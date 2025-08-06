Кабачковый сезон без паники: 5 необычных рецептов, которые точно пригодятся

Каждое лето в избытке — дешёвые и полезные кабачки. Рассказываем, что с ними делать, если надоели оладьи.
Сезон кабачков начинается внезапно и заканчивается тогда, когда ты уже не можешь на них смотреть. Мемы про "кабачки" появляются каждый июль, а рецепты вроде "кабачки с чесноком и майонезом" уже не спасают. Но на самом деле этот овощ недооценен. Он правда классный – если готовить его интересно.
Кабачки – это полезно
Минимум калорий, максимум пользы. В 100 г кабачка всего около 20 калорий, при этом он содержит клетчатку, витамины группы B, калий и немного витамина C.
Поддерживает пищеварение. Кабачки легко усваиваются, не перегружают ЖКТ и отлично сочетаются с другими продуктами.
Идеальны для тех, кто следит за фигурой. Особенно в жару, когда ничего не хочется, но питаться все же нужно.
1. Кабачковые тако с йогуртовым соусом
Ингредиенты:
Молодые кабачки – 2 шт.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Чеснок – 1 зубчик
Натуральный йогурт – 100 г
Лимонный сок – 1 ч. л.
Лаваш или тортильи
Зелень, соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Кабачки нарезать длинными пластинами и обжарить на сухой сковороде до золотистых полос. Для соуса смешать йогурт, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и зелень. Собираем тако: на лепешку – соус, кабачки, еще немного зелени. Сворачиваем и едим. Это очень легко и свежо.
2. Крем-суп из кабачков
Да, он понравится даже тем, кто говорит: "Я не люблю кабачки". Потому что здесь вкус сбалансирован, нет водянистости, а текстура – как у дорогого блюда из ресторана.
Ингредиенты:
Кабачки – 2–3 шт.
Картофель – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Куриный бульон – 500 мл
Сливки 10% – 100 мл
Соль, перец – по вкусу
Оливковое масло
Сухарики – для подачи
Как готовить:
Лук и морковь обжарить в масле. Добавить картофель, кабачки, залить бульоном и варить до мягкости. Пробить блендером до пюре. Добавить сливки, посолить и поперчить. Подавать с сухариками. Этот суп – нежный, теплый, питательный, но не "овощной" в плохом смысле.
3. Кабачковые блины с фетой и мятой
Ингредиенты:
Кабачок – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Мука – 2 ст. л.
Фета – 50 г
Свежая мята – по вкусу
Соль, перец
Масло для жарки
Как готовить:
Кабачок натереть и отжать. Добавить яйцо, муку, специи. Обжарить как оладьи. Подавать с крошкой феты и мятой. Очень свежий вкус и красиво выглядит.
4. Кабачковые "лодочки" с киноа и сыром
Ингредиенты:
Кабачки – 2 шт.
Киноа (отварное) – 100 г
Помидоры черри – горсть
Твердый сыр – 50 г
Зелень, чеснок, масло
Как готовить:
Кабачки разрезать вдоль, вынуть серединку. Начинку смешать из киноа, мелко нарезанных помидоров, зелени и тертого сыра. Заполнить лодочки, запечь 20 минут при 180°С. Это красиво и подходит для ужина без мяса.
5. Салат из кабачков в азиатском стиле
Ингредиенты:
Кабачок – 1 шт.
Соевый соус – 1 ст. л.
Кунжутное масло – 1 ч. л.
Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.
Кунжут
Чеснок – по желанию
Как готовить:
Кабачок нарезать тонкими лентами (можно овощечисткой). Перемешать с соусом, уксусом, кунжутным маслом. Посыпать кунжутом. Подавать охлажденным. Освежает, подходит как гарнир или закуска.
Главное: кабачки – это удобно
Они быстро готовятся, легко вписываются в рацион, стоят недорого и могут быть очень разными. Попробуй хотя бы один новый рецепт в этом сезоне – возможно, ты поменяешь мнение об этом овощe.