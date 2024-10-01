Японские секреты стройности: три легких супа на ужин

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Попробуйте эти простые рецепты и ощутите себя ближе к Японии, наслаждаясь здоровым ужином.

Японская кухня известна своей легкостью, изысканностью и заботой о здоровье. Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового питания, попробуйте приготовить на ужин эти три восхитительных японских супа.

1. Мисо-суп с тофу и водорослями

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 литр воды
  • 3 столовые ложки мисо-пасты (ее можно найти в отделе с азиатскими продуктами)
  • 100 г тофу, нарезанного кубиками
  • Горсть сушеных водорослей вакаме
  • Зеленый лук для украшения

Приготовление:

  1. Замочите водоросли вакаме в холодной воде на 5 минут, затем слейте воду.
  2. В кастрюле доведите воду до кипения.
  3. Добавьте тофу и водоросли, варите на среднем огне 2-3 минуты.
  4. Уменьшите огонь до минимального. В небольшой миске разведите мисо-пасту с небольшой порцией бульона, затем верните смесь в кастрюлю. Важно не кипятить суп после добавления мисо, чтобы сохранить его полезные свойства.
  5. Разлейте суп по мискам и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.

2. Прозрачный суп с грибами шиитаке и овощами

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 литр овощного или куриного бульона
  • 100 г свежих грибов шиитаке, тонко нарезанных
  • 1 морковь, нарезанная соломкой
  • 1 маленький кабачок, нарезанный полукружиями
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • Щепотка молотого имбиря
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. В кастрюле разогрейте бульон на среднем огне.
  2. Добавьте чеснок и имбирь, дайте покипеть 2 минуты.
  3. Положите в бульон грибы, морковь и кабачок. Варите 5-7 минут до мягкости овощей.
  4. Влейте соевый соус и перемешайте.
  5. Разлейте суп по тарелкам и украсьте свежей зеленью.

3. Суп с курицей и рисовой лапшой

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • 1 литр куриного бульона
  • 150 г куриного филе, нарезанного тонкими полосками
  • 100 г рисовой лапши
  • 1 сладкий перец, нарезанный соломкой
  • 1 маленькая луковица, нарезанная полукольцами
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • Сок половины лимона
  • Ломтик лимона и зелень для украшения

Приготовление:

  1. В кастрюле вскипятите бульон.
  2. Добавьте курицу и лук, варите на среднем огне около 5 минут.
  3. Положите в суп сладкий перец и рисовую лапшу, готовьте ещё 3-4 минуты (или согласно инструкции на упаковке лапши).
  4. Влейте соевый соус и сок лимона, перемешайте.
  5. Разлейте суп по глубоким тарелкам, украсьте ломтиком лимона и зеленью.

Приятного аппетита!

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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