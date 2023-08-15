Какой будет курс доллара в мае 2023 года — прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость американской валюты.
Американская валюта остается одной из самых популярных среди россиян. По этой причине многих интересует, какой курс доллара будет в мае 2023 года. Предлагаем ознакомиться с прогнозами экспертов и факторами влияния.
Что может повлиять на курс доллара
Стоимость доллара, как и многих других валют, определяется сразу несколькими факторами. Принимая решение относительно продажи или покупки, необходимо учитывать эти факторы. Такой подход поможет не прогадать и получить дополнительную выгоду. Предлагаем узнать, что будет влиять на цену доллара в мае 2023 года.
Спрос и предложение
Валюта во многих отношениях является обычным товаром и подчиняется тем же правилам спроса и предложения. При появлении дефицита курс начинает расти, а повышенное предложение долларов позволяет рублю укрепляться. Так, например, в 2022 году после введения ограничений на использование валюты «недружественных» государств и обязательной продажи валютной выручки рубль укрепился по отношению к американской валюте.
В последние месяцы правительство РФ постепенно снимает ограничения, что сказывается и на курсе доллара. Например, президентский указ, снимающий обязательства на продажу валютной выручки, приведет к сокращению предложения и, как следствие, к росту стоимости американской валюты.
Экономическое положение
Существенное влияние на стоимость американской валюты оказывает и экономическая ситуация. В нормальных условиях, когда внешняя торговля происходит равномерно, колебания курса незначительные. Смещение баланса в сторону импорта или экспорта приводит к укреплению или ослаблению рубля. В настоящее время российская экономика испытывает определенные проблемы, оказывающие негативное влияние на курсовую разницу.
Для сохранения внешних доходов в бюджет правительство вынуждено влиять на курс валют с помощью инструментов регулятора. Так как «крепкий» рубль оказывает негативное влияние при слабой экономике, ЦБ РФ будет и дальше принимать меры по установлению нужных значений.
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Ограничения на использование доллара
В 2022 году, после резкого скачка курса доллара, ЦБ РФ ввел ограничение на покупку и хранение долларов. Одновременно с этим структуры, получающие валютную выручку, были обязаны продавать ее. Эти шаги были очень эффективными для стабилизации ситуации – за очень короткие сроки удалось снизить курс с 134 рублей до 54 рублей за 1 доллар. В настоящее время ограничения начинают постепенно отменять, что приводит к закономерному результату – росту стоимости доллара.
Мировая обстановка
Значимые события мирового и регионального уровня всегда отражаются на курсе валюты. Любой кризис, напряженность в отношениях или введение санкций приводят к существенным изменениям на рынке валюты.
Каким будет курс доллара в мае 2023 года по мнению экспертов
Конец весны считается периодом начала роста. Многие россияне, рассчитывающие на путешествие летом, начинают поиск предложений и закупают валюту. Помимо этого, на курс доллара будут влиять и другие факторы:
- отмена обязательной продажи валюты;
- снятие некоторых ограничений;
- налаживание новых экономических связей;
- усиление санкционного давления.
По мнению банковских аналитиков, в мае 2023 года оптимальным ценовым коридором для доллара будет 78-82 рубля. С таким прогнозом частично согласны аналитики независимых финансовых организаций. Они считают, что в мае цена американской валюты достигнет 84-85 рублей, но закрепиться на этом уровне не сможет.
Однако пока неизвестно, как отреагирует курс на ограничения ОПЕК+ по добыче ресурсов в мае 2023 года. Считается, что это приведет к росту стоимости нефти и, как следствие, к укреплению рубля.
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Стоит ли покупать доллары в мае 2023 года
Перед тем как покупать валюту, следует определиться с целями и адекватно оценить возможные риски. В настоящее время денежные знаки «недружественных» государств имеют ряд ограничений, которые делают их крайне невыгодными в качестве инвестиционного инструмента. Правительство может пойти на дополнительные меры в рамках «дедолларизации».
Достойной альтернативой могут стать юани, рупии, гонконгские доллары. Правительство РФ переориентирует экономику на активное взаимодействие с Китаем и другими странами Азии, поэтому в ближайшем будущем появится больше возможностей по управлению этими валютами.
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Подведем итог
Зная, какой курс доллара будет в мае 2023 года, можно принять правильное решение о покупке или продаже. Эксперты предполагают, что оптимальным ценовым коридором станет 78-82 рубля с возможным краткосрочным ростом до 85 рублей. Данный прогноз не является финансовой рекомендацией и носит исключительно информативный характер.