Десерты и вино: как выбрать идеальное сочетание для сладкого завершения вечера

Если вы все еще считаете, что вино и десерты – так себе сочетание, у нас для вас отличная новость. На самом деле, завершение вашей трапезы может стать еще вкуснее, если найти идеальные пары к вашему любимому медовику или шоколадному фондану. О том, как сделать это, рассказала Ульяна Рудзевич, основательница винной школы SOMM.





Основные принципы сочетания вина и десертов

Для того, чтобы подобрать к десертам подходящие вина, следует придерживаться следующих ключевых принципов:

Сладость против сладости

Для того, чтобы ощутить полную гамму вкусов и вина, и десертов, вино должно быть не менее сладким, чем десерт. Если вы подадите сухое вино к сладкому десерту, его кислотность и танины создадут во рту ощущение горечи, а это совсем не тот эффект, который вы хотели бы получить.

Однако имейте в виду – с сахаром тоже лучше не перебарщивать, в противном случае вместо удовольствия вы получите инсулиновую кому и желание навсегда завязать со сладким.

Ароматы и текстуры

Чтобы вино и десерт зазвучали вместе, необходимо учитывать их ароматику и текстуру. Например, для десертов с клубникой имеет смысл присмотреться к винам, в ароматике которых также присутствует эта ягода. Ванильные нотки и сливочную текстуру в десерте способны подчеркнут ароматные вина типа шардоне, а для пряных десертов стоит подбирать что-то столь же яркое.

Кислотность и баланс

Еще один прекрасный вариант (который, правда, работает не со всеми десертами) – уравновесить сладость пирожного кислотностью вина. Это работает, например, с фруктовыми десертами. Скажем, персиковый коблер будет восхитительно звучат в паре с рислингом.

Классические десерты и их идеальные винные пары

Шоколадные десерты





Если вы ищете идеальную пару к любому шоколаду, то вам стоит присмотреться к портвейну или хересу. Вместе они создают идеальную симфонию вкусов, не перебивая, а наоборот, подчеркивая друг друга.

К горькому шоколаду стоит прихватить калифорнийский зинфандель. Его нотки табака и черного перца в послевкусии подчеркнут сладость и танинность шоколада. К молочному шоколаду, особенно с орехами, отлично подойдет выдержанный портвейн, а плитку белого стоит отведать с новозеландским совиньон блан.

Если же говорить о шоколадных тортах и пирожных, то тут стоит руководствоваться правилом: чем воздушнее десерт, тем проще напиток. Например, к шоколадному суфле можно подать игристое вино типа Фраголино, а шоколадный брауни требует более основательных и сладких напитков, например, хереса.

Французский вишнево-шоколадный пирог клафути становится еще вкуснее в паре с сотернами, а вот зинфандель лучше подавать к шварцвальдскому торту.

Фруктовые десерты

Фрукты фруктам рознь, и что будет идеально сочетаться с яблочным пирогом, то вряд ли подойдет к клубничной пана коте. Рассказываем, с чем вкусно есть фруктовые и ягодные десерты.

При выборе пейринга обращайте внимание на цвет – с малиной, клубникой, гранатом или вишней, например, лучше будут сочетаться красные вина. Только не берите слишком танинные варианты – они хороши для мяса, но десерты с ними совершенно не сочетаются. К светлым фруктам подбирайте белое или розе.

К цитрусовым десертам важно выбирать вина, которые своей сладостью смогут компенсировать кислотность еды. Хороши в этом плане айсвайны или вина из ягод позднего урожая.

Под ягодные сладости лучше выбирать вина, обладающие теми же нотками, что есть в десертах. Например, фруктовые розе или ароматный мускат с оттенками меда и цитрусов.

Подбирая пару к десертам с экзотическими фруктами, обратите внимание на новозеландский совиньон блан. Его тропический аромат очень гармонично зазвучит с манго или маракуйей. В итоге на языке вы получите настоящую фруктовую бомбу.

Ореховые и пряные десерты

Если вы любитель выпечки с яблоками и грушами, типа шарлотки или штруделя, в составе которых много ярких специй вроде корицы и мускатного ореха, попробуйте сочетать их с ароматным гевюрцтраминером. Его пряность здесь будет очень уместна и лишь подчеркнет вкус десерта.

Мускат – еще один хороший вариант для десертов, наполненных ароматами пряных специй. В крепленом варианте он раскрывается во рту оттенками изюма и сливочными нотками, что отлично гармонирует с кардамоном и корицей.

Кстати, для десертов из тыквы стоит попробовать португальское крепленое вино мадера. Выбирайте сладкий или полусладкий вариант, и вы удивитесь, как иначе, интереснее на вкус станет ваш тыквенный пирог.

Сливочные десерты и кремы

Если вы не мыслите своей жизни без сливочных десертов вроде эклеров или крем-брюле – Сотерн ваш вариант. Натурально-сладкие, со сбалансированной кислотностью они идеально дополняют такие десерты.

