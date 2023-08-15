Курс доллара на октябрь 2022 года

Курс доллара на октябрь и другие осенние месяцы 2022 года составляют аналитики, исходя из ситуации в предыдущие периоды, а также в зависимости от политической и экономической обстановки в стране. Прогноз экспертов всегда предварительный, но с его помощью можно видеть главные тенденции развития событий.

Котировки доллара в октябре 2022 года

В прогнозах курса доллара на октябрь 2022 года мнения аналитиков приблизительно сходятся. Главные контрольные точки — котировки в начале, середине и конце месяца. По предварительным расчетам, они составят 65, 60 и 55 руб. соответственно. Таким образом, средний курс доллара на октябрь составит 60 рублей.

Олег Сыроваткин, аналитик: «Основываясь на цене нефти, среднегодовой курс доллара не может быть ниже 39,76 руб. Это нижний предел, который будет уже критическим».

Таблица прогноза курса доллара на октябрь 2022:

Дата Курс, руб./долл. Дата Курс, руб./долл. Дата Курс, руб./долл. Дата Курс, руб./долл. Дата Курс, руб./долл. 1.10 59,9 8.10 58,8 15.10 58,3 22.10 57,9 29.10 57,6 2.10 59,6 9.10 58,8 16.10 58,2 23.10 57,8 30.10 57,4 3.10 59,1 10.10 58,8 17.10 58,3 24.10 57,7 31.10 57,4 4.10 59,1 11.10 58,4 18.10 58,2 25.10 56,7 5.10 59,2 12.10 58,2 19.10 58,5 26.10 56,7 6.10 58,9 13.10 58,2 20.10 58,6 27.10 57,6 7.10 58,8 14.10 58,2 21.10 58,6 28.10 57,5 Интересно! Курс доллара на декабрь 2022 года

Информация в таблице представлена в динамике по неделям и за весь месяц в удобной для анализа форме. Она отображает умеренное и постепенное падение курса, что дает возможность делать прогноз курса одной валюты в отношении другой на ближайший месяц.

На чем основываются прогнозы экспертов

Доллар в сентябре-октябре 2022 немного дешевеет на фоне подготовки налоговых выплат экспортных компаний. Курс валюты находится в стабильном коридоре, амплитудно набирая и теряя темпы роста. Профицит внешнего торгового баланса России повысился с 230 до 300 млрд долларов. Макропрогнозы на осень включены министерством экономического развития в рассмотрение бюджета на 2022-2025 гг.

Прогноз курса доллара на октябрь 2022 года основывается на показателях динамики ВВП, главным фактором которого выступает чистый экспорт. Первое полугодие показало экстремальный рост торгового баланса, в последующие годы ожидается постепенное его сокращение. Доля импорта будет восстанавливаться, экспорт будет снижаться и переориентироваться на новые «рельсы».

То, какой курс доллара будет в октябре 2022 года, во многом зависит от уровня инфляции/дефляции. В августе Росстат зафиксировал 0,13% дефляции. Такая тенденция прослеживается с начала июля 2022 года. Это повлекло пропорциональное снижение цен. Но с начала января и до середины августа цены выросли примерно на 10%. Официально отмечено замедление темпа инфляции.

Кроме инфляции, на прогнозирование курса доллара к рублю влияет спрос на собственную продукцию. Поддержка отечественного производителя укрепляет российский рубль и снижает курс американской валюты. Прямым фактором влияния на курс доллара выступает рост цен на нефть — при их повышении курс падает.

Чтобы предопределить поведение валюты на рынке и ее цены, необходимо отслеживать все факторы в совокупности. Это позволит составить относительно точный прогноз. Естественно, нельзя предугадать пандемии, наводнения и землетрясения, которые очень быстро меняют ситуацию на валютном рынке.

Банки также формируют свои прогнозы. В основном они строятся на важных критериях, среди которых:

рост импорта и одновременное повышение спроса на валюту;

валютные операции с ассигнациями дружественных стран;

снижение цены нефти и газа на рынке;

уменьшение закупок энергоресурсов на фоне санкций.

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Мнения аналитиков

Мнения финансовых аналитиков нельзя назвать единогласными. Многие факторы учитываются при анализе сложившейся экономической ситуации. Немаловажный пункт — соотношение ввозимых и вывозимых товаров в РФ. Критическую волатильность невозможно снизить из-за того, что рубль обвалился на фоне санкций. Курс доллара зависит и от выгодной продажи газа и энергоресурсов за рубеж в осенний период.

С другой стороны, эксперты считают, что уменьшение доли валюты в экономике ослабит рубль и вызовет рост курса иностранных денег. Снижение экспорта также оказывает прямое влияние на прогноз.

Доллар может остаться на том же уровне, если не будет значимых событий и потрясений. Он может подрасти в цене, но не более чем до 80 руб. Падение доллара негативно сказывается на росте экономики, поэтому для наращивания объемов экспорта нужен растущий курс.

По мнению аналитиков, рубль сейчас довольно крепок, и его проседания не ожидается. Если нет прямой необходимости, покупать валюту нет нужды, тем более что по решению главы Центробанка ограничение на ее приобретение частными лицами будет продлено и в сентябре.

Курс рубля очень зависит не только от фундаментальных, но и от спекулятивных факторов. Давление на российскую валюту оказывает интервенция с использованием валют дружественных стран. Фундаментальным фактором можно считать давление импортеров в ходе легализации параллельного импорта, которое усилило спрос на валюту. Окончание налогового периода обозначилось окончанием поддержки со стороны экспортеров.

Тревожным звоночком стало снижение цены на нефть марки Brent на 10%. Июньский скачок рубля из-за цен на нефть можно считать критичным, потому что в бюджет заложены несколько иные цифры. Далее курс рубля прошел коррекцию, учитывая налоговые выплаты экспортерам, в этот период активно продавалась валюта. Если Минфин даст добро на возобновление покупки валюты, это может сыграть против рубля.

С учетом прошедшей коррекции курса Минфин не спешит разрешать покупку валюты. Коридор цены сейчас — 55-65 руб. за 1 доллар США, и это вполне приемлемая ситуация для многих участников рынка на ближайшие несколько месяцев.

Движение курса доллара — явление непредсказуемое по причине сложившейся нестабильной обстановки как в самой России, так и во всем мире. Прогнозы специалистов дают лишь теоретическое предположение относительно стоимости валюты в октябре. Мнения аналитиков нельзя считать рекомендацией для инвесторов, они приведены лишь для ознакомления.