Веганские вина: миф или реальность?

Многие уверены, что вино, которое делают из винограда, автоматически считается веганским. Но это не совсем так! Производственные процессы могут включать компоненты животного происхождения, что удивляет тех, кто придерживается растительной диеты. Веганские вина существуют, и их становится все больше. Но чем они отличаются и как их правильно выбрать?

Что делает вино "веганским"?





Хотя вино создается из винограда, не каждое вино подходит для веганов. Главная причина кроется в процессе фильтрации. Для того чтобы сделать вино кристально чистым и убрать мелкие частицы, виноделы используют осветляющие агенты. Вот тут-то и кроется подвох: чаще всего это желатин (из костей животных), яичный белок или казеин (молочный белок). Но в веганских винах применяют альтернативы: бентонит (вид глины), активированный уголь или даже гороховый протеин. Таким образом, в процессе производства животные продукты не используются.

Как понять, что вино веганское?





Сложность заключается в том, что на бутылках не всегда указано, веганское ли это вино. Однако многие производители начинают помечать свои бутылки значком "Vegan", что облегчает задачу. Если значка нет, всегда можно проверить информацию на сайте производителя или воспользоваться специальными приложениями, где указаны характеристики вин.

Где искать веганские вина?





Сегодня веганские вина можно найти не только в специализированных магазинах здорового питания, но и в крупных сетевых супермаркетах. Все больше виноделен переходят на более этичное производство, и это не может не радовать. Секрет успеха – быть внимательной к этикеткам и не стесняться спрашивать о составе у продавцов.

С какими блюдами сочетаются веганские вина?





Ну а теперь о самом вкусном! Ведь вино всегда лучше раскрывается с подходящей едой. Вот несколько классных пар, которые точно не оставят равнодушными:

Белое вино и салат с киноа и авокадо. Легкое, освежающее белое вино отлично подчеркнет кремовую текстуру авокадо и ореховые нотки киноа. Розовое вино и тапас с хумусом. Мягкие фруктовые оттенки розового вина идеально дополняют пряные и сливочные закуски с хумусом или баклажанной пастой. Красное вино и овощное рагу с грибами. Для насыщенных, ароматных блюд из овощей и грибов лучше всего подойдет глубокое красное вино с легкими нотками ягод. Игристое вино и овощной тарт с шпинатом и песто. Шипучее игристое вино добавит легкости и игривости к вашему зеленому тарту.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как выбрать хорошее вино, если вы в нем не разбираетесь.