Фруктово-овощные салаты для осеннего стола: 3 нетипичных рецепта

Редакция "Клео.ру" предлагает вашему вниманию три нетипичных и небанальных осенних салата, которые непременно удивят ваших близких и гостей своим оригинальным вкусом и ярким внешним видом.

1. Теплый салат с запеченной тыквой, гранатом и рукколой





Ингредиенты:

400 г тыквы

100 г рукколы

Зерна 1 граната

100 г козьего сыра или феты

Горсть грецких орехов или кедровых орешков

Оливковое масло

Мед – 1 ст. л.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Сок половины лимона

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками среднего размера. Выложите тыкву на противень, полейте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20–25 минут до мягкости. Тем временем приготовьте заправку: смешайте мед, горчицу, лимонный сок и 2 ст. л. оливкового масла. На сухой сковороде слегка подрумяньте орехи. В большой миске смешайте руколу, запеченную тыкву и зерна граната. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте, посыпав раскрошенным козьим сыром и обжаренными орехами

2. Свекольный салат с грушей и голубым сыром





Ингредиенты:

2 средние свеклы

2 спелые груши

100 г голубого сыра (дор-блю или рокфор)

Горсть грецких орехов

Смесь салатных листьев (шпинат, руккола, латук) – 150 г

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Свеклу отварите до готовности или запеките в фольге при 180°C около часа, затем остудите и нарежьте тонкими дольками. Груши очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками. Приготовьте заправку: смешайте бальзамический уксус, мед, оливковое масло, соль и перец. Салатные листья выложите на блюдо, сверху распределите свеклу и груши. Полейте салат заправкой. Посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными грецкими орехами.

3. Салат с брюссельской капустой, яблоками и клюквой





Ингредиенты:

300 г брюссельской капусты

1 крупное кисло-сладкое яблоко

Горсть сушёной или свежей клюквы

50 г миндальных лепестков

Сок и цедра 1 апельсина

Мёд – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Щепотка корицы

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Брюссельскую капусту промойте, удалите внешние листья и отрежьте кончики. Разрежьте каждую кочанчик пополам. В сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте капусту до золотистой корочки около 5–7 минут. Добавьте в сковороду мед, сок и цедру апельсина, щепотку корицы, соль и перец. Тушите еще 2–3 минуты. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками. В салатнике смешайте брюссельскую капусту, яблоки и клюкву. Посыпьте салат миндальными лепестками перед подачей

Приятного аппетита!