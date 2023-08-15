Какой будет курс евро в сентябре 2023 года

За последние месяцы евро существенно прибавило в стоимости. В июле цена валюты перешагнула планку в 100 рублей. И, как уверяют эксперты, это еще не предел. Предлагаем узнать, какой курс евро будет в сентябре 2023 года.

Главные факторы влияния на курс евро

Для того чтобы принять решение о покупке любой валюты, необходимо проанализировать ситуацию и адекватно оценить возможные риски. Поспешные действия могут привести к большим убыткам. Чтобы спрогнозировать, в какую сторону будет меняться цена валюты, нужно определить, какие факторы оказывают самое большое влияние.

Торговый баланс

Валюта помогает осуществлять международные торговые операции. Но сами по себе деньги являются таким же товаром, как и другие приобретаемые вещи. Они имеют свою стоимость, которая может меняться в зависимости от спроса или предложения. Если определенная валюта находится в избытке, то ее цена будет постепенно снижаться, выравнивая запросы покупателей и продавцов. И, наоборот, при высоком спросе курс растет.

При нормальных торговых отношениях, не ограниченных санкциями, внутренними запретами и другими негативными факторами, курс находится в стабильном состоянии. Возможны небольшие колебания, не влияющие на торговлю масштабно.

Инфляция

Данный фактор считается вторым по значимости. Уровень инфляции показывает, как быстро обесценивается национальная валюта. Помимо закономерного увеличения цен на товары и услуги, это может отражаться и на курсе валют. Так, если российские инфляционные показатели выше европейских, то рубль дешевеет быстрее евро. Следовательно, курс будет расти. Данное правило работает в обе стороны: рубль будет укрепляться, если инфляция в ЕС будет выше.

Например, в 2022 в Еврозоне уровень инфляции поднялся до рекордных значений. Такие изменения отразились на многих сферах, в том числе и на курсе валют. Стоимость евро снизилась не только по отношению к рублю, но и доллару: в октябре цена упала ниже 1 доллара. Однако после вмешательства регулятора и принятия быстрых решений ситуация начала налаживаться, а курс – возвращаться к прежним значениям.

Торговый баланс и инфляция считаются главными факторами влияния при плавающем курсе, но не единственными. В условиях санкций, ограничений и других негативных ситуаций стоимость евро подвержена и другому влиянию.

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Цены на энергоресурсы

Известно, что продажа полезных ресурсов является одним из главных пунктов наполнения бюджета и притока валюты в страну. Введение санкций на данную категорию и фактический запрет на торговлю серьезно ударили по экономике. И повышение курса евро в данной ситуации является лишь одним из результатов.

Впрочем, ослабление национальной валюты создает благоприятные условия для наполнения казны и выполнения бюджетных обязательств: чем ниже курс, тем больше рублей будет получено от продажи товаров за рубеж. Для импорта ситуация полностью противоположна.

Ключевая ставка и другие инструменты Центробанка

При «плавающем курсе» ни ЦБ РФ, ни другие государственные органы не могут влиять на стоимость валюты. Однако на практике регулятор всё же имеет инструменты, которыми может управлять, и периодически этим пользуется.

Одним из таких инструментов является ключевая ставка – процент, под который Центробанк выдает кредиты другим банкам. От ее уровня зависит активность кредитно-денежных отношений, обращения средств и другие показатели. При высокой ставке рубль укрепляется, а при низкой – слабеет. С сентября 2022 года этот показатель находится на уровне 7.5%, но уже сейчас ведутся разговоры о необходимости его повышения. С большой вероятностью ключевую ставку повысят, но сроки этого решения пока неизвестны.

Для коррекции курса в нужную сторону ЦБ РФ может проводить валютные интервенции – покупать или продавать валюту. Внутренние ограничения на обменные операции также оказывают сдерживающее влияние. В настоящее время действует запрет на продажу евро и долларов, которые поступили в банки до апреля 2022 года. Срок этого ограничения заканчивается 9 сентября 2023 года, но с большой вероятностью будет продолжен еще на полгода.

Новостной фон

Любые проблемы в регионе негативно отражаются на инвестиционной привлекательности. Результат – отток валюты и рост курса. Финансовые эксперты рекомендуют с предельной осторожностью проводить валютные операции в период геополитических потрясений. Из-за больших рисков и неопределенности можно получить очень большие убытки.

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Ожидания курса евро в сентябре 2023 года

Изменение торгового баланса привело к тому, что курс евро продолжает свой рост. Падение мировых цен на энергоресурсы, торговые ограничения и санкции, отток инвестиций влияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Эти негативные тенденции продолжат давить на курс и в сентябре 2023 года.

Но произойдет и некоторое замедление: сезонный фактор (массовая покупка валюты на период отпусков) значительно ослабнет. Также эксперты ожидают и давно назревшее решение по повышению ключевой ставки. Если оно произойдет, то окажет стабилизирующее действие на курс. Однако на резкое укрепление рубля в ближайшей перспективе рассчитывать не стоит.

Аналитики ожидают сохранение курса в районе 100 рублей с возможным повышением до 107-110 рублей в моменте.

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Напомним, что прогнозы курса евро на сентябрь 2023 года, составляемые независимыми финансовыми агентствами, основываются на текущих экономических и политических условиях. В случае каких-либо резких и не анонсированных изменений они могут частично или полностью потерять актуальность.

Стоит ли покупать евро в сентябре 2023 года

Перед покупкой любой валюты необходимо определить, для каких целей это делается. Если существует острая необходимость в евро, то можно проводить такие операции в любое время.

А вот валютные спекуляции финансисты рекомендуют совершать в других валютах. На евро и доллары действует ограничение по продаже, которое создает дополнительные неудобства. При покупке валюты дружественных стран таких проблем нет, а инвестиционная привлекательность у них ничуть не хуже.

Независимо от выбора, всегда нужно помнить главные правила инвестирования и равномерно распределять вложения между разными инструментами: акциями, облигациями, валютными и рублевыми депозитами.

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Подведем итог

Финансовые аналитики сообщают, какой курс евро будет в сентябре 2023 года. Согласно подсчетам экспертов, ожидается рост европейской валюты до 107-110 рублей. Прогноз не является финансовой рекомендацией, любые инвестиции нужно совершать на свой страх и риск.

Фото Клео.ру