Курс доллара на декабрь 2022 года

В мире стремительно меняется внешнеполитическая обстановка, полярность расстановки сил, логистика поставок. Россия перевела ¾ своих расчетов на альтернативные валюты, китайский юань уверенно вошел в пятерку мировых лидеров. Американский доллар за несколько месяцев не утратит первое место, к тому же ФРС продолжает ужесточение денежной политики, что неминуемо приведет к укреплению национальной валюты США. Курс доллара на декабрь 2022, а точнее, траекторию российского рубля по отношению к нему, определит не рост американских денег, а решения правительства и Центробанка.

Котировки доллара в декабре 2022 года

Первая декада сентября ознаменовалась сообщениями о колебаниях американской валюты, причем не в сторону повышения. Доллар и евро с небольшим отрывом друг от друга опустились в диапазон 60,5-61,2 руб. Если просмотреть авторитетные прогнозы от аналитиков и экспертов, выданные в середине лета, за один доллар уже давно должны давать 100 руб. Между тем, колебания котировок измеряются копейками, и евро восстанавливается, а доллар теряет в динамике.

Финансово-кредитные инстанции составили очередной консенсус-прогноз курса доллара на осень, согласно которому доллар может подняться до 63-65 руб., а на декабрь 2022 единое мнение пока не сформировано, предполагаемые значению колеблются в диапазоне от 70 до 100 руб.

«Открытый журнал», приводя графики динамики торгов на Московской бирже за 1-2 квартал текущего года, демонстрирует цифру среднего прогноза на апрель-июнь 2022 — 71,69 руб./долл. Она не оправдалась (как и следовало ожидать), котировки валют Запада в России были существенно ниже.

В июле множество изданий на фоне текущих событий в ЦБ РФ, Правительстве и мире, интересовались, когда следует ожидать доллар по сто рублей. В ответ примерной датой этого события называли август-сентябрь.

Пока только некоторые прогнозные агентства отважились озвучить предполагаемый курс доллара в декабре 2022 года. Большинство из них называют причины, которые должны вернуть прежнюю границу (70 руб.):

новое бюджетное правило;

валютные интервенции;

замедление темпов инфляции;

уменьшение ключевой ставки и цены на нефть.

Все они указывают, что курс доллара к рублю в декабре 2022 устроит правительство, заинтересованное в защите отечественного бизнеса и наполнении казны.

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Таблица прогноза по дням на декабрь

Ранее всегда оптимистично настроенный по отношению к западным валютам (и соответственно, пессимистично к отечественному рублю) сайт «Прогнозекс» — единственный, кто опубликовал прогноз курса доллара на декабрь 2022 года в таблице. В пояснениях к курсу всегда указывается, что он корректируется после получения новейших данных, все может кардинально измениться в свете происходящего в стране и в мире.

Если исключить из графика субботу и воскресенье, когда банки и биржи закрыты, таблица волатильности валюты США выглядит следующим образом:

День недели Прогноз курса , Направление по итогам дня Биржа, начало дня Биржа, конец дня 1 декабря, четверг — — — 2 декабря, пятница ▲ повысится 58,95 60,54 +1,6 5 декабря, понедельник ▲ повысится 61,68 62,45 +0,77 6 декабря, вторник ▲ повысится 62,45 62,81 +0,35 7 декабря, среда ▲ повысится 62,81 63,65 +0,84 8 декабря, четверг ▼ снизится 63,65 62,98 –0,67 9 декабря, пятница ▼ снизится 62,98 61,05 –1,93 12 декабря, понедельник ▼ снизится 57,89 56,66 –1,23 13 декабря, вторник ▼ снизится 56,66 54,03 –2,63 14 декабря, среда ▼ снизится 54,03 53,3 –0,74 15 декабря, четверг ▼ снизится 53,3 53,16 –0,14 16 декабря, пятница ▼ снизится 53,16 52,63 –0,53 19 декабря, понедельник ▲ повысится 51,75 52,28 +0,53 20 декабря, вторник ▲ повысится 52,28 52,54 +0,26 21 декабря, среда ▲ повысится 52,54 53,16 +0,61 22 декабря, четверг ▲ повысится 53,16 54,03 +0,88 23 декабря, пятница ▲ повысится 54,03 54,86 +0,82 26 декабря, понедельник ▲ повысится 59,47 60,7 +1,23 27 декабря, вторник ▲ повысится 60,7 64 +3,3 28 декабря, среда ▲ повысится 64 65,61 +1,61 29 декабря, четверг ▲ повысится 65,61 66,23 +0,61 30 декабря, пятница ▼ снизится 66,23 65,12 –1,11

По итогам последнего месяца года агентство «Прогнозекс» предрекает курс доллара на 31 декабря 2022 года — 65,9 руб./долл. Но прогноз не окончательный, поскольку вероятность всего 75%, и до конца года еще многое может измениться.

