легко усваиваются, не перегружают ЖКТ и отлично сочетаются с другими продуктами.

Идеальны для тех, кто следит за фигурой. Особенно в жару, когда ничего не хочется, но питаться все же нужно.

1. Кабачковые тако с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки – 2 шт.

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Натуральный йогурт – 100 г

  • Лимонный сок – 1 ч. л.

  • Лаваш или тортильи

  • Зелень, соль, перец – по вкусу

Как готовить:
Кабачки нарезать длинными пластинами и обжарить на сухой сковороде до золотистых полос. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и зелень. Собираем тако: на лепешку – соус, кабачки, еще немного зелени. Сворачиваем и едим. Это очень легко и свежо.

2. Крем-суп из кабачков

Фото: freepik.com

Да, он понравится даже тем, кто говорит: "Я не люблю кабачки". Потому что здесь вкус сбалансирован, нет водянистости, а текстура – как у дорогого блюда из ресторана.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2–3 шт.

  • Картофель – 1 шт.

  • Морковь – 1 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Куриный бульон – 500 мл

  • Сливки 10% – 100 мл

  • Соль, перец – по вкусу

  • Оливковое масло

  • Сухарики – для подачи

Как готовить:
Лук и морковь обжарить в масле. Добавить картофель, кабачки, залить бульоном и варить до мягкости. Пробить блендером до пюре. Добавить сливки, посолить и поперчить. Подавать с сухариками. Этот суп – нежный, теплый, питательный, но не "овощной" в плохом смысле.

3. Кабачковые блины с фетой и мятой

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Мука – 2 ст. л.

  • Фета – 50 г

  • Свежая мята – по вкусу

  • Соль, перец

  • Масло для жарки

Как готовить:
Кабачок натереть и отжать. Добавить яйцо, муку, специи. Обжарить как оладьи. Подавать с крошкой феты и мятой. Очень свежий вкус и красиво выглядит.

4. Кабачковые "лодочки" с киноа и сыром

Фото: скриншот YouTube /@chefemel

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.

  • Киноа (отварное) – 100 г

  • Помидоры черри – горсть

  • Твердый сыр – 50 г

  • Зелень, чеснок, масло

Как готовить:
Кабачки разрезать вдоль, вынуть серединку. Начинку смешать из киноа, мелко нарезанных помидоров, зелени и тертого сыра. Заполнить лодочки, запечь 20 минут при 180°С. Это красиво и подходит для ужина без мяса.

5. Салат из кабачков в азиатском стиле

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.

  • Соевый соус – 1 ст. л.

  • Кунжутное масло – 1 ч. л.

  • Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.

  • Кунжут

  • Чеснок – по желанию

Как готовить:
Кабачок нарезать тонкими лентами (можно овощечисткой). Перемешать с соусом, уксусом, кунжутным маслом. Посыпать кунжутом. Подавать охлажденным. Освежает, подходит как гарнир или закуска.

Главное: кабачки – это удобно

Фото: unsplash.com
Они быстро готовятся, легко вписываются в рацион, стоят недорого и могут быть очень разными. Попробуй хотя бы один новый рецепт в этом сезоне – возможно, ты поменяешь мнение об этом овощe. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.