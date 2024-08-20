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Вторник 20 августа

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Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Существует немало ингредиентов, которые кардинально меняют вкус привычных нам блюд. Но существует один, который довольно универсален, поэтому его можно добавлять во множество рецептов. Это копченая паприка. Редакция "Клео.ру" предлагает вашему вниманию три рецепта с этой приправой, которая придает блюдам глубокий и немного дымный аромат, сделает трапезу более насыщенной.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

1. Копченый омлет с овощами

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 чайная ложка копченой паприки
  • 1 болгарский перец, нарезанный кубиками
  • 1 маленький кабачок, нарезанный кубиками
  • 50 г сыра (например, чеддер), натертого
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло для жарки

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Приготовление: Взбейте яйца с копченой паприкой, солью и перцем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте на ней болгарский перец и кабачок до мягкости. Вылейте яичную смесь на сковороду и готовьте на среднем огне. Когда яйца начнут схватываться, посыпьте омлет натертым сыром и готовьте до полного приготовления. Подавайте горячим, чтобы насладиться ароматом копченой паприки.

2. Курица в копченом маринаде

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки копченой паприки
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • Сок половины лимона
  • Соль и перец по вкусу

Изображение сгенерировано при помощи DALL-E

Приготовление: Смешайте в миске оливковое масло, копченую паприку, чесночный порошок, лимонный сок, соль и перец. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки и замаринуйте их в получившейся смеси. Оставьте минимум на 30 минут. Обжарьте курицу на гриле или сковородке до готовности. Подавайте блюдо с гарниром из свежих овощей или отварного риса.

3. Копченый суп с красной чечевицей

Ингредиенты:

  • 1 стакан красной чечевицы
  • 1 литр овощного бульона
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 моркови, нарезанные кубиками
  • 2 чайные ложки копченой паприки
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло для жарки

Изображение сгенерировано при помощи DALL-E

Приготовление: Обжарьте лук и морковь на оливковом масле до мягкости. Затем добавьте копчёную паприку и готовьте ещё минуту. Положите в сковороду чечевицу и влейте овощной бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите суп примерно 20 минут, пока чечевица не станет мягкой. Перед подачей приправьте солью и перцем по вкусу.

Эти рецепты демонстрируют, как один ингредиент – в данном случае, копченая паприка – может превратить привычные блюда в нечто особенное. Попробуйте добавить ее в свои любимые рецепты и откройте для себя новые вкусовые горизонты.

20 августа 2024, 22:20
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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