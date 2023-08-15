Главные правила финансовой грамотности для женщин

Экономическое положение в нашей стране сложно назвать стабильным. Бить тревогу пока рано, однако правильный подход к денежным средствам поможет избежать фиаско в будущем.

Каждая представительница прекрасного пола должна понимать, что какими бы щедрыми и любящими ни были окружающие люди, всегда лучше оставаться самостоятельной. Правила финансовой грамотности от женского журнала kleo.ru позволят чувствовать себя уверенной в завтрашнем дне.

Долгосрочная цель

Ничто так не дисциплинирует, как яркая мечта впереди. Нужно хорошо подумать, что вам действительно необходимо: чем бы вы хотели владеть через пять, 20 лет. Откладывайте определенную сумму на исполнение своего желания. Она может быть совсем небольшой, однако, как известно, океан состоит из капель.

Правильное ведение бюджета

Ситуации в жизни бывают разными. Иногда кажется, что денег не хватает для удовлетворения самых простых потребностей, а иногда ощущается, что можешь позволить себе лишнее. Для каждой ситуации нужен правильный стиль ведения бюджета.

Финансовая яма – пора считать каждый рубль. Походы в магазин нужно продумывать заранее. Можно посмотреть, где необходимые продукты продают по акции. При этом берем только то, что действительно нужно. Распродажи – ловушка, которая заставляет брать то, без чего вы можете обойтись.

Стабильная ситуация – определите, какую сумму в месяц нужно тратить для комфортной жизни, остальное откладывайте. Контролировать нужно только превышение месячного лимита, следить за каждой покупкой не стоит.

Свободные деньги – когда на счете после расходов остается приличная сумма, пора задуматься о инвестировании. Определите, куда можно вложить средства или какой актив приобрести. Деньги должны работать.

Подушка безопасности

Для того чтобы не бояться черного дня, заранее озаботьтесь определенной суммой, которая позволит вам спокойно жить хотя бы четыре-пять месяцев. Лучше отказаться от очередного отпуска, чем остаться на мели в сложный момент. Подушка безопасности должна быть обязательно. При этом лучше хранить деньги в разных валютах.

Независимость – превыше всего

Кредитные карты кажутся палочкой-выручалочкой, ведь они всегда под рукой. Однако активное использование таких продуктов приводит к тому, что человек ежемесячно тратит приличные суммы на выплату процентов. Лучше правильно распределить бюджет и купить понравившуюся вещь, когда на нее есть деньги. Возможно, пока вы «копите», ценность этого предмета в ваших глазах резко упадет.

Пора подумать о пенсии

В молодом возрасте в голову не приходят мысли о том, как будет организована жизнь после выхода на пенсию. Как бы это не звучало, о старости лучше думать, как можно раньше. Очевидно, что для сохранения комфортной жизни в пожилом возрасте, нужно озаботиться накоплениями или сформировать источник пассивного дохода. Чем раньше приступить к выполнению этой цели, тем проще ее реализовать.