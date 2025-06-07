Кичари: рецепт индийской каши, которую обожают йоги

Это блюдо используют в аюрведе для мягкого детокса и восстановления пищеварения. В статье — подробный и простой рецепт кичари.
Если вы слышали о детоксе на кичари, значит уже близко подошли к знакомству с аюрведической кухней. А если нет – пора познакомиться. Это простое блюдо из риса и маша давно покорило не только последователей йоги, но и всех, кто любит еду, после которой чувствуешь себя лучше, а не наоборот.
Что такое кичари?
Кичари – это базовое аюрведическое блюдо, которое сочетает в себе рис (обычно басмати), бобовые (маш или желтая колотая чечевица) и специи. По текстуре – нечто среднее между супом и кашей. Его главная фишка – сбалансированность: и по вкусу, и по воздействию на пищеварение. Это еда, которая ничего не перегружает, а, наоборот, мягко питает, согревает и насыщает.
Чем кичари отличается от "просто риса с чечевицей"?
На первый взгляд – действительно похоже. Но в кичари все работает на баланс. Специи не просто для вкуса, они поддерживают пищеварение. Пропорции риса и бобовых – выверены, чтобы белки и углеводы усваивались легко. Консистенция – такая, чтобы не раздражать желудок. Это не гарнир и не плов. Это самостоятельное, полноценное блюдо.
Польза
В Аюрведе кичари считается идеальной едой для восстановления – после болезни, во время стресса или при смене сезона. Оно:
легко переваривается;
насыщает без чувства тяжести;
не перегружает кишечник;
помогает телу "перезагрузиться";
подходит почти всем.
Йоги любят кичари за то, что оно не мешает практике, а наоборот – помогает чувствовать себя легче и чище, физически и ментально.
Как сделать кичари дома: подробный рецепт
Ингредиенты (на 2 порции):
½ стакана риса басмати
½ стакана желтой колотой чечевицы или маша
1 ч.л. семян кумина
1 ч.л. натертого свежего имбиря
½ ч.л. куркумы
¼ ч.л. асафетиды (по желанию)
1 ч.л. топленого масла (гхи) или оливкового масла
3 стакана воды
соль по вкусу
зелень и лимон – для подачи
Приготовление:
Промойте рис и чечевицу до прозрачной воды. Можно замочить на 30 минут – так они приготовятся быстрее.
В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, добавьте кумин, имбирь, куркуму и асафетиду. Обжарьте 30 секунд.
Добавьте рис и бобовые, перемешайте со специями.
Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и готовьте под крышкой 25–30 минут.
Посолите в конце, перемешайте. Консистенция должна быть мягкой, чуть кремовой.
Как подавать:
Сбрызните лимоном, добавьте зелень, можно каплю гхи или ложку кокосового йогурта. Кичари хорошо хранится в холодильнике 1–2 дня и становится еще вкуснее на следующий день.