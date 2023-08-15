Небольшое сентябрьское подорожание американской валюты вызвало очередную волну пророчеств о подорожании доллара к концу 2022 — началу 2023 года. Это традиционная история начала осени: эксперты всегда прогнозируют рост курс доллара на январь и далее, до марта, на основании исторических аналогий и скептического отношения к рублю (признанному одной из самых недооцененных валют). Их цель — вызвать ажиотаж в традиционном инвестировании в мировые резервные валюты. Еще недавно население успешно пополняло таким образом госказну.

На чем основываются прогнозы экспертов

Некоторые издания публикуют курс доллара на январь 2023 года, сообщая, что это предварительные данные от российского регулятора, составленные на основании мнения опрошенных им специалистов. Согласно приведенным данным, рубль в декабре подешевеет до 75 единиц за 1 американский доллар, а в последующие месяцы может перешагнуть планку в 80. Напомним, 2022 год стал одним из самых непредсказуемых: зарубежные аналитики предрекали российской экономике падение более чем на треть (35%), но реальный итог составил всего 4%.

С началом спецоперации в Украине рубль обвалился до исторического минимума, но затем уверенно пошел в рост и обновил четырехлетний максимум. Затем он незначительно сдал позиции, но теперь 75% расчетов с зарубежными партнерами переведены на рубли. Сообщается, что в качестве альтернативы американской валюте рассматривается юань, дирхам и другие валюты, отвечающие выдвинутым требованиям. Об этом сообщил замминистра финансов РФ А. Моисеев.

Несмотря на это, прогноз экспертов в некоторых изданиях начинается с риторических вопросов, когда будет девальвация рубля, мрачных предсказаниях о грядущих 120 и 130 руб./долл., неминуемом подорожании до 70 руб., которое выгодно правительству и наполнению госбюджета.

Прогноз курса доллара на январь 2023 от финансовых аналитиков неоднозначен:

Одни уверены, что все зависит от того, удастся ли России перенаправить все поставки сырьевых ресурсов, от которых отказалась Европа. Напомним, что Китай уже перепродает странам Старого Света излишки сырья, закупаемого им с дисконтом.

Другие называют цифру 83 руб./долл., если удастся перенаправить половину якобы невостребованного.

Самый невероятный сценарий — 93 руб., ожидается в случае, если на российскую нефть не найдется желающих. Указывается, что цена в мире на нефтяные продукты пока высокая, но Россия продает их тоже со скидкой и несколько ниже мирового уровня.

Л. Бадалов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, утверждает, что рубль популярен в мире из-за наступившего наконец переломного момента, но не выступает в роли объекта инвестиций со стороны населения в странах Запада. Он уверен, что высокая волатильность рубля вызвана не валютными инвестициями правительства, а биржевыми спекулянтами, которые на ней неплохо зарабатывают.

Н. Орлова, предварительно упомянув о том, что шторма на валютном рынке в последнее время не наблюдалось, уверена, что укрепление доллара может быть вызвано именно ситуацией на нефтяном рынке мира.

О. Сыроваткин, аналитик из «Открытие инвестиции», уверяет, что для роста доллара есть предпосылки в виде нового бюджетного правила, остановки «Северного потока-1» и действий ЦБ (ослабления ограничений на движение капитала).

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О. Табачников, биржевой брокер: «Хочется отметить одну показательную тенденцию: приводя не очень благоприятные прогнозы курса доллара на январь 2023 года, эксперты, как и в прошлом году, намеренно игнорируют положительные тенденции, выпячивая отрицательные моменты и выстраивая на них свои предвидения. Минэкономразвития не исключает, что рубль потеряет к началу нового года до 13%. Но эта цифра — по отношению прогнозного горизонта с мая текущего года по декабрь, и она включена в оценки развития экономики до 2025 года. Говорить о единодушии во мнениях о перспективах доллара не приходится: консенсус-прогноз называет цифру в диапазоне от 60 до 80 руб./долл., а это слишком большое разночтение во мнениях аналитиков.

Котировки доллара в январе 2023 года

Говорить об определенности в прогнозах невозможно, некоторые аналитики утверждают, что причиной всеобщей обеспокоенности выступают скачки, наблюдаемые на протяжении текущего года. Но у них есть логичное объяснение в виде произошедших событий.

Курс доллара на январь 2023 года, как и в любом другом месяце, определяет сочетание разных факторов. Некоторые из них не поддаются прогнозированию — состояние мировой экономики, российской (насколько она сумеет выровнять показатели эффективности и роста), цена на нефть на мировом рынке, геополитика и т. д.

Мнение экспертов о январских котировках американской валюты основано на их понимании грядущей политики Центробанка — поговаривают, что регулятор в очередной раз изменит ключевую ставку, если продолжится дефляция. Ссылаясь на курс от Центробанка, следует не забывать, что регулятор ранее выставлял актуальные котировки, ориентируясь на совокупность данных на текущий день, проанализированных аналитиками ЦБ. Несколько странно звучит, но главный банк России прогнозирует курс валюты, ориентируясь на мнения опрошенных экспертов.

Прогнозы на январь в целом:

Оптимистичный привязан к цене на нефть и составляет 74 руб. за доллар.

В базовом варианте указывают 83 руб., вероятность связывают с перенаправленным объемом поставок в 50% от прежнего.

Пессимистичный (93 руб.) датируется летом текущего года и ссылками на нефтяное эмбарго от Евросоюза. Заметим, что ни один эксперт на сегодняшний день не отваживается выстроить динамику евро, впервые за 20 лет сравнявшегося с долларом, но все находят его перспективы не самыми утешительными.

Р. Шарма, автор американского издания Financial Times, уверен, что доллар сейчас на вершине своего роста, а мир переходит к постепенному преобладанию взаиморасчетов, минующих американские деньги. Это особенно наглядно на примере сильнейших экономик Юго-Восточной Азии.

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Таблица прогноза по дням на январь 2023 года

Основываться на народном мнении о неминуемом повышении доллара, как это предлагают делать некоторые эксперты, непрофессионально и бессмысленно: на фоне ограничений, введенных регулятором, спрос на него отсутствует, он утратил свое значение актива для инвестиций.

Единственная таблица опубликована агентством «Прогнозекс» на год в целом. С обычными оговорками о непредсказуемости ситуации в политике и экономике специалисты-методисты говорят о повышении доллара на 8,4% — с 85,94 до 94,34 руб. с начала и до конца месяца. Пик повышения придется на март, а уже начиная с апреля будет наблюдаться устойчивое падение котировок.

Итоги

Ситуацию с долларом предвидеть сейчас непросто, в то время как российский рубль вошел в двадцатку самых устойчивых валют мира. Вероятность роста доллара предсказывают на основании факторов, сложно поддающихся прогнозированию. В мире наблюдается устойчивая тенденция к переходу на другие валюты в расчетах, минуя доллар. В России рост вероятен до 75 руб./долл., но лишь потому, что дешевый доллар невыгоден государству. В конце года может быть и рост, и снижение, поэтому назвать точные цифры в январе довольно сложно.