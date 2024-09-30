Фруктово-овощные салаты для осеннего стола: 3 нетипичных рецепта

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Пора попробовать что-нибудь новенькое!

Редакция "Клео.ру" предлагает вашему вниманию три нетипичных и небанальных осенних салата, которые непременно удивят ваших близких и гостей своим оригинальным вкусом и ярким внешним видом.

1. Теплый салат с запеченной тыквой, гранатом и рукколой

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

    • 400 г тыквы
    • 100 г рукколы
    • Зерна 1 граната
    • 100 г козьего сыра или феты
    • Горсть грецких орехов или кедровых орешков
    • Оливковое масло
    • Мед – 1 ст. л.
    • Горчица дижонская – 1 ч. л.
    • Сок половины лимона
    • Соль и перец по вкусу

    Приготовление:

    1. Разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками среднего размера.
    2. Выложите тыкву на противень, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20–25 минут до мягкости.
    3. Тем временем приготовьте заправку: смешайте мед, горчицу, лимонный сок и 2 ст. л. оливкового масла.
    4. На сухой сковороде слегка подрумяньте орехи.
    5. В большой миске смешайте руколу, запеченную тыкву и зерна граната.
    6. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.
    7. Подавайте, посыпав раскрошенным козьим сыром и обжаренными орехами

    2. Свекольный салат с грушей и голубым сыром

    Фото: Freepik.com

    Ингредиенты:

    • 2 средние свеклы
    • 2 спелые груши
    • 100 г голубого сыра (дор-блю или рокфор)
    • Горсть грецких орехов
    • Смесь салатных листьев (шпинат, руккола, латук) – 150 г
    • Бальзамический уксус – 1 ст. л.
    • Оливковое масло – 3 ст. л.
    • Мед – 1 ч. л.
    • Соль и перец по вкусу

    Приготовление:

    1. Свеклу отварите до готовности или запеките в фольге при 180°C около часа, затем остудите и нарежьте тонкими дольками.
    2. Груши очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками.
    3. Приготовьте заправку: смешайте бальзамический уксус, мед, оливковое масло, соль и перец.
    4. Салатные листья выложите на блюдо, сверху распределите свеклу и груши.
    5. Полейте салат заправкой.
    6. Посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными грецкими орехами.

    3. Салат с брюссельской капустой, яблоками и клюквой

    Фото: Freepik.com

    Ингредиенты:

    • 300 г брюссельской капусты
    • 1 крупное кисло-сладкое яблоко
    • Горсть сушёной или свежей клюквы
    • 50 г миндальных лепестков
    • Сок и цедра 1 апельсина
    • Мёд – 1 ст. л.
    • Оливковое масло – 2 ст. л.
    • Щепотка корицы
    • Соль и перец по вкусу

    Приготовление:

    1. Брюссельскую капусту промойте, удалите внешние листья и отрежьте кончики. Разрежьте каждую кочанчик пополам.
    2. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте капусту до золотистой корочки около 5–7 минут.
    3. Добавьте в сковороду мед, сок и цедру апельсина, щепотку корицы, соль и перец. Тушите еще 2–3 минуты.
    4. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками.
    5. В салатнике смешайте брюссельскую капусту, яблоки и клюкву.
    6. Посыпьте салат миндальными лепестками перед подачей

    Приятного аппетита!

    Евгений Елисеев

    Редактор отдела новостей

     

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