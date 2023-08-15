Какой будет курс доллара в мае 2023 года

Американская валюта остается одной из самых популярных среди россиян. По этой причине многих интересует, какой курс доллара будет в мае 2023 года. Предлагаем ознакомиться с прогнозами экспертов и факторами влияния.

Что может повлиять на курс доллара

Стоимость доллара, как и многих других валют, определяется сразу несколькими факторами. Принимая решение относительно продажи или покупки, необходимо учитывать эти факторы. Такой подход поможет не прогадать и получить дополнительную выгоду. Предлагаем узнать, что будет влиять на цену доллара в мае 2023 года.

Спрос и предложение

Валюта во многих отношениях является обычным товаром и подчиняется тем же правилам спроса и предложения. При появлении дефицита курс начинает расти, а повышенное предложение долларов позволяет рублю укрепляться. Так, например, в 2022 году после введения ограничений на использование валюты «недружественных» государств и обязательной продажи валютной выручки рубль укрепился по отношению к американской валюте.

В последние месяцы правительство РФ постепенно снимает ограничения, что сказывается и на курсе доллара. Например, президентский указ, снимающий обязательства на продажу валютной выручки, приведет к сокращению предложения и, как следствие, к росту стоимости американской валюты.

По мнению финансовых экспертов, в ближайшие месяцы курс продолжит расти. Чтобы ситуация изменилась кардинально, должны произойти очень серьезные события, а предпосылок для них нет никаких.

Экономическое положение

Существенное влияние на стоимость американской валюты оказывает и экономическая ситуация. В нормальных условиях, когда внешняя торговля происходит равномерно, колебания курса незначительные. Смещение баланса в сторону импорта или экспорта приводит к укреплению или ослаблению рубля. В настоящее время российская экономика испытывает определенные проблемы, оказывающие негативное влияние на курсовую разницу.

Для сохранения внешних доходов в бюджет правительство вынуждено влиять на курс валют с помощью инструментов регулятора. Так как «крепкий» рубль оказывает негативное влияние при слабой экономике, ЦБ РФ будет и дальше принимать меры по установлению нужных значений.

Очевидно, что в ближайшее время санкционное давление сохранится, а возможно и усилится. По мнению финансовых аналитиков, для выравнивания положения правительство РФ и Центробанк могут принять меры по ослаблению национальной валюты.

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Ограничения на использование доллара

В 2022 году, после резкого скачка курса доллара, ЦБ РФ ввел ограничение на покупку и хранение долларов. Одновременно с этим структуры, получающие валютную выручку, были обязаны продавать ее. Эти шаги были очень эффективными для стабилизации ситуации – за очень короткие сроки удалось снизить курс с 134 рублей до 54 рублей за 1 доллар. В настоящее время ограничения начинают постепенно отменять, что приводит к закономерному результату – росту стоимости доллара.

Эксперты утверждают, что возврат к «плавающему» курсу продолжится. В краткосрочной перспективе возможен ощутимый рост. А вот на длительные сроки эксперты прогнозировать не берутся: слишком большая вероятность событий, которые сделают такие прогнозы неактуальными.

Мировая обстановка

Значимые события мирового и регионального уровня всегда отражаются на курсе валюты. Любой кризис, напряженность в отношениях или введение санкций приводят к существенным изменениям на рынке валюты.

В случае, если обстановка будет нейтральной, то и политических причин изменения курса не будет. Однако ослабление или укрепление рубля могут возникать из-за других факторов.

Каким будет курс доллара в мае 2023 года по мнению экспертов

Конец весны считается периодом начала роста. Многие россияне, рассчитывающие на путешествие летом, начинают поиск предложений и закупают валюту. Помимо этого, на курс доллара будут влиять и другие факторы:

отмена обязательной продажи валюты;

снятие некоторых ограничений;

налаживание новых экономических связей;

усиление санкционного давления.

По мнению банковских аналитиков, в мае 2023 года оптимальным ценовым коридором для доллара будет 78-82 рубля. С таким прогнозом частично согласны аналитики независимых финансовых организаций. Они считают, что в мае цена американской валюты достигнет 84-85 рублей, но закрепиться на этом уровне не сможет.

Однако пока неизвестно, как отреагирует курс на ограничения ОПЕК+ по добыче ресурсов в мае 2023 года. Считается, что это приведет к росту стоимости нефти и, как следствие, к укреплению рубля.

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Стоит ли покупать доллары в мае 2023 года

Перед тем как покупать валюту, следует определиться с целями и адекватно оценить возможные риски. В настоящее время денежные знаки «недружественных» государств имеют ряд ограничений, которые делают их крайне невыгодными в качестве инвестиционного инструмента. Правительство может пойти на дополнительные меры в рамках «дедолларизации».

Достойной альтернативой могут стать юани, рупии, гонконгские доллары. Правительство РФ переориентирует экономику на активное взаимодействие с Китаем и другими странами Азии, поэтому в ближайшем будущем появится больше возможностей по управлению этими валютами.

Чтобы защитить свой капитал от инфляционных рисков, финансовые эксперты не рекомендуют ограничиваться только инвестированием в валюту. Хорошим решением станет распределение средств между вкладами в рублях и денежных знаках других государств, а также облигациями и акциями. Правильное распределение капитала минимизирует денежные потери в любой ситуации.

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Подведем итог

Зная, какой курс доллара будет в мае 2023 года, можно принять правильное решение о покупке или продаже. Эксперты предполагают, что оптимальным ценовым коридором станет 78-82 рубля с возможным краткосрочным ростом до 85 рублей. Данный прогноз не является финансовой рекомендацией и носит исключительно информативный характер.