Стоит ли покупать недвижимость в 2026 году: прогнозы и риски

Вопрос о покупке жилья стоит особенно остро во все времена. Рынок недвижимости традиционно считается одним из наиболее консервативных и понятных инструментов сохранения капитала. Однако события последних лет внесли существенные изменения в привычный уклад. На смену ажиотажному спросу приходит взвешенный расчет и прагматичность. Разберемся, стоит ли покупать недвижимость в 2026 году и какие риски ожидают инвесторов и обычных граждан.

Прогноз цен на недвижимость в 2026 году

Среди экспертов и аналитиков сферы недвижимости нет единого мнения о том, что будет с ценами на жилье в 2026 году. Этот факт уже сам по себе показателен – рынок нестабилен. Однако некоторые схожие ориентиры у ведущих структур все же присутствуют.

Аналитики большинства компаний и агентств предполагают, что средний рост цен в 2026 году составит 6–8%, что является так называемым "инфляционным" уровнем. Такая картина наблюдается в регионах, но в столице ситуация заметно отличается. Согласно прогнозам, удорожание московского жилья будет на уровне 15–20%, в основном в сегменте премиальной и высоколиквидной недвижимости на первичном рынке.

На вторичке значительных колебаний не ожидается. Эксперты убеждены, что интерес к вторичному жилью возрастет при снижении ключевой ставки до уровня 10% и ниже. Однако в ближайший год предпосылок для этого нет. Более того, руководство Центробанка заявляло, что резкое снижение "ключа" может спровоцировать каскадный эффект и разогнать инфляцию. Поэтому последующие изменения будут вводиться осторожно вместе с укреплением экономических показателей.

Отдельного внимания заслуживает точка зрения, опубликованная в журнале Forbes. По прогнозу, цены на недвижимость в 2026 году в лучшем случае сохранятся на текущем уровне, а в худшем – начнут постепенно снижаться. В первую очередь это относится к региональным переоцененным и низколиквидным объектам.

Таким образом, рынок недвижимости будет неоднородным. Новостройки в высоколиквидных районах крупных городов продолжат дорожать. В то же время в регионах возможен даже спад в цене, особенно на панельные дома 70–90-х годов.





Стоит ли брать ипотеку в 2026 году

Ипотека остается главным "болевым" вопросом рынка. Ключевая ставка ЦБ в начале 2026 года сохраняется на высоком уровне, что делает рыночные ипотечные ставки достаточно непривлекательными. Главными факторами, определяющими выгодность ипотеки, остаются ключевая ставка и наличие льготных программ кредитования.

В случае смягчения монетарной политики ожидается всплеск интереса к кредитному жилью. Как правило, разница между "ключом" и реальными условиями по ипотеке составляет 3 процентных пункта. Таким образом, если удастся реализовать ожидания и довести ключевую ставку до 10%–12%, то на практике россияне могут получить 12%–15%. Однако при этом возрастут риски закредитованности, которые при неблагоприятных условиях могут стать непосильной ношей для заемщиков. По мнению экспертов, брать рыночную ипотеку целесообразно лишь при наличии крупного первоначального взноса и уверенности в стабильном доходе.

Определенным ориентиром служат и льготные программы. Основными инструментами продаж становятся рассрочка от застройщиков и индивидуальные акции. При этом государственные программы, направленные на поддержку некоторых категорий граждан, продолжают сокращаться. Ожидается, что будущие изменения условий семейной ипотеки сделают ее менее доступной.

Выбирая, покупать ли квартиру в 2026 году или брать кредитное жилье, стоит внимательно оценивать условия. Рыночная ипотека оправдана только в исключительных случаях. Семьям, имеющим право на льготные программы, следует воспользоваться ими, пока условия не ужесточились еще больше.





Покупка недвижимости для жизни или для инвестиций

Ответ на этот вопрос зависит от цели и горизонта планирования.

Если покупка жилья решает базовую потребность (создание семьи или будущее рождение ребенка, расширение площади, переезд), 2026 год является подходящим периодом. Ожидание "идеального момента" или обвала цен часто приводит к тому, что инфляция съедает накопления быстрее, чем падает стоимость жилья. Эксперты советуют искать предложения с готовой отделкой, так как затраты на ремонт могут "съесть" значительную часть бюджета.

У инвесторов ситуация сложнее. Актуальная доходность от аренды составляет 10% годовых в крупных городах и высоколиквидных районах. После вычета налогов и сопутствующих расходов результат будет даже меньше, чем хранение средств на депозите.





Основные риски покупки недвижимости в 2026 году

Несмотря на относительную стабильность на рынке недвижимости в 2026 году, покупатели могут столкнуться с рядом вызовов:

Риск недостроя . Затягивание сроков сдачи объектов становится более частым явлением из-за логистических сбоев. Важно выбирать девелоперов с минимальной кредитной нагрузкой.

. Затягивание сроков сдачи объектов становится более частым явлением из-за логистических сбоев. Важно выбирать девелоперов с минимальной кредитной нагрузкой. Снижение ликвидности . Продать квартиру быстро и по рыночной цене может оказаться достаточно сложной задачей. Срок реализации объекта недвижимости в существующих реалиях может составлять от 3 до 6 месяцев.

. Продать квартиру быстро и по рыночной цене может оказаться достаточно сложной задачей. Срок реализации объекта недвижимости в существующих реалиях может составлять от 3 до 6 месяцев. Изменение законодательства . Стоит учитывать возможность пересмотра кадастровой стоимости жилья, что повлечет за собой увеличение налога на имущество.

. Стоит учитывать возможность пересмотра кадастровой стоимости жилья, что повлечет за собой увеличение налога на имущество. Качество строительства . В попытках экономии некоторые застройщики могут переходить на более дешевые материалы и технологии. На первых этапах этого не будет заметно, но скажется на эксплуатации дома через 5–10 лет.

. В попытках экономии некоторые застройщики могут переходить на более дешевые материалы и технологии. На первых этапах этого не будет заметно, но скажется на эксплуатации дома через 5–10 лет. Сокращение предложения . Снижение новых запусков скажется на возможности приобрести жилье, а также может спровоцировать быстрый рост стоимости на уже имеющиеся варианты.

. Снижение новых запусков скажется на возможности приобрести жилье, а также может спровоцировать быстрый рост стоимости на уже имеющиеся варианты. Переоцененность отдельных сегментов . Ряд объектов, особенно на вторичном рынке, продолжает торговаться по ценам, не соответствующим реальному спросу. Приобретение такого жилья несет риск "застревания" актива.

. Ряд объектов, особенно на вторичном рынке, продолжает торговаться по ценам, не соответствующим реальному спросу. Приобретение такого жилья несет риск "застревания" актива. Макроэкономическая нестабильность. Геополитический фон, инфляция и изменения в условиях льготных программ могут резко изменить конъюнктуру рынка.





Подведем итог

Решая, стоит ли покупать недвижимость в 2026 году, важно учитывать не только свои возможности, но и цели и перспективы. Это не самое лучшее, но и не худшее время для покупки жилья. Главное – действовать исходя из собственной ситуации, а не на основе рыночных слухов.