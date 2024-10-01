Японские секреты стройности: три легких супа на ужин

Попробуйте эти простые рецепты и ощутите себя ближе к Японии, наслаждаясь здоровым ужином.
Японская кухня известна своей легкостью, изысканностью и заботой о здоровье. Если вы стремитесь похудеть или просто придерживаетесь здорового питания, попробуйте приготовить на ужин эти три восхитительных японских супа.
1. Мисо-суп с тофу и водорослями
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 3 столовые ложки мисо-пасты (ее можно найти в отделе с азиатскими продуктами)
- 100 г тофу, нарезанного кубиками
- Горсть сушеных водорослей вакаме
- Зеленый лук для украшения
Приготовление:
- Замочите водоросли вакаме в холодной воде на 5 минут, затем слейте воду.
- В кастрюле доведите воду до кипения.
- Добавьте тофу и водоросли, варите на среднем огне 2-3 минуты.
- Уменьшите огонь до минимального. В небольшой миске разведите мисо-пасту с небольшой порцией бульона, затем верните смесь в кастрюлю. Важно не кипятить суп после добавления мисо, чтобы сохранить его полезные свойства.
- Разлейте суп по мискам и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.
2. Прозрачный суп с грибами шиитаке и овощами
Ингредиенты:
- 1 литр овощного или куриного бульона
- 100 г свежих грибов шиитаке, тонко нарезанных
- 1 морковь, нарезанная соломкой
- 1 маленький кабачок, нарезанный полукружиями
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 1 столовая ложка соевого соуса
- Щепотка молотого имбиря
- Зелень для украшения
Приготовление:
- В кастрюле разогрейте бульон на среднем огне.
- Добавьте чеснок и имбирь, дайте покипеть 2 минуты.
- Положите в бульон грибы, морковь и кабачок. Варите 5-7 минут до мягкости овощей.
- Влейте соевый соус и перемешайте.
- Разлейте суп по тарелкам и украсьте свежей зеленью.
3. Суп с курицей и рисовой лапшой
Ингредиенты:
- 1 литр куриного бульона
- 150 г куриного филе, нарезанного тонкими полосками
- 100 г рисовой лапши
- 1 сладкий перец, нарезанный соломкой
- 1 маленькая луковица, нарезанная полукольцами
- 1 столовая ложка соевого соуса
- Сок половины лимона
- Ломтик лимона и зелень для украшения
Приготовление:
- В кастрюле вскипятите бульон.
- Добавьте курицу и лук, варите на среднем огне около 5 минут.
- Положите в суп сладкий перец и рисовую лапшу, готовьте ещё 3-4 минуты (или согласно инструкции на упаковке лапши).
- Влейте соевый соус и сок лимона, перемешайте.
- Разлейте суп по глубоким тарелкам, украсьте ломтиком лимона и зеленью.