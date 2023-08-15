Какой будет курс доллара в июне 2023 года

Доллар является мировой валютой для расчетов и ведения международной торговли. Он остается популярным и среди многих россиян. Предлагаем узнать, какой курс доллара будет в июне 2023 года и прогнозы экспертов относительно будущего американской валюты.

Какие факторы определяют курс доллара

Стоимость любой валюты зависит от многих факторов. В зависимости от того, насколько благоприятной и неблагоприятной является мировая и локальная обстановка, изменяется и курс доллара относительно других денежных знаков.

Перед тем как покупать или продавать валюту, следует внимательно проанализировать текущие события и спрогнозировать, в какую сторону будет двигаться цена. Правильный подход к обмену денег поможет не потерять на разнице курсов, а в некоторых случаях еще и хорошенько заработать. Предлагаем узнать, какие факторы окажут наибольшее влияние на стоимость доллара относительно рубля в июне 2023 года.

Спрос и предложение

Деньги являются точно таким же товаром, как и другие вещи, а значит, подчиняются общим законам торговли. Главным фактором, который определит стоимость, является баланс спроса и предложения. Если возникает дефицит определенного товара (в том числе и валюты), то его стоимость растет. И наоборот, при большом предложении цена неуклонно падает.

Примером того, что это правило работает и для долларов, является ситуация, которая возникла в марте-мае 2022 года. Негативные новости создали панические настроения, россияне начали активно покупать доллары. В результате возник огромный дефицит, и курс резко возрос до 130 рублей. Однако вскоре Центробанк принял меры по ограничению обменных операций, а крупные торговые компании обязали продавать свою валютную выручку практически полностью, что создало избыток долларов. Как результат – курс снизился до 60 рублей и длительное время оставался на этих показателях.

В настоящее время валютные ограничения отменяют, и это также отражается на курсе – он активно, но контролируемо растет.

Инфляция

Данный параметр определяет, насколько быстро обесценивается валюта и растет стоимость потребительских товаров. Многие предпочитают хранить деньги в долларах из-за их стабильности и низкой инфляции, хотя в последнее время и это тоже начинает меняться.

При прогнозировании курса важно учитывать не только скорость обесценивания доллара, но и национальной валюты. Так, если инфляция в России превышает США, то и курс по этому параметру будет расти.

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Экономическое положение

Экономика и ограничивающие факторы влияют на торговый баланс и, как следствие, на спрос и предложение валюты на рынке. При нормальных условиях импорт и экспорт находятся на равных уровнях, поэтому курс по данному параметру не меняется. Изменения баланса в одну из сторон приводят к изменениям курсовой разницы. Высокий экспорт приводит к укреплению рубля, а импорт – к его ослаблению.

Следует отметить, что в условиях бюджетного дефицита «сильный» рубль является крайне невыгодной ситуацией. Прибыль от продажи полезных ресурсов и других товаров в рублевом эквиваленте будет меньше прогнозируемой. В такой ситуации Центробанк РФ вынужден принимать меры по регулированию курса.

По прогнозам экспертов, в условиях санкций, ограничения цен на энергоресурсы и других сдерживающих факторов, рост курса доллара продолжится. Для стабилизации бюджетных доходов Центробанк РФ и правительство страны могут принимать решения, которые приведут к ослаблению рубля.

Решения Центрального банка

Центробанк является главным банковским регулятором. Он определяет денежную политику и принимает решения, по которым работают банки. И хотя регулятор не устанавливает курс доллара в июне 2023 года или за любой другой период, но своими решениями может внести изменения в стоимости в нужную сторону.

Так, ограничениями на обменные операции и решением об обязательной продаже валютной выручки для крупных компаний удалось остановить рост и обратить его. В результате за 2 месяца курс доллара по отношению к рублю снизился вдвое – со 120 до 60 рублей. Также Центробанк может совершать валютные интервенции – покупать или продавать валюту, регулируя таким образом спрос и предложение.

Эксперты уверены, что вводимые ранее ограничения продолжат отменять и в скором времени вернутся к «плавающему» курсу. Это приведет к росту, а в дальнейшем будет зависеть от экономических показателей.

Геополитическая обстановка

Любые мировые или региональные происшествия сказываются на стабильности валюты. Кризисные ситуации всегда негативно влияют на курс.

Если напряженность в отношениях продолжит нарастать, то это приведет к новым санкциям и ограничениям, что негативно отразится на экономических показателях.

Каким будет курс доллара в июне 2023 года: ожидания экспертов

Начало лета многие финансовые аналитики связывают с ростом курса доллара. Этот месяц является началом сезона отпусков, и многие россияне активно скупают валюту для путешествий. Также на курс доллара в июне 2023 года могут влиять и другие факторы:

усиление экономического состояния;

снятие или обход некоторых санкций;

появление новых торговых партнеров и установление связей;

негативные события мирового и регионального масштаба.

Банковские эксперты и аналитики некоторых финансовых агентств считают, что в начале лета не будет поводов для значительных изменений в стоимости доллара. Курс продолжит движение в ценовом коридоре 80-85 рублей.

Но такое настроение разделяют не все. Финансисты ожидают резкое укрепление рубля за счет новых методов расчета нефтегазовых доходов, повышения стоимости нефти марки Urals, а также рост инфляции в США. Такие перемены могут сопутствовать изменению курса доллара до 76 рублей, а оптимисты ожидают даже 71 рубль.

Несмотря на такие ожидания, рекомендуем относиться к любым прогнозам скептически и адекватно оценивать финансовые риски.

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Стоит ли покупать доллары в июне 2023 года

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Как и в предыдущие месяцы, эксперты не рекомендуют хранить свои сбережения в долларах. Несмотря на то, что американская валюта остается самой популярной среди россиян, существует слишком много рисков, связанных с такой инвестицией. Обменные операции с долларами, как и другими валютами «недружественных» стран, обладают дополнительными комиссиями. Гражданам, которые имеют счета в иностранных банках, тоже следует быть осторожными – существует риск заморозки аккаунта.

Тем, кто все-таки желает уберечь свои накопления от рисков, связанных с инфляцией, нужно обратить внимание на более «дружественные» денежные знаки – китайские юани, индийские рупии, гонконгские доллары. Они считаются более стабильными, чем российские рубли, хотя в последнее время и эта тенденция начинает меняться. В экономической ситуации этих стран тоже ожидаются нелегкие времена.

Правильным выбором для любого инвестора является диверсификация рисков. Не стоит хранить весь капитал только в одной валюте. Но также не следует хранить деньги только в валюте. Будет разумно распределить средства между акциями, облигациями, другими ценными бумагами, рублевыми и валютными депозитами. В таком случае удастся сохранить накопления при любых обстоятельствах.

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Подведем итог

Финансовые эксперты прогнозируют, какой курс доллара будет в июне 2023 года. В начале лета американская валюта будет двигаться в ценовом коридоре 80-85 рублей. Прогноз носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией.

Фото Клео.ру