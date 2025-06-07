Кичари: рецепт индийской каши, которую обожают йоги

Если вы слышали о детоксе на кичари, значит уже близко подошли к знакомству с аюрведической кухней. А если нет – пора познакомиться. Это простое блюдо из риса и маша давно покорило не только последователей йоги, но и всех, кто любит еду, после которой чувствуешь себя лучше, а не наоборот.

Что такое кичари?

Кичари – это базовое аюрведическое блюдо, которое сочетает в себе рис (обычно басмати), бобовые (маш или желтая колотая чечевица) и специи. По текстуре – нечто среднее между супом и кашей. Его главная фишка – сбалансированность: и по вкусу, и по воздействию на пищеварение. Это еда, которая ничего не перегружает, а, наоборот, мягко питает, согревает и насыщает.

Чем кичари отличается от "просто риса с чечевицей"?

На первый взгляд – действительно похоже. Но в кичари все работает на баланс. Специи не просто для вкуса, они поддерживают пищеварение. Пропорции риса и бобовых – выверены, чтобы белки и углеводы усваивались легко. Консистенция – такая, чтобы не раздражать желудок. Это не гарнир и не плов. Это самостоятельное, полноценное блюдо.

Польза





В Аюрведе кичари считается идеальной едой для восстановления – после болезни, во время стресса или при смене сезона. Оно:

легко переваривается;

насыщает без чувства тяжести;

не перегружает кишечник;

помогает телу "перезагрузиться";

подходит почти всем.

Йоги любят кичари за то, что оно не мешает практике, а наоборот – помогает чувствовать себя легче и чище, физически и ментально.

Как сделать кичари дома: подробный рецепт

Ингредиенты (на 2 порции):

½ стакана риса басмати

½ стакана желтой колотой чечевицы или маша

1 ч.л. семян кумина

1 ч.л. натертого свежего имбиря

½ ч.л. куркумы

¼ ч.л. асафетиды (по желанию)

1 ч.л. топленого масла (гхи) или оливкового масла

3 стакана воды

соль по вкусу

зелень и лимон – для подачи

Приготовление:

Промойте рис и чечевицу до прозрачной воды. Можно замочить на 30 минут – так они приготовятся быстрее. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, добавьте кумин, имбирь, куркуму и асафетиду. Обжарьте 30 секунд. Добавьте рис и бобовые, перемешайте со специями. Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и готовьте под крышкой 25–30 минут. Посолите в конце, перемешайте. Консистенция должна быть мягкой, чуть кремовой.

Как подавать:

Сбрызните лимоном, добавьте зелень, можно каплю гхи или ложку кокосового йогурта. Кичари хорошо хранится в холодильнике 1–2 дня и становится еще вкуснее на следующий день.