Не только окрошка: 4 рецепта холодных супов, которые освежат жарким летом

Лето – не время для тяжелых блюд. Когда температура за окном приближается к +30, хочется чего-то освежающего, но не банального. Да, есть проверенная окрошка, но не все ее любят, а кто-то может просто хочет разнообразия. Мы собрали несколько холодных супов, которые легко приготовить дома и которые точно разнообразят летнее меню.

1. Гаспачо



Испанская классика, которая давно стала международным хитом. Главное – использовать только спелые овощи и дать супу настояться.



Ингредиенты:

Помидоры – 5–6 шт.

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Красный лук – 1/2 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 3 ст. л.

Винный уксус – 1 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Как готовить:

Овощи нарезать, пробить блендером до однородности, добавить масло, уксус, соль и перец. Убрать в холодильник минимум на 2 часа. Подавать с гренками или нарезанными овощами.

2. Таратор





Это болгарский вариант холодного супа, который напоминает нашу окрошку, но с другим акцентом – на йогурт и укроп.

Ингредиенты:

Натуральный йогурт – 400 мл

Вода – 100 мл

Огурец – 1 крупный

Орехи грецкие – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Укроп – небольшой пучок

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль по вкусу

Как готовить:

Огурец натереть, чеснок и орехи измельчить. Все смешать с йогуртом, водой и укропом. Добавить масло, посолить. Охладить и подавать.

3. Свекольник





Простой, освежающий и яркий. Идеально для тех, кто предпочитает холодный обед без мяса.

Ингредиенты:

Вареная свекла – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Зеленый лук, укроп – по вкусу

Кефир – 400 мл

Минеральная вода – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль по вкусу

Как готовить:

Свеклу и огурец натереть, яйца нарезать. Смешать с зеленью, добавить кефир и воду. Посолить, охладить. Можно подавать с ломтиком черного хлеба.

4. Авокадо-суп с лаймом и мятой





Современный вариант для тех, кто предпочитает трендовые вкусы. Без мяса и молочки, отлично освежает и насыщает.

Ингредиенты:

Спелый авокадо – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Мята – несколько листьев

Вода или нежирный кокосовый йогурт – 200 мл

Соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Все ингредиенты пробить в блендере до кремовой текстуры. Можно добавить немного льда. Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.