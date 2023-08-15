Несмотря на недружественные действия некоторых государств, европейская валюта продолжает пользоваться популярностью у россиян. Чтобы не прогадать с покупкой или продажей, следует разобраться с тем, какой будет курс евро в мае 2023 года и какие факторы влияют на его стоимость.

Факторы, влияющие на курс евро

Для определения курса евро в мае 2023 года следует детально изучить факторы, влияющие на его стоимость. Прогнозы финансовых экспертов помогут понять, будет расти или падать стоимость европейской валюты в ближайшее время.

Торговый баланс

При равноценном экспорте и импорте курс евро по отношению к рублю остается стабильным. В случае, когда создается перекос в одну из сторон, стоимость начинает меняться. Если возникает дефицит валюты, то и ее стоимость начинает расти. И наоборот, при избытке евро его стоимость относительно рубля сокращается.

Начиная с 2022 года в России действуют требования на обязательную продажу валюты для крупных компаний-экспортеров, что создавало условия, при которых рубль существенно укреплялся. Выход крупных иностранных компаний также сказался на стоимости.

Однако в 2023 году ситуация начала кардинально меняться. Уже в апреле стоимость евро перешла порог 85 рублей, что стало новым максимумом за год. Финансовые эксперты уверены, что на этом повышение не остановится, и в мае 2023 года следует ожидать новых рекордов. Ускорить процесс может и туристический ажиотаж – именно в мае любители зарубежного отдыха начинают планировать свои поездки и накапливают для этого валюту.

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Инфляция и действия регуляторов

После серьезного обесценивания евро в прошлом году Европейский Центробанк пошел на непростые шаги. Эти действия оказались достаточно эффективными, и ситуацию удалось стабилизировать – евро вернуло свои позиции относительно валют других государств, включая российский рубль. С большой вероятностью, укрепление продолжится, а значит, курс будет расти.

Но на стоимость евро относительно рубля влияют действия не только европейского регулятора, но и российского. Шаги, принимаемые ЦБ РФ, могут существенным образом укрепить или обесценить национальную валюту.

Стоимость ресурсов

Известно, что основной статьей дохода российского бюджета является продажа ископаемых ресурсов. После объявления эмбарго на продажу нефти и снижение объемов газа возник большой дефицит средств.

Известно, что слабый рубль полезен для правительства, так как позволяет получить больше прибыли в национальной валюте. Чтобы сохранить доходы на прежнем уровне в рублевом эквиваленте, государственным структурам необходимо повышать курс валюты или искать новых покупателей на ресурсы. Первый вариант является более вероятным в ближайшей перспективе.

Новостной фон

Изменение геополитической обстановки может существенно отразиться на стоимости как рублей, так и евро. В зависимости от происходящих событий, изменения курса могут происходить как в одну, так и в другую сторону. Например, различные ограничения негативно сказываются на инвестиционной и торговой привлекательности. В таком случае очень тяжело сохранять торговый баланс.

Также некоторые новости могут вызвать панические настроения. Так, например, в 2022 году на негативных новостях курс валюты вырос очень быстро, и ситуацию удалось нормализовать только благодаря ограничениям на продажу.

Какой прогноз на курс евро в мае 2023 года дают банк и эксперты

Аналитики различных финансовых организаций единогласно уверены, что рост курса в конце весны 2023 года продолжится. Сложная мировая и внутренняя ситуация будут негативно сказываться на стоимости евро и рубля.

По прогнозам банковских аналитиков, изменение курса слегка замедлится. В мае 2023 года европейская валюта продолжит движение в коридоре 82-87 рублей. Однако такой прогноз считают крайне оптимистичным эксперты независимых финансовых организаций. Они полагают, что в конце весны можно смело рассчитывать на цифру 90-92 рубля за 1 евро.

Следует отметить, что такие прогнозы строятся без учета геополитических изменений и появления непредвиденных ситуаций. Также стоит помнить, что ЦБ РФ может в любой момент принять дополнительные ограничения, которые также отразятся на стоимости валюты.

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Стоит ли покупать евро в мае 2023 года

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Эксперты уверены, что хранить деньги — не самая удачная идея. Данная валюта считается «токсичной», на нее действуют внутренние ограничения по хранению, продаже и переводам за пределы страны. Также операции с некоторыми валютами облагаются дополнительным налогом. Но даже если евро находится в зарубежных финансовых организациях, то для граждан России всегда есть риск блокировки счетов.

В качестве альтернативы финансисты рекомендуют вкладывать в валюту дружественных государств: китайские юани, казахстанские тенге, индийские рупии. Они подходят и как торговый инструмент, и как способ сохранить свои деньги от инфляции.

Для минимизации рисков необходимо правильно распределить свой бюджет, выделив часть средств на облигации, акции и валютные сбережения. Это поможет сохранить свои деньги даже в самых сложных ситуациях, а правильное планирование позволит увеличить капитал.

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Подведем итог

Финансовые эксперты определили, какой будет курс евро в мае 2023 года. По мнению аналитиков, валюта будет двигаться в ценовом коридоре 82-87 рублей, но нельзя исключать повышение до 90 рублей. Прогноз ориентировочный и не является финансовой рекомендацией.