Не только окрошка: 4 рецепта холодных супов, которые освежат жарким летом

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Когда температура за окном растет, горячие блюда отходят на второй план. Летом особенно актуальны простые и освежающие холодные супы.

Лето – не время для тяжелых блюд. Когда температура за окном приближается к +30, хочется чего-то освежающего, но не банального. Да, есть проверенная окрошка, но не все ее любят, а кто-то может просто хочет разнообразия. Мы собрали несколько холодных супов, которые легко приготовить дома и которые точно разнообразят летнее меню.

1. Гаспачо

Фото: unsplash.com
Испанская классика, которая давно стала международным хитом. Главное – использовать только спелые овощи и дать супу настояться.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 5–6 шт.

  • Огурец – 1 шт.

  • Болгарский перец – 1 шт.

  • Красный лук – 1/2 шт.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

  • Винный уксус – 1 ст. л.

  • Соль, перец по вкусу

Как готовить:
Овощи нарезать, пробить блендером до однородности, добавить масло, уксус, соль и перец. Убрать в холодильник минимум на 2 часа. Подавать с гренками или нарезанными овощами.

2. Таратор

Фото: скриншот YouTube /@chefemel

Это болгарский вариант холодного супа, который напоминает нашу окрошку, но с другим акцентом – на йогурт и укроп.

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт – 400 мл

  • Вода – 100 мл

  • Огурец – 1 крупный

  • Орехи грецкие – 2 ст. л.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Укроп – небольшой пучок

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Соль по вкусу

Как готовить:
Огурец натереть, чеснок и орехи измельчить. Все смешать с йогуртом, водой и укропом. Добавить масло, посолить. Охладить и подавать.

3. Свекольник

Фото: unsplash.com

Простой, освежающий и яркий. Идеально для тех, кто предпочитает холодный обед без мяса.

Ингредиенты:

  • Вареная свекла – 2 шт.

  • Огурец – 1 шт.

  • Зеленый лук, укроп – по вкусу

  • Кефир – 400 мл

  • Минеральная вода – 200 мл

  • Яйцо – 1 шт.

  • Соль по вкусу

Как готовить:
Свеклу и огурец натереть, яйца нарезать. Смешать с зеленью, добавить кефир и воду. Посолить, охладить. Можно подавать с ломтиком черного хлеба.

4. Авокадо-суп с лаймом и мятой

Фото: freepik.com

Современный вариант для тех, кто предпочитает трендовые вкусы. Без мяса и молочки, отлично освежает и насыщает.

Ингредиенты:

  • Спелый авокадо – 2 шт.

  • Огурец – 1 шт.

  • Лайм – 1 шт.

  • Мята – несколько листьев

  • Вода или нежирный кокосовый йогурт – 200 мл

  • Соль, перец – по вкусу

Как готовить:
Все ингредиенты пробить в блендере до кремовой текстуры. Можно добавить немного льда. Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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