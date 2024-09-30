Фруктово-овощные салаты для осеннего стола: 3 нетипичных рецепта

Пора попробовать что-нибудь новенькое!
Редакция "Клео.ру" предлагает вашему вниманию три нетипичных и небанальных осенних салата, которые непременно удивят ваших близких и гостей своим оригинальным вкусом и ярким внешним видом.
1. Теплый салат с запеченной тыквой, гранатом и рукколой
Ингредиенты:
- 400 г тыквы
- 100 г рукколы
- Зерна 1 граната
- 100 г козьего сыра или феты
- Горсть грецких орехов или кедровых орешков
- Оливковое масло
- Мед – 1 ст. л.
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Сок половины лимона
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками среднего размера.
- Выложите тыкву на противень, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20–25 минут до мягкости.
- Тем временем приготовьте заправку: смешайте мед, горчицу, лимонный сок и 2 ст. л. оливкового масла.
- На сухой сковороде слегка подрумяньте орехи.
- В большой миске смешайте руколу, запеченную тыкву и зерна граната.
- Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.
- Подавайте, посыпав раскрошенным козьим сыром и обжаренными орехами
2. Свекольный салат с грушей и голубым сыром
Ингредиенты:
- 2 средние свеклы
- 2 спелые груши
- 100 г голубого сыра (дор-блю или рокфор)
- Горсть грецких орехов
- Смесь салатных листьев (шпинат, руккола, латук) – 150 г
- Бальзамический уксус – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Свеклу отварите до готовности или запеките в фольге при 180°C около часа, затем остудите и нарежьте тонкими дольками.
- Груши очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
- Приготовьте заправку: смешайте бальзамический уксус, мед, оливковое масло, соль и перец.
- Салатные листья выложите на блюдо, сверху распределите свеклу и груши.
- Полейте салат заправкой.
- Посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными грецкими орехами.
3. Салат с брюссельской капустой, яблоками и клюквой
Ингредиенты:
- 300 г брюссельской капусты
- 1 крупное кисло-сладкое яблоко
- Горсть сушёной или свежей клюквы
- 50 г миндальных лепестков
- Сок и цедра 1 апельсина
- Мёд – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Щепотка корицы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Брюссельскую капусту промойте, удалите внешние листья и отрежьте кончики. Разрежьте каждую кочанчик пополам.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте капусту до золотистой корочки около 5–7 минут.
- Добавьте в сковороду мед, сок и цедру апельсина, щепотку корицы, соль и перец. Тушите еще 2–3 минуты.
- Яблоко нарежьте тонкими ломтиками.
- В салатнике смешайте брюссельскую капусту, яблоки и клюкву.
- Посыпьте салат миндальными лепестками перед подачей