Самые дешевые криптовалюты на сегодняшний день

Эксперты рынка криптовалют считают, что ориентироваться на произвольные прогнозы нет смысла — наглядным подтверждением стало падение стоимости биткоина в ответ на события в Казахстане. И дорогие, и дешевые криптовалюты относят к нетрадиционным активам, они и ведут себя нетипично. Нестабильность в геополитике способна спровоцировать падение курсов, тогда как ранее способствовала их росту. Инвестору советуют ориентироваться на распределение портфеля, оценки перспектив, самостоятельное изучение проектов, а это означает, что универсальных рекомендаций давать уже не рискуют.

Дешевые криптовалюты, которые могут подняться в цене

Список потенциальных объектов для инвестирования может состоять из десятков пунктов, однако полагаться на него нет никаких оснований, особенно если в начале стоит биткоин. Даже дешевые криптовалюты нужно оценивать по нескольким параметрам — команде проекта, ее репутации, возрасту и ликвидности, поведению и росту комьюнити, собственной предрасположенности и готовности к риску.

Любые советы по инвестициям на сегодня начинаются с упоминания о безопасности цифровых активов на бирже и в обменниках, разумном распределении инвестиций, установке стоп-лоссов как средстве минимизировать убытки. И это закономерно, поскольку у каждой криптовалюты есть свои потенциальные перспективы и риски. К тому же некоторые сайты позиционируют те или иные токены и монеты как перспективные всего лишь для привлечения клиентов к открываемым электронным кошелькам и обменникам, уже работающим биржам.

В списке проверенных дешевых криптовалют на сегодня часто встречаются:

Cardano — криптовалюта третьего поколения, первый блокчейн, проверенный экспертами, с протоколом, настроенным на сокращение расходов (финансовых и временных) на добывание монет.

Тron — монета, колебания которой составили от 4 до 17 центов, но сейчас ей пророчат значительное подорожание и в России, и за рубежом.

Monero, сейчас только приближающаяся к планке пятилетней давности, принесет прибыль даже в самом пессимистичном сценарии, давая аванс на значительный разброс своих колебаний.

Эксперты рекомендуют ориентироваться на недавно появившиеся валюты: перспективными считаются Chainlink и TON Сrystal.

Е. Морковников, брокер: «Последние новые проекты настоятельно рекомендовал М. Росс-Джонсон, на которого сейчас часто ссылаются в обзорах перспективных и самых дешевых криптовалют. Проблема в том, что гендиректор известной криптовалютной площадки, рекомендуя рассмотрение некоторых проектов, не может с уверенностью оценить перспективы недавно появившихся: он уверен только в том, что на фоне общей корреляции рынка они способны продемонстрировать рост, пределов которого никто не знает».

Новые дешевые криптовалюты

В конце прошлого года, по статистическим данным от аналитического агентства Brand Analytics, в русскоязычном сегменте интернета упоминалось более шести сотен криптовалют. Дешевизна — не самый важный критерий выбора. Аналитические агентства гораздо больше внимания уделяют безопасности, аудиту авторов проекта, страхованию, составу команды. Также учитывается и результат попыток взлома (успешные или безуспешные).

Неопытному пользователю остается выбирать между главными криптовалютами года или самыми популярными. И в том, и в другом случае будут непременно упомянуты Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, обладающие всеми необходимыми положительными качествами, но они, конечно, не отвечают критерию «самая дешевая криптовалюта на сегодняшний день».

Перспективными для вложений в 2022 заявлены самые дешевые (в рублях) криптовалюты:

MMATIC — ожидается многократный рост уже в текущем году, сейчас токен оценен в сумму менее рубля. Предоставляется вознаграждение за каждую прямую транзакцию, причем без участия пользователя.

Ledgity — первая из цифровых инфраструктур, предназначение которой — управление капиталом с помощью технологии блокчейн, сделавшее доступными токенизированные активы.

SuperFuel — токен, работающий уникальным образом, позволяющий автоматически участвовать в регулярных розыгрышах. Кошелек выбирается случайным образом, есть возможность единовременно получить круглую сумму.

Robot Wars — стоит менее доллара, в обращение намерены запустить немалую сумму, зарабатывать деньги можно, усиливая робота повышением уровня.

Attrace — недорогая, централизованная реферальная технология, которую можно использовать в разных целях — от отслеживания активов в криптопространстве до предоставления ликвидности и прочих важных функций.

Все рекомендации на эту тему от экспертов основаны на том, что это дешевые криптовалюты, у которых есть несомненные перспективы роста. Насколько они весомы и когда найдут свою реализацию, сказать сложно, но стоимость у них копеечная. Если провести аналогию с Биткоином, который тоже был незаметным, а затем взлетел до запредельных высот, шанс на обогащение у инвесторов имеется.

Топ самых дешевых криптовалют

Выбор из тысяч существующих криптовалют действительно сложный, поэтому ниже приводится список самых дешевых монет, объявленных на сегодняшний день перспективными путями к обогащению через инвестиции:

Tamadoge — криптовалюта из серии «играть и зарабатывать», монеты можно получать и в качестве вознаграждения, продажа пока предварительная.

Basic Attention Token — перспективный токен, которому обещано через два года 300% прибыли при условии, что прогнозы оправдаются.

Fetch.ai — платформа искусственного интеллекта, выпускающая «цифровых близнецов», их можно использовать в разных целях — например, выпуск рекламы в метавселенной.

Tron. Пятилетняя популярность проекта объяснима, если вспомнить, что основная цель его создания — упрощение транзакций. Сейчас он находится на уровне крупных платежных систем.

Chiliz основан на развлечениях и спорте, а это всегда актуальная тема. Платформа работает с фанатами и самыми известными спортивными командами, рост курса с 10 центов до 7 долларов запланирован к 2025 году.

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Множество объектов для инвестиций означает сложность выбора не только для потенциального инвестора, но и для экспертов и аналитиков. Приведенная выше информация — не рекомендации немедленно переходить к покупкам. Феномен криптовалютного рынка требует умения анализировать, быстро принимать решения, ориентироваться не только на чужое мнение, но и на собственные знания, анализ, предпочтения и решительность. Случаев моментального обогащения известно немного, нужно постоянно работать.

Итоги

Сложность прогнозирования результатов инвестиций не останавливает людей, намеренных работать и зарабатывать в виртуальном пространстве. Новые проекты, еще не до конца проанализированные, могут стать источником обогащения, а уже раскрученные и востребованные — перейти в разряд рисковых активов.

Эксперты склонны давать уклончивые рекомендации, и это объяснимо непредсказуемостью криптовалютного рынка. От инвестора требуется ряд качеств, которые способны привести к успеху при небольшом объеме вложений.