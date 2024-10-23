Необычные алкогольные коктейли: удивите всех невиданными вкусами

Каждая хозяйка мечтает удивить своих близких чем-то особенным. Если вы планируете вечеринку или просто хотите порадовать всех оригинальными напитками, почему бы не попробовать коктейли из необычных ингредиентов? Редакция "Клео.ру" подобрала для вас несколько идей, которые точно не оставят никого равнодушным.

1. Огуречный мохито с базиликом

Классический мохито знаком многим, но добавьте к нему свежий огурец и ароматный базилик, и вы получите освежающий коктейль с новым звучанием.





Ингредиенты:

50 мл белого рома

30 мл сока лайма

20 мл сахарного сиропа

Несколько листьев мяты

4-5 ломтиков свежего огурца

3-4 листика базилика

Газированная вода по вкусу

Лед

Приготовление:

В стакане слегка разомните мяту, базилик и огурец с сахарным сиропом и соком лайма. Добавьте ром и лед, перемешайте. Дополните газированной водой и украсьте веточкой базилика.

2. Лавандовый джин-тоник

Цветочные нотки придадут вашему напитку неповторимый аромат и изысканность.





Ингредиенты:

50 мл джина

15 мл сиропа лаванды

100 мл тоника

Ломтик лимона

Лед

Приготовление:

В наполненный льдом стакан влейте джин и сироп лаванды, перемешайте. Добавьте тоник и аккуратно размешайте еще раз. Украсьте ломтиком лимона и веточкой свежей лаванды.

3. Томатная маргарита с перцем чили

Для любителей пикантных вкусов предлагаем смелое сочетание томата и острого перца.





Ингредиенты:

50 мл текилы

60 мл томатного сока

20 мл сока лайма

15 мл сиропа агавы

Долька свежего перца чили

Соль и специи для ободка бокала

Лед

Приготовление:

Обмакните край бокала в сок лайма, затем в смесь соли и специй (например, паприки или кумин). В шейкере смешайте текилу, томатный сок, сироп агавы, сок лайма и дольку перца чили с льдом. Хорошо взбейте и процедите в подготовленный бокал со льдом.

4. Кофейный коктейль с грибом чага

Чага известна своими полезными свойствами и придаст напитку глубокий вкус.





Ингредиенты:

50 мл водки, настояной на чаге

30 мл кофе эспрессо

20 мл сливок

Несколько капель ванильного экстракта

Лед

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом. Процедите в охлажденный бокал. Украсьте тертым шоколадом или щепоткой корицы.

5. Фруктовый коктейль с драгонфрутом и лемонграссом

Экзотический драгонфрут не только красиво выглядит, но и добавит необычный вкус вашему напитку.





Ингредиенты:

40 мл светлого рома

60 мл пюре драгонфрута

15 мл сиропа лемонграсса

15 мл сока лайма

Лед

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом. Процедите в бокал, наполненный льдом. Украсьте ломтиком драгонфрута и стеблем лемонграсса.

Советы для экспериментаторов:

Не бойтесь необычных сочетаний . Интересные вкусы рождаются из смелых экспериментов.

. Интересные вкусы рождаются из смелых экспериментов. Используйте свежие ингредиенты . Натуральные продукты придадут вашему коктейлю насыщенный аромат и вкус.

. Натуральные продукты придадут вашему коктейлю насыщенный аромат и вкус. Украшение имеет значение. Эффектная подача сделает напиток еще более привлекательным.

Попробуйте что-то новое, и, возможно, именно ваш авторский коктейль станет хитом вечера!