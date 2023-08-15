Получая кредит в Сбербанке, заемщика часто убеждают в том, что ему необходима страховка. Такая услуга увеличивает финансовые траты, которые порой и так бывают высоки. Предлагаем узнать, как вернуть страховку по кредиту в Сбербанке в 2023 году и какие виды страхования подлежат возврату.

Для чего нужна страховка по кредиту

При оформлении кредита в Сбербанке предусмотрено два вида страхования:

Обязательное . Страхованию подлежит объект кредитования – недвижимость (в случае ипотеки) или транспортное средство (при автокредите).

. Страхованию подлежит объект кредитования – недвижимость (в случае ипотеки) или транспортное средство (при автокредите). Необязательное. Заемщик получает возможность застраховать кредит на случай потери жизни и здоровья, утраты трудоспособности или источника дохода, а также других жизненных ситуаций.

Действующее законодательство предусматривает, что объект кредитования подлежит обязательному страхованию. На практике это значит, что без обязательной страховки ипотеку или автокредит не дадут. А вот от необязательной страховки заемщик имеет полное право отказаться.

Как правило, сотрудники банка пытаются навязать дополнительную услугу – страхование здоровья и жизни. Это позволяет и клиенту, и финансовой организации свести возможные риски к минимуму. Так, при длительной потере трудоспособности платежи вносит страхования компания, в при смерти заемщика долг не переводится на родственников. Данная услуга является добровольной, поэтому банк не может заставить заемщика приобрести ее.

Одним из способов заинтересовать клиента к приобретению страхового полиса является снижение процентной ставки на несколько платежей или на весь период кредитования. Стоит внимательно пересчитать стоимость кредита с учетом страховки и без нее. В случае долгосрочных займов первый вариант может оказаться даже более выгодным.

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Плюсы и минусы страхования

Как и любые дополнительные услуги, добровольное страхование жизни и здоровья имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Плюсы:

При наступлении страхового случая кредит выплачивает страховая компания.

Повышается вероятность одобрения кредита (хоть Сбербанк отрицает эту зависимость, но на практике она есть).

Процентная ставка будет ниже. Полезно при долгосрочном кредитовании.

Предоставляются привилегии при получении консультации у лечащего врача (перечень преимуществ указан в договоре).

Минусы:

Страхование приводит к дополнительным тратам. Это особенно сильно заметно при коротких кредитах.

Перечень страховых случаев очень короткий и не включает наиболее распространенные варианты.

Существует множество случаев, при которых страховая компания имеет право отказать в выплате компенсации.

Сроки возврата страховки

Согласно действующему законодательству, заемщик может отказаться от страховки по кредиту, если она не является обязательной. Сделать это необходимо в период охлаждения. Этот срок прописан в договоре страхования и составляет, как правило, 14 дней с момента подписания. В отдельных случаях период охлаждения может быть и больше (но не меньше). Возмещается полная стоимость услуги.

Если срок подачи заявления на отказ от страхования прошел, то возможность отказаться все еще есть, но в таком случае деньги возвращены не будут. Исключением являются ситуации, когда кредит погашается досрочно. В таком случае заемщик имеет право получить часть страхового взноса за оставшийся период до окончания срока кредитного договора.

Для компенсации своих рисков, банк закладывает «предохранители» в условия кредитного договора. Если заемщик отказывается от добровольного страхования, то финансовая организация оставляет за собой право увеличить процентную ставку или пересмотреть другие условия. Обязательно изучите кредитный и страховой договоры перед подачей заявления на отказ.

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Способы возвращения страховки по кредиту в Сбербанке

Итак, вернуть страховку по кредиту в Сбербанке в 2023 году оказывается достаточно просто и быстро. Клиенты банка утверждают, что на полную процедуру уходит около 3 рабочих дней, но возможны задержки до 10 суток.

Для того, чтобы вернуть деньги по страховке, необходимо собрать пакет документов:

заявление на расторжение страхового договора;

паспорт гражданина РФ;

договор страхования и квитанция об оплате.

Форма заявления зависит от страховой компании, которая выступает гарантом. В большинстве случаев им выступает «Сбербанк Страхование», но могут быть и другие партнерские организации. Бланк заявления можно скачать на официальном сайте страховой компании.

Подать документы можно одним из способов:

Лично в офисе Сбербанка . Этот способ считается наиболее надежным и удобным для большинства клиентов. Сотрудники банка проверят наличие всех документов и правильность заполнения заявления. Это снизит вероятность отказа.

. Этот способ считается наиболее надежным и удобным для большинства клиентов. Сотрудники банка проверят наличие всех документов и правильность заполнения заявления. Это снизит вероятность отказа. Отправить заказным письмом . Такой способ подходит, если заемщик не имеет возможности посетить отделение Сбербанка. В банк нужно отправить копии документов и приложить заполненное заявление на расторжение. Адрес для оправки можно уточнить, позвонив на горячую линию Сбербанка.

. Такой способ подходит, если заемщик не имеет возможности посетить отделение Сбербанка. В банк нужно отправить копии документов и приложить заполненное заявление на расторжение. Адрес для оправки можно уточнить, позвонив на горячую линию Сбербанка. Онлайн на почту банка. Заемщику необходимо сделать фотокопии документов и заявления и направить их на электронный адрес documents@sberinsur.ru. Подлинность заверяется электронной подписью клиента.

Следует помнить, что подача заявления любыми способами, кроме посещения лично, влечет за собой риски не уложить в период охлаждения. Также напоминаем, что после наступления страхового случая деньги возврату не подлежат.

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Возможные последствия при отказе от страховки

Заемщики часто опасаются подавать на расторжение договора страхования, опасаясь последствий со стороны финансовой организации. Такие страхи могут стать на пути к возврату страховки по кредиту в Сбербанке в 2023 году. Считается, что банк может потребовать вернуть кредит, наложить штрафные санкции или увеличить процентную ставку. Отчасти такие опасения небезосновательны.

Банк не может требовать досрочного погашения кредита без оснований, которые не прописаны в кредитном договоре. Штрафные санкции из-за отказа от страховки также не предусмотрены.

А вот увеличение процентной ставки – решение, которое применяется очень часто. Этот пункт прописан в большинстве кредитных договоров, поэтому следует внимательно читать документы, которые подписываете. Как правило, банк применяет разные процентные ставки по кредиту с оформленной страховкой и без таковой. В случае расторжения договора, финансовая организация просто возвращает базовое значение по ставке.

Подведем итог

Вернуть страховку по кредиту в Сбербанке в 2023 году, как и предыдущие периоды, возможно. Для этого необходимо выполнение нескольких условий – если соблюдены сроки (до 14 дней с момента подписания) и не наступал страховой случай. В противном случае компания имеет право отказа в возврате средств.