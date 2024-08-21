Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт

В сезон овощей многие хозяйки хотят сделать запасы на зиму и приготовить вкусные заготовки. Одним из популярных решений является рецепт огурцов по-корейски, которые характеризуются пикантной остринкой и великолепно сочетаются с всевозможными мясными и рыбными блюдами, жареным, отварным или запеченным картофелем, гарнирами из круп. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию простой в приготовлении способ, который станет настоящей находкой, чтобы распорядиться большим урожаем овощей.

Ингредиенты для огурцов по-корейски

С помощью правильного и сбалансированного подбора компонентов удастся получить невероятно вкусные острые огурцы по-корейски. Заготовка становится особенно пикантной за счет включения в состав чеснока, красного молотого перца, паприки и кориандра. Клео.ру предлагает взять на вооружение рецепт, в котором используются такие ингредиенты:

огурцы – 2 кг;

морковь – 5 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

соль – 50 г;

сахар – 100 г;

подсолнечное масло, уксус – по 100 мл;

паприка, молотый кориандр, красный молотый перец – по 1 ч. ложке.





Пошаговый рецепт приготовления

Маринованные огурцы по-корейски готовят, соблюдая определенную последовательность действий. Если все сделать правильно, заготовка приобретет потрясающий вкус и будет храниться долго. Поможет справиться с задачей данный рецепт:

Плоды залить холодной водой, вымачивать 2-4 часа, после жидкость слить.

Морковь измельчить тонкими брусочками или потереть на корейской терке. Огурцы порезать тонкими продолговатыми полосками.

Чеснок раздавить, смешать с сахаром, солью, приправами, маслом и уксусом. Выложить в смесь овощи, перемешать, выдерживать 1,5 часа.

Банки и крышки простерилизовать, выложить в них овощную смесь, прикрыть крышками.

Поместить емкости с содержимым кастрюлю с дном, застеленным тканью, и с водой, покрывающей банки на 2/3. Стерилизовать заготовки 15-20 минут, после закатать.





Советы по хранению и подаче

Если вы хотите знать, как приготовить огурцы по-корейски, чтобы результат вас точно порадовал и впечатлил, стоит взять на вооружение определенные кулинарные приемы. Так, Клео.ру советует обращать внимание на следующие моменты:

Предварительное замачивание плодов сделает их более хрустящими, а также поможет избавиться от горьковатого привкуса при его наличии. Для этого овощи заливают холодной, а лучше ледяной водой, и оставляют их на несколько часов.

Для готовки можно взять не только молодые, но и зрелые плоды. В последнем случае их кожица зачастую горчит, поэтому рекомендуется очистить от нее овощи.

Традиционный способ нарезки огурцов в этом рецепте – тонкими продолговатыми полосками. Однако по желанию вы можете сделать их подачу более красивой, если воспользуетесь при нарезании овощей фигурным ножом.

Добавление в состав заготовки уксуса увеличивает ее срок хранения. Также с этой целью следует предварительно простерилизовать банки и крышки, что можно сделать в духовке, микроволновке или мультиварке. После того, как салат будет приготовлен и разложен в емкости, банки с содержимым подвергаются дополнительной стерилизации. Для этого их помещают в кастрюлю с водой, важно следить, чтобы жидкость достигала по высоте 2/3 уровня емкостей. Дно кастрюли рекомендуется застелить марлей, тканью или тонким кухонным полотенцем. Процесс кипячения занимает 15-20 минут.





Подведем итог

Рецепт огурцов по-корейски станет настоящей находкой при желании сделать на зиму заготовки с острым привкусом. Идеальный баланс приправ и подбор определенного количества ингредиентов сделает вкус данного салата особенно гармоничным и пикантным. Обязательно попробуйте данный рецепт, и вы вернетесь к нему неоднократно.