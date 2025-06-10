Не только окрошка: 4 рецепта холодных супов, которые освежат жарким летом

Когда температура за окном растет, горячие блюда отходят на второй план. Летом особенно актуальны простые и освежающие холодные супы.
Лето – не время для тяжелых блюд. Когда температура за окном приближается к +30, хочется чего-то освежающего, но не банального. Да, есть проверенная окрошка, но не все ее любят, а кто-то может просто хочет разнообразия. Мы собрали несколько холодных супов, которые легко приготовить дома и которые точно разнообразят летнее меню.
1. Гаспачо
Испанская классика, которая давно стала международным хитом. Главное – использовать только спелые овощи и дать супу настояться.
Ингредиенты:
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Помидоры – 5–6 шт.
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Огурец – 1 шт.
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Болгарский перец – 1 шт.
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Красный лук – 1/2 шт.
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Чеснок – 1 зубчик
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Оливковое масло – 3 ст. л.
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Винный уксус – 1 ст. л.
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Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Овощи нарезать, пробить блендером до однородности, добавить масло, уксус, соль и перец. Убрать в холодильник минимум на 2 часа. Подавать с гренками или нарезанными овощами.
2. Таратор
Это болгарский вариант холодного супа, который напоминает нашу окрошку, но с другим акцентом – на йогурт и укроп.
Ингредиенты:
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Натуральный йогурт – 400 мл
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Вода – 100 мл
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Огурец – 1 крупный
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Орехи грецкие – 2 ст. л.
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Чеснок – 1 зубчик
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Укроп – небольшой пучок
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Оливковое масло – 1 ст. л.
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Соль по вкусу
Как готовить:
Огурец натереть, чеснок и орехи измельчить. Все смешать с йогуртом, водой и укропом. Добавить масло, посолить. Охладить и подавать.
3. Свекольник
Простой, освежающий и яркий. Идеально для тех, кто предпочитает холодный обед без мяса.
Ингредиенты:
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Вареная свекла – 2 шт.
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Огурец – 1 шт.
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Зеленый лук, укроп – по вкусу
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Кефир – 400 мл
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Минеральная вода – 200 мл
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Яйцо – 1 шт.
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Соль по вкусу
Как готовить:
Свеклу и огурец натереть, яйца нарезать. Смешать с зеленью, добавить кефир и воду. Посолить, охладить. Можно подавать с ломтиком черного хлеба.
4. Авокадо-суп с лаймом и мятой
Современный вариант для тех, кто предпочитает трендовые вкусы. Без мяса и молочки, отлично освежает и насыщает.
Ингредиенты:
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Спелый авокадо – 2 шт.
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Огурец – 1 шт.
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Лайм – 1 шт.
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Мята – несколько листьев
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Вода или нежирный кокосовый йогурт – 200 мл
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Соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Все ингредиенты пробить в блендере до кремовой текстуры. Можно добавить немного льда. Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.