На чем основываются прогнозы экспертов

Аналитики — люди с определенным объемом знаний по существующей проблеме общества или экономики, внимательно отслеживающие существующие тенденции и опыт прошлых лет, проводящие параллели на основании тщательного анализа. Нынешняя ситуация не имеет аналогов, таких событий не происходило с 1991 года. Предугадать развитие событий сложно, если не невозможно.

Самым дальновидным оказался финансовый аналитик В. Антонов, предсказавший американской валюте волатильность в размере 10% в сторону повышения и снижения (55-67 руб.). Примерно по такому же принципу построены остальные прогнозы, исключение может составить Д. Мантуров, озвучивший официальную точку зрения на невыгодность бюджету дешевого рубля. Отсюда всеобщее единодушие в уверенности, что доллар вернется к привычному курсу около 70 руб.

Что касается 100 и более — это скорее очередная информационная волна о крахе российской экономики и ее трех черных лебедях.

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Мнения аналитиков

Как и следовало ожидать, мнения аналитиков неоднозначны. Ни о каком консенсусе нет и речи, высказываются самые невероятные предположения, оптимистичные и не очень, основанные на реальных фактах и на неприязненном отношении к стране. Прогнозы экспертов колеблются от 55 до 100 и даже 110 руб. за доллар. Примечательно, что ни один из людей, ответственных за формирование общественного мнения, не взял на себя смелость озвучить точные цифры. Прошлогодние прогнозы перед наступающим новым годом не оправдались из-за резких изменений в геополитической обстановке.

Поэтому мнения аналитиков сначала озвучиваются, а затем идет традиционное резюме о том, что вероятность прогноза зависит не от автора, а от факторов, предугадать которые невозможно: объема нефтегазовых доходов, политической ситуации в мире.

Последние комментарии экспертов:

О. Сыроваткин, ведущий аналитик «Открытие инвестиции» уверен, что рубль непременно ослабеет, но связывает эту тенденцию со снижением сырьевых поставок, падением цен на российские энергоносители и ослаблением введенных ранее валютных ограничений от Центробанка.

Ф. Сидоров, основатель ШПИ (школы практического инвестирования), уверен, что все в России зависит исключительно от действий Центробанка и указов правительства. Он, в отличие от Сыроваткина, уверен, что резкого падения рубля можно не опасаться, особенно в начале холодного сезона — ограничение импорта и высокие цены на нефть у мирового сообщества исключают резкое понижение рубля к концу года.

А. Алиев из РЭУ им. Плеханова отчасти согласен с мнением Сыроваткина — дешевый рубль не выгоден казне, поэтому нацвалюта опустится на стартовый рубеж 70 руб./долл. Он менее оптимистичен, поскольку уповает на восстановление торгового баланса с недружественными странами уже к началу следующего года. При этом возобновление доступа к российским активам может привести к взлету доллара до 100 рублей.

Вице-премьер Д. Мантуров уверен, что ослабление рубля вызовет рост параллельного импорта, особенно значительный к концу года. Корректировка искаженного в сторону экспорта торгового баланса и есть, по мнению министра промышленности и торговли, основная причина ослабления рубля.

М. Гойхман, главный экономист ИАЦ «ТелеТрейд» говорит о понижении отечественной валюты и повышении курс доллара на декабрь 2022 года как об уже решенном вопросе. Он уверен, что это произойдет на фоне восстановления спроса на валюту, вызванного иссякающим запасом товаров импортного производства, что неминуемо приведет к росту ввоза в страну. Второй причиной он называет ужесточение политики ФРС, третьей — риск дефляции и понижение ключевой ставки российским регулятором.

Итоги

Осень — время традиционных пессимистических прогнозов на тему противостояния российского рубля и американского доллара. Однако можно вспомнить некоторые факторы, свидетельствующие об обратном: