Японские секреты стройности: три легких супа на ужин

Японская кухня известна своей легкостью, изысканностью и заботой о здоровье. Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового питания, попробуйте приготовить на ужин эти три восхитительных японских супа.

1. Мисо-суп с тофу и водорослями





Ингредиенты:

1 литр воды

3 столовые ложки мисо-пасты (ее можно найти в отделе с азиатскими продуктами)

100 г тофу, нарезанного кубиками

Горсть сушеных водорослей вакаме

Зеленый лук для украшения

Приготовление:

Замочите водоросли вакаме в холодной воде на 5 минут, затем слейте воду. В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте тофу и водоросли, варите на среднем огне 2-3 минуты. Уменьшите огонь до минимального. В небольшой миске разведите мисо-пасту с небольшой порцией бульона, затем верните смесь в кастрюлю. Важно не кипятить суп после добавления мисо, чтобы сохранить его полезные свойства. Разлейте суп по мискам и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.

2. Прозрачный суп с грибами шиитаке и овощами





Ингредиенты:

1 литр овощного или куриного бульона

100 г свежих грибов шиитаке, тонко нарезанных

1 морковь, нарезанная соломкой

1 маленький кабачок, нарезанный полукружиями

1 зубчик чеснока, измельченный

1 столовая ложка соевого соуса

Щепотка молотого имбиря

Зелень для украшения

Приготовление:

В кастрюле разогрейте бульон на среднем огне. Добавьте чеснок и имбирь, дайте покипеть 2 минуты. Положите в бульон грибы, морковь и кабачок. Варите 5-7 минут до мягкости овощей. Влейте соевый соус и перемешайте. Разлейте суп по тарелкам и украсьте свежей зеленью.

3. Суп с курицей и рисовой лапшой





Ингредиенты:

1 литр куриного бульона

150 г куриного филе, нарезанного тонкими полосками

100 г рисовой лапши

1 сладкий перец, нарезанный соломкой

1 маленькая луковица, нарезанная полукольцами

1 столовая ложка соевого соуса

Сок половины лимона

Ломтик лимона и зелень для украшения

Приготовление:

В кастрюле вскипятите бульон. Добавьте курицу и лук, варите на среднем огне около 5 минут. Положите в суп сладкий перец и рисовую лапшу, готовьте ещё 3-4 минуты (или согласно инструкции на упаковке лапши). Влейте соевый соус и сок лимона, перемешайте. Разлейте суп по глубоким тарелкам, украсьте ломтиком лимона и зеленью.

Приятного аппетита!