Чипсы в микроволновке: быстро и вкусно

Чипсы – это вкусный, но не всегда полезный продукт. И главный вред чипсов кроется в большом количестве жира и сомнительных ингредиентах, которые добавляет производитель. Избавиться от главных недостатков этого картофельного блюда можно, если сделать его своими руками в домашних условиях. Клео.ру предлагает разобраться, как приготовить чипсы в микроволновке и на какие моменты нужно обратить внимание.

Ингредиенты

Микроволновая печь стала одним из самых используемых устройств на домашней кухне. С ее помощью можно не только разогревать уже готовые блюда, но и делать новые. Например, картофельные чипсы. При этом они не такие калорийные за счет минимального количества жира, а сам процесс, за исключением подготовки, занимает считанные минуты.

Для приготовления чипсов в микроволновке потребуется:

картофель – 500 г;

масло оливковое – 1 ст. л.;

паприка копченая, смесь итальянских сушеных трав, любые другие специи – по 1 ч. л.;

соль – по вкусу.





Процесс приготовления чипсов в микроволновке

Чипсы – это простая закуска, которая нравится и взрослым, и детям. Чтобы избежать лишних жиров и калорий, можно приготовить это блюдо в домашних условиях. И поможет в этом деле микроволновая печь. Она сохранит все полезные вещества и в картофеле. Такая закуска будет менее вредной, чем ее фабричные аналоги, и подойдет даже тем, кто следит за своей фигурой.

Рассмотрим подробнее, как сделать чипсы в микроволновке за нескольких шагов:

Картофель необходимо очистить и нарезать слайсами одинаковой толщины. Будет проще воспользоваться для этих целей теркой-слайсером. Рекомендуемая толщина – 1-2 мм. Нарезанные картофельные слайсы перекладывают в емкость и заливают водой на 1 час. После этого процедуру необходимо повторить. Это нужно для того, чтобы вышел крахмал, и чипсы стали хрустящими после готовки. Затем слайсы выкладывают на кухонное полотенце в 1 слой и просушивают в течение 10 минут. Просушенный картофель перекладывают в сухую емкость, добавляют растительное масло, соль и специи, а затем тщательно перемешивают. Важно, чтобы все ингредиенты перемешались равномерно. Берут посуду, в которой можно готовить в микроволновке, накрывают дно пергаментом и выкладывают на него часть картофельных слайсов. Чипсы должны лежать в один слой, не соприкасаясь друг с другом. Посуду ставят в микроволновку и включают ее на 3 минуты на мощности 800-900 Вт. После завершения цикла необходимо перевернуть слайсы и запустить печь еще на 2-3 минуты на такой же мощности. Приготовленные картофельные чипсы пересыпают в отдельную емкость (например, на тарелку) и повторяют процесс с начала для следующей партии.





Полезные советы

Процесс приготовления знаменитой картофельной закуски очень прост, но даже в этом деле есть сои секреты. Порой чипсы могут получиться пересушенными или же наоборот, недостаточно хрустящими и вкусными. Следующие советы будут полезными при готовке и помогут добиться желаемого результата:

Уделите время выбору картофеля. Старайтесь брать одинаковые по размеру клубни, с меньшим количеством ямок и глазков. Так чипсы будут одного размера и приготовятся одновременно.

Не беда, если нет широкой посуды. В таком случае можно использовать тарелку, которая идет в комплекте с самой микроволновой. Накройте ее пергаментом, и уже на него выкладывайте слайсы.

Специи могут быть абсолютно любыми. Можно вообще не использовать их, придерживаясь классического рецепта – только картофель и соль. И даже от соли можно отказаться, чтобы снизить нагрузку на организм.

В зависимости от микроволновки, время приготовления может отличаться. Рекомендуется проверять чипсы на готовность каждую минуту. Как только они слегка подрумянились, можно перевернуть на другую сторону и дать столько же времени, сколько уже прошло.

Нельзя пересушивать чипсы. Они не только почернеют и станут невкусными, но это также плохо влияет на работу микроволновки. Магнетрон влияет на воду, которая есть в продуктах. Если влаги нет вообще, то печь быстро выйдет из строя.

Тем, кто следит за своей фигурой, можно вовсе обойтись без масла, смазав лишь пергамент. В противном случае чипсы могут прилипнуть, и отделить их от кулинарной бумаги будет непросто.

Экспериментируйте. Рецепт чипсов в микроволновке очень прост, и его всегда можно улучшить или сделать более подходящим под свои предпочтения.





Подведем итог

Знаменитую картофельную закуску теперь можно сделать и в домашних условиях. Зная, как приготовить чипсы в микроволновке, удастся удивить своих близких и друзей. Простой рецепт делается очень быстро, а на выходе получается вкусное блюдо без вредных жиров и сомнительных дополнительных ингредиентов и усилителей вкуса.