Сколько можно обменять валюты за один раз в России в 2023 году: всё, что вам нужно знать

В начале 2022 года Центробанк РФ ввел ряд ограничений на валютные операции. Многие запреты актуальны и на сегодняшний день. Предлагаем узнать, сколько можно обменять валюты за один раз в России в 2023 году и где это можно сделать.

Законодательные лимиты на обмен валюты в России в 2023 году

После вступления в силу западных санкций в 2022 году и на фоне других негативных новостей курс доллара резко возрос – до 134 рублей в моменте. Для оперативного регулирования Центробанк ввел ряд ограничений, которые не только смогли остановить рост, но и привели к снижению. В результате в течение пары месяцев курс опустился до 60 рублей и продолжительное время держался на этом уровне.

В настоящее время на операции с наличной валютой действуют такие запреты и ограничения:

Нельзя снимать валюту со счетов, которые были открыты после 9 марта 2022 года.

Для счетов, открытых до вступления в силу валютных ограничений (09.03.2022), установлен лимит в эквиваленте 10 000 долларов. Если запрос на вывод превышает это значение, то остаток выдадут в рублях. При этом курс рубля не может быть ниже официального на момент введения запретов.

Вывозить за границу можно не более 10 000 долларов на одного человека.

При безналичных расчетах ограничения будут немного другими:

Деньги, поступившие в валюте, можно получить только в рублях.

Банковские переводы со счета в российском банке на другой счет, в том числе и за границей – до 1 000 000 долларов.

Транзакции без открытия счета ограничены 10 000 долларов.

Самый главный вопрос, который возникает у россиян перед покупкой валюты: какое количество долларов и евро можно обменять в банках и обменниках России за один раз? Согласно официальной информации Центробанка РФ, ограничений на сумму нет. По словам регулятора, каждый гражданин может приобрести нужное количество.

Но на практике всё обстоит иначе. В настоящее время действует запрет банкам продавать валюту, которая поступила до 9 апреля 2022 года. В результате в кассах кредитно-финансовых организаций может просто не оказаться ни нужной суммы, ни наличных долларов вообще. Центробанк продлил данное ограничение до 9 сентября 2023 года. К тому же ограничения на сумму могут устанавливаться в индивидуальном порядке самими организациями.

Чтобы не тратить время, рекомендуем заранее обратиться в нужное отделение банка по телефону или другими способами связи и уточнить, есть ли в наличии нужная сумма в валюте и можно ли ее зарезервировать. Обратные операции (обмен долларов на рубли) любой банк проводит без проблем по установленному им курсу.

Способы покупки валюты

Актуальное законодательство предусматривает несколько способов покупки валюты. И если для денежных знаков «дружественных» стран нет никаких ограничений и препятствий, то с «недружественными», например, долларами и евро, есть некоторые сложности.

Снятие собственных средств

Граждане, имеющие валюту на счетах и вкладах до 09.03.2022, могут снимать ее в эквиваленте не более 10 000 долларов. Сумма сверх этого значения выдается в рублях. Конвертация «недружественных» валют осуществляется только в долларах и евро.

Если счет или депозит открыт после даты введения ограничений, то выплата в валюте не производится. Деньги в таком случае можно получить только в рублях.

Покупка в банка

Согласно официальной информации ЦБ РФ, нет ограничений для гражданина на сумму, которую он может приобрести в валюте «недружественных» стран – долларах и евро. Однако из-за ограничений на использование средств банки очень часто не имеют возможности полностью удовлетворить запросы своих клиентов. Иногда желаемой валюты в кассе нет вообще. Онлайн-покупки на счет тоже не решают проблему, так как при выплате они подлежат обязательной конвертации в рубли.

Единственным рабочим решением остается снятие со счета за границей. При этом необходимо помнить, что курс в кредитно-финансовых организациях выше установленного Центробанком. Обратный выкуп также отличается в пользу банка.

Покупка на бирже

Приобрести доллары и евро на бирже можно только через брокера. При этом следует помнить, что такие услуги имеют комиссии посредника. К тому же, согласно действующему законодательству, брокеры не могут передавать валюту напрямую клиенту, а делают это через банковские счета.

Как результат, получить такие доллары и евро наличными тоже не получится до отмены ограничений. При попытке снять деньги, их конвертируют в рубли.

Читайте также: В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Как выбрать выгодный курс обмена валюты в России

Так как способы покупки долларов и евро существенно ограничены, то единственными рабочими способами остаются обмен валюты в кассах банка и обменниках, а также получение наличными за границей. Второй способ хоть и является самым эффективным с точки зрения валютных операций, но имеет множество других особенностей, ограничений и сложностей.

Покупка долларов и евро в кассе банка считается наиболее безопасным способом. Кредитно-финансовые организации открыто публикуют курсы обмена, что позволяет выбрать самое выгодное предложение. Перед посещением банковского отделения следует изучить имеющуюся информацию. Сделать это можно самостоятельно на страницах кредитно-финансовых организаций или с помощью сайтов-агрегаторов.

Обменники могут предложить курс, который окажется значительно выгоднее банковских. Сложность выбора заключается в том, что большинство таких обменных пунктов публикуют информацию рядом, на стендах и экранах. Получить информацию в интернете о них практически невозможно. Также могут использоваться дополнительные комиссии, о которых клиент узнает только во время оплаты.

Читайте также: Как вернуть страховку по кредиту в Сбербанке в 2023 году

Какие банки и обменники предлагают лучший курс обмена валюты в России

Современные технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать изменение информации, включая курсы обмена валюты. Согласно информации из открытых источников, собранной сайтами-агрегаторами, лучшие предложения имеют такие банки:

Получить информацию о курсах в обменных пунктах затруднительно, так как многие небольшие организации не публикуют его в интернете. Лишь некоторые финансовые структуры регулярно обновляют данные.

​

Следует помнить, что данная информация актуальна на момент публикации и может быстро меняться в зависимости от внутренних и внешних событий.

Читайте также: Налог на вклады в 2023 году

Подведем итог

Покупать доллары и евро стало намного сложнее после введения западных санкций и внутренних ограничений. В данной статье можно узнать, сколько можно обменять валюты за один раз в России в 2023 году и какие особенности существуют на сегодняшний день. Список банков и обменников поможет выбрать самый выгодный курс для покупки.

Фото Клео.ру