Еще один прекрасный вариант – вина из муската, в которых явственно ощущаются оттенки миндаля и абрикосов. Они оттеняют подчас приторную сладость сливочных десертов, не уходят в горечь, так что есть с ними что-то типа Наполеона очень вкусно.

Хорош к этой категории десертов и очень ароматный гевюрцтраминер. Его легкая пряность позволяет чуть притушить чрезмерно сладкий вкус десертов и лучше прочувствовать другие нюансы.

Сочетание десертов и игристых вин





Игристые вина за счет своего освежающего послевкусия могут стать универсальной парой к десертам, однако стоит учитывать их легкую тельность и особенности вкуса, чтобы выбрать тот десерт, который дополнит напиток, а не уничтожит его.

Начнем с классического невинтажного брюта. Как правило, он отличается кислотностью, а значит подойдет легким, сливочным десертам типа птичьего молока. Не хуже с ним будут звучать свежие ягоды, присыпанные сахарной пудрой – они подчеркнут утонченность брюта, а тот, в свою очередь, по-новому раскроет ягодный аромат.

Розовое шампанское обладает более насыщенной фруктовостью, а потому вполне может подойти к шоколадным десертам. Например, шоколадный фондан или брауни с орехами прекрасно подчеркнут эти самые фруктовые ноты вина. Особенно хорошо, если в брауни добавлена вишня – гармония вкусов обеспечена.

Полусладкие и сладкие варианты шампанского встречаются реже, но их сладость открывает двери к интересным сочетаниям. Эти вина отлично гармонируют с десертными сырами – выбирайте плотные, сливочные сорта с добавлением сухофруктов или орехов. Сыры с винной корочкой также могут стать замечательным дополнением к этому типу игристого.

Винтажные шампанские вина имеют более глубокую ароматику благодаря длительной выдержке на осадке. Их лучше дегустировать без закусок, но если вы хотите добавить десерт, выбирайте песочное тесто или несложные сливочные кремы без ярких вкусовых акцентов. Это позволит насладиться богатством ароматов вина, не отвлекаясь на сложные сочетания.

Десерт в бокале: сладкие вина





Есть особая категория вин, которая хороша не только в сочетании с едой, но вполне способна составить конкуренцию десертам. Речь идет о сладких винах. И если вы полагаете, что они изготавливаются путем смешивания сухих с сахаром, то заблуждаетесь. Всю сладость вину отдает только виноград. Вот несколько основных вариантов десертных вин, которые вам точно стоит попробовать.

Сотерн (Sauternes)

Это белое десертное вино производится в Бордо. Свой уникальный вкус оно приобретает благодаря благородной плесени ботритис. Изготавливают его из заизюмленных ягод, а сам виноград собирают вручную. Сотерны вкусны и очень ароматны, в бокале они раскрываются нотами цитрусов и жимолости, с легким флером ванили и мускатного ореха.

Подают сотерн предварительно охлажденным до 6-8 градусов в специальных бокалах в форме тюльпана, широких внизу и чуть зауженных кверху. Именно в такой подаче можно в полной мере насладиться каждым глотком уникального напитка.

Айсвайн (Icewine)

Айсвайны – вина для рисковых виноделов, ведь виноград для них собирают лишь в ноябре, а до этого важно уберечь ягоды от птиц, вредителей и плесени. При сборе важно, чтобы температура опустилась ниже нуля и сок в ягодах подморозило. Как правило, случается это ночью, так что и работать приходится в темное время суток. Сборщики используют перчатки, чтобы не дай бог не растопить заветную жидкость теплом своих рук.

Айсвайны обычно делают из рислинга, гевюрцтраминера, каберне франа, мерло или шенен блан. Вино получается сладким, удивительным по вкусу и обладает огромным потенциалом к выдержке.

Как и сортены, айсвайны вкуснее в охлажденном виде – оптимальная температура подачи 12 градусов. Бокал лучше выбирать с более широкой чашей, чтобы вино смогло показать всю свою ароматику.

Важный момент – перед подачей бокал лучше заморозить, пить айсван из теплого бокала нельзя. Наливать напиток стоит до середины – самой широкой части чаши, чтобы площадь соприкосновения вина с воздухом была максимальна и вино смогло отдать всю свою палитру ароматов.

Токай (Tokaji)

"Белое золото", как называют это вино в Венгрии. Принцип производства тут тот же, что у сортена – в помощь виноделам благородная плесень ботритис. Она высушивает, заизюмливает ягоды, оставляя в них максимум сладости. Потом гроздья собирают в специальные корзины – путтони, а при ферментации ягоды добавляют к сухому вину. Концентрированность токая измеряют в путтониях – от 3 до 6, в трех не менее 60 грамм остаточного сахара на литр, в 6 же – 150.

Сейчас токай может быть и полусухим, и даже сухим, но общая черта – ноты изюма, меда и свежих булочек.

Пить токайские вина принято из небольших, пузатых бокалов, перед подачей напиток стоит охладить до 11-14 градусов.

Как видите, вина могут стать отличными компаньонами к десертам, если сочетать их правильно. Следуйте рекомендациям и получите настоящее наслаждение от такого пейринга.